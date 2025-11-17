快訊／賴清德回應韓國瑜：砍斷桌腳的是中國　別替侵略者找藉口

記者陶本和／台北報導

民進黨立委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，總統賴清德日前喊話立法院長韓國瑜應捍衛國會尊嚴；不過，韓反嗆賴「自己生病讓別人吃藥」，並以桌子4隻腳形容台灣安全，如今斷了3隻腳。對此，賴清德17日受訪時說，中國跨境鎮壓沈伯洋，等於是在傷害我國憲政體制，且中國處處利用機會，分化台美關係、散佈疑美論，「真正砍斷韓國瑜那張桌子四個腳的，其實是中國，並不是台灣」，他請韓國瑜三思，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。

▲總統賴清德。（資料照／記者陶本和攝）



針對中國對沈伯洋的跨境鎮壓，賴清德上周公開表示，中國大陸對台灣並沒有管轄權，沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣的民主自由的憲政體制，並沒有任何違法。賴也說，他非常期待，韓國瑜能夠站出來維護國會的尊嚴，也維護台灣人民言論自由，應該要率領跨黨派委員來聲援沈伯洋。

對此，韓國瑜回擊，真的是自己生病讓別人吃藥。他強調，一張桌子有四隻腳，台灣安全也是，第一隻腳是保護中華民國、第二隻是保護民主自由、第三隻是維護台美關係、第四隻是維護兩岸和平，「兩個保護、兩個維護」是最重要4隻腳。

韓國瑜表示，賴清德本身兼民進黨主席，黨政軍情報一把抓，但4隻腳，卻已被賴清德跟民進黨打斷三隻腳，民進黨的台獨黨綱放著如何保護中華民國？大罷免如何保護民主自由？稱大陸為境外敵對勢力如何維護兩岸和平？所以賴要解決，真的幫沈伯洋，應該考量如何恢復四隻腳，若繼續消費沈，把沈遭重慶公安局立案調查一事轉化為藍綠鬥爭，對沈一點都不公平。

對於韓國瑜的回應，賴清德17日上午受訪時表示，中國的跨境鎮壓的暴行是不會為國際社會所接受，一定會有民主國家站出來聲援沈伯洋，這是為什麼他會請立法院的大家長韓國瑜院長，基於捍衛國會尊嚴，以及維護言論自由的立場，來聲援沈伯洋委員。

賴清德強調，這並不是要消費沈伯洋，也不是利用這個議題進行政治鬥爭，而是因為沈伯洋所處的自己的國會，不能夠沒有態度。

賴清德指出，他希望韓國瑜能夠清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害。他說，沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，也等於是在傷害我國憲政體制。

賴清德表示，這幾年來，中國持續增加在文攻武嚇、國內滲透統戰，破壞兩岸和平穩定，國際社會都一致認為是中國，不是台灣。他強調，中國也處處利用機會，在分化台灣跟美國的關係，散佈疑美論，也就是說真正砍斷韓國瑜院長那張桌子四個腳的，其實是中國，並不是台灣。

賴清德表示，分屬於不同政黨，競爭難免，但是同一個國家，面對敵外政治勢力的攻擊打壓，應該要團結一致對外，如果今天對中國的跨境鎮壓找藉口，那改天中國當要發動侵略台灣戰爭的時候，就會有藉口，所以還是要請韓國瑜院長三思，分屬不同政黨，競爭難免，但是屬於同一個國家，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。