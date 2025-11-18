川普鬆口了！　承諾「2026年中」發放6.2萬關稅紅利

▲根據美媒報導，川普承諾「明年中」發放關稅紅利。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普17日承諾，將在「2026年年中」左右，向民眾發放每人2000美元（約新台幣6.2萬元）的關稅紅利支票，是他迄今為止提出的最具體時程。

各大外媒引述Axios報導，川普在白宮橢圓形辦公室受訪時說，「我們將在明年年中之前，或者稍晚一點開始發放紅利。」他強調，這次政策將設立排富條款，僅發放給「中等收入的個人」。

川普當晚也在麥當勞影響力峰會（McDonald's Impact Summit）上表示，「作為一個國家，我們過得比以往任何時候都更好。物價下降之類的。我們接手了一個爛攤子……而如今我們的通膨是正常的。我們已經把它降到一個較低的水準，但還要再降得更低一點。」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）16日則在《福斯新聞》節目中證實，政府確實「需要立法」才能執行這項政策。不過他曾暗示，關稅紅利支付形式可能多元化，包括稅收減免等，顯示政府內部對於具體做法仍有討論空間。

▲經濟學家擔憂發放紅利加劇通膨。圖為美國明尼蘇達州一間超市。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，川普政府官員與其盟友都呼籲國會通過立法，讓白宮履行發放2000美元關稅紅利的承諾，包括阿拉巴馬州參議員布瑞特（Katie Britt）。

不過，這項政策恐將面臨多項法律挑戰，不僅需要國會批准，多名共和黨議員也持懷疑態度，認為應該優先削減聯邦預算赤字，遑論基於《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的關稅，仍可能被最高法院推翻。

經濟學家也警告，直接把紅利支票寄給民眾，可能在物價高漲之際加劇通膨，甚至惡化國家債務。華府智庫「負責任聯邦預算委員會」（CRFB）10日報告主張，額外關稅收入應該用於減少赤字，而非以現金紅利形式發給納稅人。

假設政策設計類似於新冠肺炎時期的經濟紓困福利金，成人與兒童均可獲得，預估每一輪紅利發放都將耗資大約6000億美元。相較之下，目前生效的每年關稅收入則是3000億美元（約新台幣9.3兆元）。儘管川普未具體說明發放頻率，但假設每年支付，2000美元紅利將在未來10年增加6兆美元赤字，這是同時期關稅收入的2倍左右。

