外送員分享「客戶在家裸體片」爆紅　報警反控：我被性騷擾　





▲女外送員被逮捕。（圖／翻攝自TikTok）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約州一名送餐平台外送員，在網路上發布一名客戶裸體倒在家中的私密影像，影片迅速在網路上走紅獲得百萬點閱，而面臨重罪指控。

在紐約州奧斯威戈(Oswego)當地訂餐平台DoorDash，擔任外送員的23歲女子韓德森(Olivia Henderson)，上月在她個人的TikTok帳號中分享男客戶裸體昏倒的畫面引發關注。

警方表示，事件發生在10月12日，韓德森抵達男客戶家中送餐時，發現男子因為飲酒昏迷不醒倒在沙發上，而且全身一絲不掛，她後來將相關畫面分享在網路上。

韓德森表示，是她主動向警方報案，並反控男客戶是故意「引誘她進門」，對她性騷擾。然而警方認為，影片中可以明顯看出來，男子當時處於昏迷狀態，且根據住宅監視器，韓德森是在沒有任何人邀請的情況下，擅自進入男子家中，事後他們也沒有找到任何性騷擾相關證據。

事件發生後，韓德森已被DoorDash停用外送員與客戶帳號，且面臨2項重罪指控，分別為二級非法監視與一級傳播非法監視圖像罪，如果罪名成立將有可能被判最高8年刑期，將於12月4日出庭。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​