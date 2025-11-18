　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

佃西重劃案索賄1300萬！前議長郭信良二審無罪...檢察官上訴

▲前台南市議長郭信良與里長高進見涉佃西重劃案索賄1300萬，台南高分院改判無罪，台南高分檢署不服提第三審上訴。（記者林東良翻攝）

▲前台南市議長郭信良與里長高進見涉佃西重劃案索賄1300萬，台南高分院改判無罪，台南高分檢署不服提第三審上訴。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，遭控在佃西重劃案中，向重劃會長廖堅志索賄1300萬元，一審重判郭信良13年、高進見9年，台南高分院認定關鍵證據不足判無罪，台南高分檢署不服判決已向最高法院提起上訴。

前台南市議長郭信良、安南區佃西里里長高進見涉佃西重劃案索賄1300萬元一案，歷經一審有罪、二審改判無罪後再掀波瀾。台南高分檢署研析後認為二審判決在事實認定與法律適用上「前後矛盾、未查明重要證據」，已於11月17日向最高法院提起第三審上訴，請求撤銷原判。

台南高分檢署指出，二審認定被告未藉勢藉端勒索、郭信良未在索賄合意現場、亦未收受1300萬元，並判斷該筆款項與其督促都發局與地政局處理「樁位錯誤（截角）及土地登記」事務之職務行為間，不具原因、目的關係與相當對價性，且「樁位錯誤（截角）及土地登記」案得於未經依都市計劃法公告實施前提前完成爭議土地之登記程式，與郭信良無關，且郭信良無不當施壓都發局、地政局官員等有利被告事實之認定，有前後矛盾而與論理法則及經驗法則相悖及未依卷證認定事實之情形，且有判決理由不備、應調查之證據未予調查審酌釐清遽行判決及適用貪污治罪條例法條不當之違誤，檢方認為此一論述與卷內證據不符，且部分說理不足，形成邏輯矛盾。

台南高分檢署更指出，依法於11月17日向最高法院提起第三審上訴，請求撤銷台南高分院判決而更為適法之判決。

據了解，本案起於台南市安南區佃西重劃案。檢方指控，郭信良、高進見在2021年6月間兩度於蔡連博舊宅，與重劃會長廖堅志會談，以「若不支付利潤1300萬元，可能影響都發局、地政局土地登記進度」為由施壓，要求廖支付利得。廖在6月與9月分別交付500萬元與800萬元後，土地提前於2022年5月完成登記，檢方認定是典型「不違背職務收賄」案件。一審法院採信廖堅志供述，認為郭、高2人利用議長及政壇影響力施壓圖利，因此重判郭、高2人有期徒刑13年、9年，並宣告沒收650萬元犯罪所得。

二審法官認定，廖堅志因為郭信良及高進見以抵費地買賣糾紛為由，經達成1300萬元之協議後，心有不甘，始「起心動念」、「順便請託」被告郭信良協助處理「樁位錯誤（截角） 及土地登記」，故該1300萬元僅是針對其與被告高進見間之抵費地買賣糾紛；又被告廖堅志同意給付1300萬元，與佃西重劃案「樁位錯誤（截角）及土地登記」間，兩者亦不具有相當對價關係。從而廖堅志主觀上並無行賄之犯意，客觀上該1300萬元與處理「樁位錯誤（截角）及土地登記」，兩者間並無對價關係存在，與貪污治罪條例第11條第4項、第2項之構成要件不相符合。

二審法官指出，雙方間存在土地買賣利益分配爭議，亦涉及私人協議與投資關係，無法排除其屬民事利益糾紛，未達「對職務行為行賄」之故意與對價關係，難以認定為貪污治罪條例第5條第1項第3款之不違背職務收受賄賂等罪之犯行。而改判郭、高2人無罪，惟高進見另涉教唆證人作偽證，二審維持判刑6個月。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
34歲女騎士遭輾爆頭亡　恐怖瞬間曝
快訊／賣壓大舉出籠！台股下殺逾650點　摜破26800點
館長開除3元老「離開公司，否則報警」！網見大師兄PO文笑：怕
快訊／出關第一天！爆37萬張大量慘跌停
快訊／夏于喬父親上囚車入獄！　全程手捂臉
見台人旅日買藥妝「都記得1事」！達人欣慰：n次宣導有效果了
25萬顆毒蛋輾爆！　全數銷毀畫面曝
快訊／苗栗「人人犬舍」淪剪聲帶地獄　任職13年動防所長被拔官
蘇一峰臉書突遭停權「國家黑手伸進來」！他嘆：言論自由像笑話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警悚畫面曝！台中物流車「絕命右轉」　機車雙載被輾1死1傷

