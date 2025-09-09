　
生活 生活焦點

富藝斯慶進駐亞洲十週年　奈良美智首現拍場傑作《粉紅》與珍稀珠寶臻品齊亮相台北預展

▲▼ 富藝斯慶進駐亞洲十週年　奈良美智首現拍場傑作《粉紅》與珍稀珠寶臻品齊亮相台北預展 。（圖／業者提供）

▲富藝斯將於九月底舉行的「現代及當代藝術」與「珍貴珠寶：香港」秋季拍賣。（圖／富藝斯提供，下同）

生活中心／綜合報導

適逢進駐亞洲十週年之重要里程碑，富藝斯將於九月底舉行的「現代及當代藝術」與「珍貴珠寶：香港」秋季拍賣呈獻一系列引人入勝的珍罕佳作。為讓台灣觀眾搶先欣賞拍品，富藝斯將於9月13日至14日，在BELLAVITA寶麗廣塲B1《藝文空間》舉辦拍賣預展，精選奈良美智、村上隆、趙無極、魯斯·阿薩瓦（Ruth Asawa）及安迪·沃荷（Andy Warhol）等東西方藝術名家佳作展出。同場亮相還有三大珍稀彩寶、精美翡翠首飾，以及卡地亞、梵克雅寶、海瑞溫斯頓、蒂芙尼、伯爵、Cindy Chao 等世家逸品。

本次預展領銜焦點為奈良美智繪於2000年的傑作《粉紅》。此作首現拍場，完美詮釋了藝術家在這一分水嶺年份的突破性蛻變，而奈良當前最高拍賣紀錄的兩件作品皆誕生於同年。奈良在2000年所創作的33幅畫作中，僅有11幅採用與此作同樣的「半身肖像」構圖，而《粉紅》更是藝術家生涯至今僅有的四幅同名作品之首，價值彰著。《粉紅》初看簡約，卻通過層次豐富的壓克力顏料技法透露出複雜情感，每一筆觸都烙刻著藝術家的手工痕跡。

▲▼ ▲▼ 富藝斯慶進駐亞洲十週年　奈良美智首現拍場傑作《粉紅》與珍稀珠寶臻品齊亮相台北預展 。（圖／業者提供） 。

▲奈良美智《粉紅》，2000年作，壓克力，畫布160 x 145 公分，估價：60,000,000-80,000,000港元。

1979年，安迪·沃荷（Andy Warhol）以經典心形輪廓為靈感，創作了一系列小尺幅心形畫作，作為情人節贈禮，有些是黑灰色調，有些擁有糖果般的繽紛色彩。至1980年初，沃荷持續以心形為主題，創作了多個系列的贈禮畫作。本次展出的《粉紅之心》首登拍場，藝術家畫筆下的四顆愛心躍然於畫布之上，將甜美的象徵轉化為一場視覺的輕語。透過細膩的層次與色彩微差展露溫度，他將情感封裝於熟悉的符號之中，讓禮物成為藝術，也讓藝術成為一份沉默而永恆的饋贈。

▲▼富藝斯,奈良美智,秋季拍賣。（圖／富藝斯提供）

▲安迪·沃荷 ，《粉紅之心》1982年作 © 2025 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York，壓克力、絲印油墨、鑽石粉、畫布38 x 38 公分，估價：1,600,000 - 2,400,000港元。

本次預展亦將於台灣展示香港珠寶秋拍精選拍品。亮點包含一枚致敬傳統美學的天然翡翠凸圓蛋面鑽石戒指，以其勻稱飽滿的弧頂、細膩的晶體結構以及瑩潤內斂的光澤，流露出低調的奢華感。未經加熱處理的緬甸紅寶石也是本季拍賣焦點，包含一條天然紅寶石配鑽石手鏈，其紅寶石共重約51.86克拉，以及一對分別為2.10及2.05克拉的「鴿血紅」紅寶石配鑽石耳墜。紅寶石象徵著權力、財富與健康，被視為寓意吉祥的標誌性珍寶。

本季珠寶拍賣亦嚴選世界頂級珠寶世家的經典代表作，其中多件重要拍品將來台展出。亮點包含三件來自知名珠寶設計師Cindy Chao之「Ribbon」系列的創作，包含手鐲、戒指及耳墜，當中的鑽石手鐲將貴金屬轉化為流動綺麗的雕塑，卓越詮釋珠寶與藝術的完美交融，展現超凡造詣。

▲▼富藝斯,奈良美智,秋季拍賣。（圖／富藝斯提供）

▲天然翡翠配鑽石戒指，估價：1,800,000–2,400,000港元。

▲▼富藝斯,奈良美智,秋季拍賣。（圖／富藝斯提供）

▲2.10及2.05克拉「緬甸鴿血紅」天然紅寶石配鑽石耳墜一對， 紅寶石未經加熱處理，估價：1,600,000–2,000,000 港元。

▲▼富藝斯,奈良美智,秋季拍賣。（圖／富藝斯提供）

▲Cindy Chao鑽石「Ribbon Collection」手鐲，估價：650,000–1,200,000港元。

富藝斯2025年香港秋季拍賣
現代及當代藝術晚間拍賣►2025年9月27日
現代及當代藝術日間拍賣►2025年9月28日
珍貴珠寶：香港 2025年9月30日

台北預展
9/13（六）～ 9/14（日）11am～6pm
BELLAVITA寶麗廣塲《藝文空間》
台北市信義區松仁路28號B1

參觀查詢
電話：(02) 2758-5505
電郵：taiwanoffice@phillips.com
phillips.com


 

