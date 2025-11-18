奈良美智巡展11／28起預約　嘉義縣＋北回化學力邀全新展品將曝光

▲奈良美智在台十年巡展「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，在嘉義縣府、北回化學力邀下，第五站將前進嘉義縣新港文化館25號倉庫，展期自2025年12月12日至2026年5月17日。（圖／文化總會提供，下同）



記者陶本和／台北報導

奈良美智在台十年巡展「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，在嘉義縣府、北回化學力邀下，第五站將前進嘉義縣新港文化館25號倉庫，展期自2025年12月12日至2026年5月17日。文化總會18日公布活動主視覺，並預告本月28日中午12點開放觀展預約，本次除了延續前一站的繪畫、素描、攝影等作品，更首次展出奈良美智重新詮釋的經典畫作《Dead Flower 2020 Remastered》。

「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」選址原為新港鄉農會所興建的新港文化館25號倉庫，建築保留木造屋架、斑駁的紅磚、水泥牆的斷痕、通風小氣窗與鑄鐵小鐵窗，展覽主視覺設計則延續「一起旅行」的核心概念，融合奈良美智為台灣創作的《朦朧潮濕的一天》小女孩畫像與阿里山國家風景區太平雲梯的黃昏雲海，強調巡展各站的地方特色。

文總秘書長李厚慶表示，「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」將呈現奈良美智以1994年同名作品為基礎，重新詮釋的145.5x145.5公分大型畫作《Dead Flower 2020 Remastered》，首次在台展出就獻給嘉義縣；此外，展場附近也將設置周邊商品銷售點，由「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」唯一指定周邊銷售單位大鴻藝術，帶來T恤、毛巾、襪子、玻璃杯、工具袋、銀色包袋等多款商品。

李厚慶表示，奈良先生過去曾造訪阿里山鄒族部落，享用原住民料理搭配山間美景，留下深刻印象，更在參觀雲門舞集創辦人林懷民的老家「培桂堂」時，巧遇林懷民老師在錄製曾寶儀主持的《我們回家吧》，兩人相談甚歡，林懷民老師還送上很有台灣味的藍白拖，奈良先生則在社群曬出自己穿著藍白拖的照片，寫道：「怎麼知道我喜歡這雙鞋？」今年嘉義縣站場勘行程，文總也特別安排奈良先生參拜新港奉天宮金虎爺、享用在地美食鴨肉羹。

李厚慶感謝嘉義縣政府的協助，且邀請北回化學贊助展覽經費，為了讓嘉義縣及周邊縣市的民眾，能夠接觸更多的藝文活動，翁章梁縣長與陳董事長攜手推動本次奈良美智展在嘉義縣成行，希望將藝術帶進縣民的生活，讓藝術更貼近民眾。

本次展覽地點距離香火鼎盛的新港奉天宮步行僅8分鐘，嘉義縣文化觀光局預計推出主題旅遊地圖，串聯展場與周邊私房景點，包含與廟宇共生的新港魅力商圈、奈良美智曾造訪的民雄「魚罐頭咖啡館」和鹿草「幕後咖啡」等地方小旅行路線，鼓勵民眾在展覽期間搭乘台灣好行「故宮南院線」輕鬆暢遊嘉義。

文化總會、奈良美智基金會、嘉義縣政府、嘉義縣文化觀光局共同主辦的「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」，將於12月12日在嘉義縣新港文化館25號倉庫正式開幕，展期至2026年5月17日，採線上預約制，參觀時間為週二至週三12:00-17:00、週四至週日9:00-17:00（每週一公休），週二、週三9:00-12:00僅開放嘉義縣市高中職以下學校團體預約。