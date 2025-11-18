轟藍白修法如失速列車　綠黨團揭亂台三部曲：最終目標打掉選舉正當性

▲民進黨團召開「藍白又爆衝修法 程序正義全崩壞」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院14日三讀通過國民黨版本的《財政收支劃分法》部分條文修正案，讓立法院、行政院間的朝野攻防持續加劇，行政院長卓榮泰直言，內容將造成更大問題，且會比過去公式計算錯誤還大。對此，民進黨團今（18日）召開記者會，痛批藍白浮濫使用「逕付二讀」，搭配「過水式協商」與「黑箱版本」，重大法案跳過委員會的實質審查，嚴重破壞程序正義，使國會淪為一輛「暴衝的失速列車」。

民進黨團書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副幹事長沈伯洋、副書記長陳培瑜以及民進黨政策會執行長吳思瑤今（18日）上午召開「藍白又爆衝修法 程序正義全崩壞」記者會。

陳培瑜指出，暴衝失速的國民黨在這列有非常多法案直接逕付二讀，甚至所有的協商都是過水，就算是送到委員會的版本，也是直接從委員會抽出來逕付二讀。更可惡、荒謬的是，在國民黨召委所主持的程序委員會中，通常也不決定周五要審定的相關法案跟進度，比黑箱更黑箱。

以14日三讀通過的《財劃法》修正版為例，陳培瑜指出，該版本內容荒謬，政院已提出譴責，行政院長卓榮泰也說了，本來已經跟立法院長韓國瑜約好要討論，韓也答應了，但不知道為何又衝出一個荒謬版本。若這一而再、再而三的錯誤，藍白不知道如何踩剎車，就由民進黨團教國民黨跟民眾黨委員怎麼踩煞車，如何做出真的有利於人民的民生福利法案，才是最重要的事情。

范雲形容，當前的國會宛如一輛「失速列車」，雖然逕付二讀是議事程序上的做法，但絕對不是常態，而是用於處理少爭議、不需要細部審查且大家有共識要加速通過的法案的特殊狀態，但藍白卻把暴衝立法當做習慣，行政部門被迫用未經校對、沒有實質討論、漏洞百出且有非常多方向無法符合國家未來方向的藍圖去「蓋房子」，對整個國家的未來、你我的未來傷害非常大。

范雲並提出藍白的「亂台三部曲」，第一，先把國家安全小丑化，拒絕所有加強國家安全的法案，把增加國家預算、國家安全說成是芒果乾；第二，癱瘓中央跟整個憲政的治理；第三，未來可能透過逕付二讀的版本，強推公投綁大選或是在委員會中沒有實質討論的總統二輪投票、不在籍投票，用這些缺乏共識、影響選舉進行的重要法案，打掉選舉正當性。「今天開這個記者會，心情非常的沉重，就是非常憂心你我的未來」。

吳思瑤則列出藍白暴衝修法的「三大標配」，第一，大量、浮濫利用逕付二讀方式，讓法案跳過委員會實質審查，也就是委員會中心主義被沒收、被閹割；第二，韓國瑜協商都是過水，沒有實質討論，甚至很多都是協商當天直接表決「等一下就要表決了，現在才來協商，這不就是過水嗎」；第三，在表決當下才拿出最終極的黑箱版本。

吳思瑤細數，從上周的《財劃法》、《光電三法》，到上會期黃國昌個人獨排眾議，惹怒所有法界的法庭直播、《法院組織法》，以及《選罷法》修法等，都是如法炮製。