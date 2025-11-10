　
大陸 大陸焦點 特派現場

山東海域漁船撞商船沉沒超40小時　8人仍失聯...海上尋獲漂浮救生衣

▲遼寧籍漁船在山東威海海域撞上上海商船後沉沒，仍有8人下落不明。（圖／翻攝微博）

▲遼寧籍漁船在山東威海海域撞上上海商船後沉沒，仍有8人下落不明。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

山東威海海域昨（9）日凌晨發生船舶碰撞事故，一艘遼寧籍漁船與上海籍商船相撞後沉沒，其中，遼寧籍漁船上共9人，雖有1人被成功救起，但仍有8人失聯。事發至今已超過40小時，各方救援力量仍在現場持續搜救。

▲遼寧籍漁船在山東威海海域撞上上海商船後沉沒，仍有8人下落不明。（圖／翻攝微博）

《極目新聞》報導，11月9日凌晨5時許，山東威海海域兩船相撞，一艘遼寧籍漁船沉沒8人失聯。10日中午，相關救援部門公佈了現場搜救畫面，救助力量仍在現場緊張搜救。

威海市海上搜救中心指出，事故發生於成山頭東約3.5浬處，涉事商船狀態正常。接報後，該搜救中心立即協調專業救助船、直升機及附近船隻展開行動。交通運輸部北海救助局派出「北海救111」輪、潛水員與救助直升機投入搜尋，直至10日中午，海面上發現疑似救生衣漂浮物，尚未確認失聯人員情況。

▲遼寧籍漁船在山東威海海域撞上上海商船後沉沒，仍有8人下落不明。（圖／翻攝微博）

根據大陸海事部門公告，該起事故沉沒位置約在北緯37度26分、東經122度45分海域，提醒過往船隻注意避讓。威海市海事局表示，夜間搜救仍在持續，具體進展以官方公佈為準。

當地居民表示，成山頭海域潮流複雜、能見度低，漁船在商船雷達下如「小螞蟻」般難以辨識，稍有判斷失誤便可能導致碰撞。船訊網資料顯示，失事船舶「遼丹漁25685」的定位信號於9日凌晨2時58分起中斷，目前已無更新。

11/08 全台詐欺最新數據

407 2 1192 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

事故船舶碰撞救援遼寧漁船失聯

