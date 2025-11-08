　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

洪災淹沒郵筒竟被網售「最高喊價6千元」　中華郵政急追回17座

▲▼光復郵局遭洪水沖走的郵筒被民眾網拍。（圖／翻攝臉書社團郵局郵政全民郵政開講）

▲光復郵局遭土石泥流淹沒的郵筒被民眾網拍。（圖／翻攝拍賣網頁）

記者李姿慧／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復郵局一批待報廢的郵筒遭洪水和土石泥流淹沒，未料事後被民眾拾獲後上網銷售，一個開價最高6000元。由於郵筒為郵局財產，中華郵政得知後立即要求賣家下架，並緊急回收了17座，不過仍有數個郵筒已售出。

9月底「樺加沙」颱風挾帶暴雨導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水衝往下游光復鄉、鳳林鎮，花蓮光復郵局一批待報廢的郵筒也遭土石泥流淹沒。不過，網友發現網路上竟有一批郵筒被公開販售，且網售標價每個郵筒根據品相不同從2500元到6000元不等，多個郵筒還標示已售出，讓網友質疑「是否有盜賣郵政資產嫌疑」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，中華郵政表示，經查該批郵筒原為光復郵局存放於一樓後方閒置空間之待報廢設備，因馬太鞍溪堰塞湖溢流事件，泥流沖入郵局局屋後方圍牆外，致郵筒與廢棄物及污泥混雜，後續救災重型機具清運時，該郵筒不慎併同廢棄物一併清除，遭民眾拾獲後上傳至網路平台販售。

▲▼光復郵局遭洪水沖走的郵筒被民眾網拍。（圖／翻攝臉書社團郵局郵政全民郵政開講）

▲光復郵局遭土石泥流淹沒的郵筒被民眾網拍。（圖／翻攝網頁）

針對郵筒是否可以公開銷售，中華郵政說明，依據中華郵政公司「報廢財產變賣及估價處理作業要點」規定，報廢設備於變賣前，應先將外部郵政標記包括郵徽、局名、局內編號、新形象圖案、車體廣告及相關文字等確實塗銷，並全程拍照存證。

中華郵政表示，至於信筒、信箱等具郵政識別特徵之設備，則須會同得標廠商運送至廢鐵廠，以重型壓鐵機實施整體破壞並拍照留存，不得作為一般物品轉售或收藏用途。

中華郵政強調，網路上不當轉售郵筒情形，已告知網路賣家，該批郵筒為郵局財產，不得私自販售，賣家亦立即下架商品，郵局已緊急收回全部郵筒17座；另外，也已責成事發單位花蓮郵局依規定檢討報廢財產保管與處理流程，並於後續作業中嚴加落實防範措施。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／顏正國人生殺青宴！百人白衣印「情義重天」　禮生穿白禮服
台積電運動會魏哲家送「禮物」　員工每人發2.5萬
雪碧爆啦啦隊員不堪黑幕！　富商圈「包養價目表」瘋傳
美航班大亂！超過1000班次遭取消　旅客排長隊等安檢
前龍亨幹部選妃進貢！　太子集團首腦大讚台妹「溫柔服務好」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鳳凰颱風估「下周三至周四穿越台灣」　共伴效應炸出強降雨

