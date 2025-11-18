　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

外送員分享「客戶在家裸體片」爆紅　報警反控：我被性騷擾　

外送員分享「客戶裸體昏倒片」爆紅　報警反控：我被性騷擾。（圖／翻攝自TikTok）

▲女外送員被逮捕。（圖／翻攝自TikTok）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約州一名送餐平台外送員，在網路上發布一名客戶裸體倒在家中的私密影像，影片迅速在網路上走紅獲得百萬點閱，而面臨重罪指控。

在紐約州奧斯威戈(Oswego)當地訂餐平台DoorDash，擔任外送員的23歲女子韓德森(Olivia Henderson)，上月在她個人的TikTok帳號中分享男客戶裸體昏倒的畫面引發關注。

警方表示，事件發生在10月12日，韓德森抵達男客戶家中送餐時，發現男子因為飲酒昏迷不醒倒在沙發上，而且全身一絲不掛，她後來將相關畫面分享在網路上。

韓德森表示，是她主動向警方報案，並反控男客戶是故意「引誘她進門」，對她性騷擾。然而警方認為，影片中可以明顯看出來，男子當時處於昏迷狀態，且根據住宅監視器，韓德森是在沒有任何人邀請的情況下，擅自進入男子家中，事後他們也沒有找到任何性騷擾相關證據。

事件發生後，韓德森已被DoorDash停用外送員與客戶帳號，且面臨2項重罪指控，分別為二級非法監視與一級傳播非法監視圖像罪，如果罪名成立將有可能被判最高8年刑期，將於12月4日出庭。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／賣壓大舉出籠！台股下殺逾650點　摜破26800點
館長開除3元老「離開公司，否則報警」！網見大師兄PO文笑：怕
快訊／出關第一天！爆37萬張大量慘跌停
快訊／夏于喬父親上囚車入獄！　全程手捂臉
見台人旅日買藥妝「都記得1事」！達人欣慰：n次宣導有效果了
25萬顆毒蛋輾爆！　全數銷毀畫面曝
快訊／苗栗「人人犬舍」淪剪聲帶地獄　任職13年動防所長被拔官
蘇一峰臉書突遭停權「國家黑手伸進來」！他嘆：言論自由像笑話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一家四口土耳其度假驚傳「4人全死亡」　11名涉案人員逮捕調查

17歲少女躺床上被刺殺　「8歲弟目睹慘案」母也遭攻擊命危送醫

收養嬌小貓半年都沒有長大　女看獸醫發現「迷你真相」萌翻網

公園池塘發現男童斷頭　「2天前被電鋸斬首」警追查180公分男

27歲已婚女老師性侵男學生　「狂寫193封信件求愛」還唆使殺夫

豹子突跳上觀光巴士　「靠窗女遊客被抓住」全車驚險救人畫面曝

外送員分享「客戶在家裸體片」爆紅　報警反控：我被性騷擾　

美大學國際新生大減17%　簽證卡關、旅行限制成主因

Kpop獵魔女團夯曲Golden遭禁　英教會幼兒園理由引爭議

川普鬆口了！　承諾「2026年中」發放6.2萬關稅紅利

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

外送員分享「客戶在家裸體片」爆紅　報警反控：我被性騷擾　

美大學國際新生大減17%　簽證卡關、旅行限制成主因

Kpop獵魔女團夯曲Golden遭禁　英教會幼兒園理由引爭議

川普鬆口了！　承諾「2026年中」發放6.2萬關稅紅利

被高市早苗背刺！　韓媒：中國強硬報復日本「為習近平面子問題」

一家四口土耳其度假驚傳「4人全死亡」　11名涉案人員逮捕調查

槍手闖入學校！奈及利亞25女學生被綁架　副校長保護學生喪命

日本小型飛機「墜毀福岡山區」黑煙狂竄！　機上人數成謎

她突持「電鋸割喉」當場身亡！　法大賣場停車場驚見慘況

若中國客大減25%　專家估：日本GDP恐跌0.29%

怒到快炸？「怒氣儀式」爆紅！心理師推薦拍枕頭、慢動作出拳幫你宣洩情緒

TWICE週末登高雄世運！10餐酒館推應援特調　yoxi、iRent發搭車金

謝志堅看明年貨櫃船司獲利有機會維持今年水平　中美關稅是關鍵

設計師空手套白狼詐騙！　裝修業無奈現況曝

士林手工現做港點吃到飽！720元爽嗑兩小時　還有啤酒無限暢飲

轟藍白修法如失速列車　綠黨團揭亂台三部曲：最終目標打掉選舉正當性

警悚畫面曝！台中物流車「絕命右轉」　機車雙載被輾1死1傷

台積電領跌　台股下殺逾650點摜破26800點

6名現退役軍官助中共竊密被起訴　國防部：強烈譴責少數官兵叛國

台東大武警部落族語宣導防詐　守護民眾普發現金1萬安全

【被30萬追著跑】潛客去帛琉潛水遇到海龜緊追不捨！

國際熱門新聞

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

揭曉今年全球軍力排行　台灣也上榜！

日外務省高層赴中交涉　高市急滅火

美股收黑重挫逾550點！市場靜待輝達財報出爐　台積電ADR跌超1％

49萬張赴日機票取消　中國業者衝擊更大

馬克宏拍板軍援　烏克蘭將獲百架飆風戰機

台灣前駐荷大使：中國出招　日本恐付出極慘痛代價

日本駐北京使館示警　在華日人務必注意安全

日相挺台「北京氣炸」真正原因曝光

食人魔在停屍間上班「偷吃屍體」

經營22年航空公司突倒閉　全航班一夜取消

美智庫：台灣商船換掛美國旗　阻中共灰區封鎖

日民宿「陸籍老闆」怨同胞狂取消訂單

更多熱門

相關新聞

美大學國際新生大減17%　學校曝主因

美大學國際新生大減17%　學校曝主因

美國大學今年秋季迎來新一波國際學生潮，但整體新生人數卻明顯下滑。多項最新調查顯示，受到川普政府收緊簽證、延長審查程序與旅遊限制等多重因素影響，美國高等教育機構的新入學國際學生比往年減少17%，不少學校直言，「往後兩年恐怕更辛苦。」

川普：我們將軍售F35給沙烏地阿拉伯

川普：我們將軍售F35給沙烏地阿拉伯

美智庫：台灣商船換掛美國旗　阻中共灰區封鎖

美智庫：台灣商船換掛美國旗　阻中共灰區封鎖

聯合國通過美國版「加薩決議」　俄中棄權

聯合國通過美國版「加薩決議」　俄中棄權

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

關鍵字：

外送員Olivia HendersonDoorDash紐約州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲粉絲不爽在脆上炸鍋

電機系學長發雞排　網挖出他驚人背景

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

年薪700萬女副總　遭軍人老公背叛偷吃

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

大谷巨額延後支付合約恐成封館導火線

收養小貓半年都沒長大　獸醫發現「迷你真相」

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面