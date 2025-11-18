川普：我們將軍售F35給沙烏地阿拉伯

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普17日表示，他計畫批准向沙烏地阿拉伯出售美製F-35匿蹤戰機。這項表態恰逢沙國王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）即將訪美，外界認為美國中東軍售政策可能出現重大調整。

川普在白宮橢圓辦公室受訪時明確表示，「我們會出售F-35」，若軍售成真，將改變中東軍力均勢，並再次考驗美國長期強調的「以色列質量軍事優勢」原則。路透社此前報導，沙國已提出採購多達48架F-35，金額為數十億美元，相關程序近期已在五角大廈通過一項關鍵審查。

沙烏地阿拉伯多年來尋求F-35，以現代化空軍並因應伊朗威脅，目前沙國主力為波音F-15及歐洲「龍捲風」、「颱風」等戰機。若獲准購買，將是沙國首次取得第五代匿蹤機型，對其空軍能力是大幅升級。

五角大廈官員透露，美方已研議相關軍售數月。依照美國武器出口政策，中東國家的採購須確保以色列維持「質量軍事優勢」。以色列使用F-35已近十年，是目前中東唯一部署該款戰機的國家。

此軍售議題也牽動更廣泛外交布局。拜登政府曾考慮以F-35作為沙國改善與以色列關係的交換條件，但談判最終停滯。沙國今年稍早已直接向川普重申採購意願，而川普此次表態顯示美沙防務合作可能將再度升溫。