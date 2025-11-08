洪災淹沒郵筒竟被網售「最高喊價6千元」　中華郵政急追回17座

▲光復郵局遭土石泥流淹沒的郵筒被民眾網拍。（圖／翻攝拍賣網頁）

記者李姿慧／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復郵局一批待報廢的郵筒遭洪水和土石泥流淹沒，未料事後被民眾拾獲後上網銷售，一個開價最高6000元。由於郵筒為郵局財產，中華郵政得知後立即要求賣家下架，並緊急回收了17座，不過仍有數個郵筒已售出。

9月底「樺加沙」颱風挾帶暴雨導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水衝往下游光復鄉、鳳林鎮，花蓮光復郵局一批待報廢的郵筒也遭土石泥流淹沒。不過，網友發現網路上竟有一批郵筒被公開販售，且網售標價每個郵筒根據品相不同從2500元到6000元不等，多個郵筒還標示已售出，讓網友質疑「是否有盜賣郵政資產嫌疑」。

對此，中華郵政表示，經查該批郵筒原為光復郵局存放於一樓後方閒置空間之待報廢設備，因馬太鞍溪堰塞湖溢流事件，泥流沖入郵局局屋後方圍牆外，致郵筒與廢棄物及污泥混雜，後續救災重型機具清運時，該郵筒不慎併同廢棄物一併清除，遭民眾拾獲後上傳至網路平台販售。

▲光復郵局遭土石泥流淹沒的郵筒被民眾網拍。（圖／翻攝網頁）

針對郵筒是否可以公開銷售，中華郵政說明，依據中華郵政公司「報廢財產變賣及估價處理作業要點」規定，報廢設備於變賣前，應先將外部郵政標記包括郵徽、局名、局內編號、新形象圖案、車體廣告及相關文字等確實塗銷，並全程拍照存證。

中華郵政表示，至於信筒、信箱等具郵政識別特徵之設備，則須會同得標廠商運送至廢鐵廠，以重型壓鐵機實施整體破壞並拍照留存，不得作為一般物品轉售或收藏用途。

中華郵政強調，網路上不當轉售郵筒情形，已告知網路賣家，該批郵筒為郵局財產，不得私自販售，賣家亦立即下架商品，郵局已緊急收回全部郵筒17座；另外，也已責成事發單位花蓮郵局依規定檢討報廢財產保管與處理流程，並於後續作業中嚴加落實防範措施。