洪災淹沒郵筒竟被網售「最高喊價6千元」　中華郵政急追回17座

立冬首批「烏金」大豐收！彰化父子捕獲3千尾笑賺百萬　民眾搶買

潛水遭船碰撞事故頻傳　航港局研擬「人船避碰規定」草案

中颱鳳凰「暴風圈侵襲機率」曝光！　3縣市首當其衝

鳳凰颱風估週三晚西南部登陸　「南北最搖滾風雨」時間點曝光

旅日「出發前2天」女伴交男友放鳥！　達人2建議

日本熊害13死！網友疑惑「台灣為何沒熊害」　真實狀況曝光

王子偷吃粿粿二度道歉仍想和解　廣告小妹：可能證據很恐怖

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對IG：衛浴設備相同

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

鳳凰來襲！風未到雨先來　專家：11/12恐登陸中南部　全台風強雨彈炸3天

「海鷗」颱風強襲菲律賓！　「增至188死」近40萬人被迫撤離

鳳凰颱風估「下周三至周四穿越台灣」　共伴效應炸出強降雨

洪災淹沒郵筒竟被網售「最高喊價6千元」　中華郵政急追回17座

立冬首批「烏金」大豐收！彰化父子捕獲3千尾笑賺百萬　民眾搶買

潛水遭船碰撞事故頻傳　航港局研擬「人船避碰規定」草案

中颱鳳凰「暴風圈侵襲機率」曝光！　3縣市首當其衝

鳳凰颱風估週三晚西南部登陸　「南北最搖滾風雨」時間點曝光

旅日「出發前2天」女伴交男友放鳥！　達人2建議

日本熊害13死！網友疑惑「台灣為何沒熊害」　真實狀況曝光

王子偷吃粿粿二度道歉仍想和解　廣告小妹：可能證據很恐怖

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對IG：衛浴設備相同

娃娃機店遭2男灑啤酒惡搞！　吃屎哥求饒：拜託小草們放過我

歷史反諷！鄭麗文將出席共諜追思會　學者：以「和平」之名服從共產黨

張忠謀缺席台積電運動會　魏哲家：有點小遺憾

卓榮泰昨才動怒　賴士葆今喊廢NCC：一年過去有無這組織都無所謂

滴管餵毒迷姦傳播妹害暴斃　「家中務農」淫魔盼交保被打臉

國3掉落金屬片！柳營段17車閃避不及輾壓　釀4車連環撞4傷

破解發炎與憂鬱連鎖反應　蔡世仁揭精神醫學新方向

HONDA「新Odyssey 7人座MPV」日本亮相！折合新台幣106萬

台中超低調騎樓牛肉麵天天客滿！巨無霸牛筋滷到Q軟透嫩

川習未談台灣！　日媒：高市早苗事前和川普「溝通台海風險」

米可白再度變成狗勾XD 新增新技能「機場聞行李」

生活熱門新聞

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

退休師反年改喊繳不起房貸　他酸：月領5萬真苦

鳳凰颱風「全球模擬路徑」曝光！　北轉3因素路線更分歧

鳳凰甩尾北衝！1關鍵決定抵達強度

鳳凰颱風估週三晚西南部登陸　「南北最搖滾風雨」時間點曝光

王子二度道歉想和解　廣告小妹曝原因

雪碧曾仲介女模赴新馬　群組訊息曝光

網友疑惑：台灣沒熊害？真實狀況曝光

北捷踹嬤Fumi阿姨重現「名場面」

俗諺「立冬暖冬天冷」　氣象署解析：有一句有可信度

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

更多熱門

相關新聞

花蓮人注意！通緝犯拒捕「持刀襲警」隨機劫車逃逸中

花蓮人注意！通緝犯拒捕「持刀襲警」隨機劫車逃逸中

花蓮警方6日下午3時許於台9線進行巡邏時，發現一名騎士違規左轉，立刻上前攔查，並認出該名騎士游姓男子(59歲)為毒品列管人口，且為竊盜通緝犯；游男見到警方後立即驅車逃逸，雙方一度爆發扭打拉扯，過程中游嫌為求脫身，竟還持刀襲警，甚至劫車逃逸，目前警方正在全力追捕中。

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬！逼真手法曝光　

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬！逼真手法曝光　

友上門探視花蓮男！從窗外驚見「客廳一具白骨」急報案

友上門探視花蓮男！從窗外驚見「客廳一具白骨」急報案

花蓮吉安鄉空地「驚見人骨」　工人挖地基嚇壞急報警

花蓮吉安鄉空地「驚見人骨」　工人挖地基嚇壞急報警

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

關鍵字：

花蓮光復郵局郵筒洪水中華郵政私賣網售

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

退休師反年改喊繳不起房貸　他酸：月領5萬真苦

黃仁勳現身「莉莉水果店」　老闆驚喜合照

鳳凰颱風「全球模擬路徑」曝光！　北轉3因素路線更分歧

鳳凰甩尾北衝！1關鍵決定抵達強度

鳳凰颱風估週三晚西南部登陸　「南北最搖滾風雨」時間點曝光

誠品年度舊書拍賣會最低1折起

王子二度道歉想和解　廣告小妹曝原因

即／東京電車鐵軌爆燃起火！爆炸聲影片曝

更多

最夯影音

更多
Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面