中華郵政推6款「駿馬鑄錠」　最貴典藏組飆到5萬3600元

▲中華郵政推6款「駿馬鑄錠」。（圖／中華郵政提供）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政繼113年推出靈蛇系列集郵商品後，114年11月21日再度發售全新的「駿馬系列」收藏，包括黃金鑄錠、銀鑄錠、高浮雕銅章等共6款產品，售價自2800元到5萬3600元不等。

中華郵政11月21日續推出駿馬黃金鑄錠、銀鑄錠、高浮雕銅章等6款系列商品，委由中央造幣廠承製，呈現細膩雕刻，說明卡由造幣廠簽署並加印限量序號。

其中駿馬黃金鑄錠以「新年郵票（114年版）」13元圖案為主題，採999.9純金打造，重10公克、尺寸18.6×24.6毫米，限量1500套，每套售價4萬4800元。

銀鑄錠則推出A、B兩款，主題分別取自新年郵票6元與13元圖案，材質為999純銀，每枚重1盎司、尺寸26×34毫米，各限量1000套，售價均為每套2800元。

此外，也同步推出駿馬銀鑄錠珍藏版，將A、B款銀鑄錠組成套裝，並置於可展示的精緻包裝盒中，限量1500組，每組售價5500元。駿馬高浮雕銅章以生肖馬為主圖，直徑80毫米，限量500套，每套售價3300元。

最具份量的「喜迎駿馬」金、銀、銅典藏組則集結駿馬黃金鑄錠1枚、銀鑄錠2枚與高浮雕銅章1枚，限量600組，售價5萬3600元。所有商品皆為限量發行，可至全國郵局窗口及郵政博物館購買。