ATM領1萬樂翻天！台中警提醒7千師生留意一頁式廣告詐騙

詐團拘禁成員施暴！「控車」監禁帳戶提供者　雲檢偵結起訴7人

又揪出6軍人當共諜！潛伏陸空軍「遇敵不戰」　香港情報頭子曝

快訊／夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

高雄月世界「5層樓垃圾山」竟是台南來的　陳其邁怒：嚴懲嚴辦

毒蛋管制9天後仍狂買4萬毒蛋！蛋行老闆涉犯2罪　20萬交保

佃西重劃案索賄1300萬！前議長郭信良二審無罪...檢察官上訴

12年詐助理費356萬！2女兒也一起Ａ　桃園議員游吾和等10人起訴

防豬瘟也防食安漏洞！士林分署走進東湖市場：別買來路不明肉品

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

警悚畫面曝！台中物流車「絕命右轉」　機車雙載被輾1死1傷

ATM領1萬樂翻天！台中警提醒7千師生留意一頁式廣告詐騙

詐團拘禁成員施暴！「控車」監禁帳戶提供者　雲檢偵結起訴7人

又揪出6軍人當共諜！潛伏陸空軍「遇敵不戰」　香港情報頭子曝

快訊／夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

高雄月世界「5層樓垃圾山」竟是台南來的　陳其邁怒：嚴懲嚴辦

毒蛋管制9天後仍狂買4萬毒蛋！蛋行老闆涉犯2罪　20萬交保

佃西重劃案索賄1300萬！前議長郭信良二審無罪...檢察官上訴

12年詐助理費356萬！2女兒也一起Ａ　桃園議員游吾和等10人起訴

防豬瘟也防食安漏洞！士林分署走進東湖市場：別買來路不明肉品

館長曬離職員工「指控高層霸凌」　總監長文喊冤：別塞我身上

陸女子網購玩偶一拆驚覺「眼睛有針孔」　商家辯：混搭發貨沒注意

櫻花妹遭性侵「軟禁17小時」！陌生狼男持刀闖屋　硬上得逞

怒到快炸？「怒氣儀式」爆紅！心理師推薦拍枕頭、慢動作出拳幫你宣洩情緒

TWICE週末登高雄世運！10餐酒館推應援特調　yoxi、iRent發搭車金

謝志堅看明年貨櫃船司獲利有機會維持今年水平　中美關稅是關鍵

設計師空手套白狼詐騙！　裝修業無奈現況曝

士林手工現做港點吃到飽！720元爽嗑兩小時　還有啤酒無限暢飲

轟藍白修法如失速列車　綠黨團揭亂台三部曲：最終目標打掉選舉正當性

警悚畫面曝！台中物流車「絕命右轉」　機車雙載被輾1死1傷

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭

社會熱門新聞

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

年薪700萬女副總　遭軍人老公背叛偷吃

蛇蠍女逼死豐原五口！　內幕曝光

新北2女互毆「安全帽猛敲」　她還無照酒駕遭警罰

北科大碩生罹癌身故　妻求償百萬保險吞敗

涉收錢質詢　黃國昌遭告發貪污

即／台中物流車卸貨撞倒雙載機車！　騎士頭部變形慘死

即／王大陸現身！花360萬閃兵遭求刑1年今出庭

即／無視禁令出貨4萬顆毒蛋　檢帶回4人偵訊

助攻史上最大470億超貸！前調查官收賄500萬判12年定讞

快訊／王大陸「當庭認罪了」！律師盼法院：從輕量刑

凌虐10少女逼賣淫拍片　桃園惡毒應召站獸行曝光

土地公廟約戰12歲少女　他要關4年10月

更多熱門

相關新聞

20年「在地版小北百貨」月底熄燈　屋主秒開15萬招租

20年「在地版小北百貨」月底熄燈　屋主秒開15萬招租

2001年成立、開店24年的「上尚五金百貨」堪稱是台南在地版小北百貨，位於東區，沒想到近期無預警宣布即將熄燈，只營業到11月底，被在地人直呼是時代的眼淚，房東重新開出15.6萬元招租。信義房屋表示，該區屬內需型生活圈，空租率低。

台南南區汽修廠深夜起火！20車48人急灌救幸無傷亡

台南南區汽修廠深夜起火！20車48人急灌救幸無傷亡

44歲張玲玲當選聯合國上訴法庭法官 擁15年大陸最高院高級法官資歷

44歲張玲玲當選聯合國上訴法庭法官 擁15年大陸最高院高級法官資歷

台南市勞工局校園巡演開跑「快樂森林工坊」走進佳里國小

台南市勞工局校園巡演開跑「快樂森林工坊」走進佳里國小

郭信良促長照3.0到位安南增C級據點試辦夜間臨時床位彌

郭信良促長照3.0到位安南增C級據點試辦夜間臨時床位彌

關鍵字：

台南佃西重劃郭信良上訴

讀者迴響

熱門新聞

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲粉絲不爽在脆上炸鍋

電機系學長發雞排　網挖出他驚人背景

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

年薪700萬女副總　遭軍人老公背叛偷吃

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

大谷巨額延後支付合約恐成封館導火線

收養小貓半年都沒長大　獸醫發現「迷你真相」

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面