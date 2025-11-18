　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

戰士無法選戰場被解讀鬆口選台北　沈伯洋澄清：選舉不在規劃內

▲▼民進黨立委沈伯洋。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

2026台北市長選戰，民進黨出戰人選未定，目前僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記，聯電創辦人曹興誠則力推民進黨立委沈伯洋。沈伯洋昨說，戰士很難選擇自己的戰場，看黨中央怎麼做，他就怎麼做，被外界解讀為鬆口選台北市長。對此，沈伯洋今（18日）澄清，選舉目前不在他規劃內，比他適合的人真的非常多。

民進黨團書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副幹事長沈伯洋、副書記長陳培瑜以及民進黨政策會執行長吳思瑤上午召開「藍白又爆衝修法 程序正義全崩壞」記者會，並於會後回應輿情。

媒體詢問，沈伯洋昨在節目專訪提到「戰士沒有辦法選戰場」，被解讀鬆口選台北市，目前新北有蘇巧慧，大家就很好奇，會不會想跟蘇巧慧一起「戰雙北」，從飯友變戰友？

沈伯洋回應，當時講這句話第一個原句是，戰士沒有選擇戰場的權利，就像他不能夠選擇中國要不要通緝他，其實最主要是在講這一個。裡面他也有提到，人民交付的任務才是最重要的，「這個我在政黨票的時候，人民交付給我的任務就是要守護國安、拚外交、守護國防」，這才是他現在最重要的工作，就像民進黨團現在坐在這邊，大家是幹部，這個會期還有幹部工作，「所以我應該還是會專心致力我現在的工作」。

至於聯電創辦人曹興誠在臉書提到，沈伯洋留在立法院是無意義的被糟蹋、被折損，因此推薦沈伯洋選台北市長，沈伯洋重申，現在的工作就是在立法院，「這個工作還是很有意義，就像我們今天開記者會讓國人知道這個財劃法失速的情形」，以及為花蓮地方鄉親爭取更多建設，這都是非常重要的事。

沈伯洋指出，民進黨團常講，表決不會贏，但論述要贏，不管怎樣，都必須讓大家知道民進黨的價值、主張是什麼，這是非常重要的事情。至於選舉相關的，目前不在他規劃內，比他適合的人真的非常多。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬太鞍溪水突暴漲！人員緊急撤離
「GG太小」成破案關鍵！金州殺人魔逃30年栽了　驚人尺寸曝
日本熊今年恐不冬眠！　獵人捕獲驚：牠完全沒脂肪
獨／名模「拖另案女被告」下囚車　吞上億善款交保卡關今定去留
入夜低溫下探12度　下周又有冷空氣接力
盜賣胎盤幹細胞研究成果！害北醫、台大損失百億　教授夫妻起訴
還記得蜜雪薇琪嗎？　蜜雪47歲美成這樣太驚人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中敘聲明謬稱「台灣是中國領土」　外交部批霸凌行為：散播荒唐言論

日中關係緊張！外交部：密切關注中方作為　台灣從非問題而是解答

新壽別再拗！輝達本周帶投資意向書拜會蔣萬安　就是要T17、18蓋總部

傅崐萁、卓榮泰質詢談財劃法激烈互嗆　韓國瑜急喊：深呼吸喝口水

戰士無法選戰場被解讀鬆口選台北　沈伯洋澄清：選舉不在規劃內

全民國防手冊明普發　經費共需約6447萬「平均每本5.86元」

轟藍白修法如失速列車　綠黨團揭亂台三部曲：最終目標打掉選舉正當性

6名現退役軍官助中共竊密被起訴　國防部：強烈譴責少數官兵叛國

陸委會示警中共對台滲透6大手法　羅智強：綠執政總統府才有共諜

週刊爆凱思資金回流黃國昌　律師：罪刑恐比徐永明被判7年4月還重

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

中敘聲明謬稱「台灣是中國領土」　外交部批霸凌行為：散播荒唐言論

日中關係緊張！外交部：密切關注中方作為　台灣從非問題而是解答

新壽別再拗！輝達本周帶投資意向書拜會蔣萬安　就是要T17、18蓋總部

傅崐萁、卓榮泰質詢談財劃法激烈互嗆　韓國瑜急喊：深呼吸喝口水

戰士無法選戰場被解讀鬆口選台北　沈伯洋澄清：選舉不在規劃內

全民國防手冊明普發　經費共需約6447萬「平均每本5.86元」

轟藍白修法如失速列車　綠黨團揭亂台三部曲：最終目標打掉選舉正當性

6名現退役軍官助中共竊密被起訴　國防部：強烈譴責少數官兵叛國

陸委會示警中共對台滲透6大手法　羅智強：綠執政總統府才有共諜

週刊爆凱思資金回流黃國昌　律師：罪刑恐比徐永明被判7年4月還重

趁與孫女獨處2度伸魔掌性侵　變態色阿公認罪判刑6年6月

快訊／台股收盤大跌691.19點　台積電跌40元至1405

快訊／馬太鞍溪水突暴漲！機具人員急撤離河道　便道搶修暫停

鳳山載屍趴走命案！女友身上疑有針孔　車內詭異行李箱曝光

西拉雅5COOL音樂節　集結跨世代歌手炒熱年底旅遊

歐洲港口訂減碳政策　我國年底跟進新能源安全檢驗規範

王念好暖心留球作紀念　18歲團寵王翾祐敲出職棒「可愛首安」

字母哥鼠蹊部拉傷退場！公鹿4戰3敗　瑞佛斯坦言「傷勢不太樂觀」

從台南到杜塞道夫　成大醫院智慧安寧系統登國際舞台引關注

女遭曳引車頭撞到全身骨折！超扯真相曝　紅燈好幾秒了她硬衝

【美軍轟炸畫面曝】擊毀運毒船！21起空襲已奪80命

政治熱門新聞

蕭旭岑：一國兩區才能讓兩岸有共同政治基礎

台灣民意民調／五成國人不滿賴清德　游盈隆：過去5個月最惹人怨

月世界淪垃圾山！　邱議瑩怒：罰到傾家蕩產

台灣民意民調／政黨傾向綠31.1%、藍25.8%、白14.7%

台灣史上首次　將發數百萬份民防手冊

T17、18解約卡關？新壽提一條件　李四川：市府沒辦法接受

鄭麗文黃國昌週三會面　傅崐萁也出席

黃國昌防火牆快垮了　3鐵證解析李麗娟只是人頭

月世界遭狂倒垃圾！謝龍介喊話黃偉哲查明

黃國昌涉貪風暴擴大　凱思國際資金回流

傅崐萁、卓榮泰質詢談財劃法激烈互嗆　韓國瑜急喊：深呼吸喝口水

民眾黨攻「4縣市」談藍白合？　蕭旭岑這樣說

全民國防手冊明普發　經費共需約6447萬「平均每本5.86元」

黃國昌代誌大條　狗仔應訊咬出下令藏鏡人

更多熱門

相關新聞

轟藍白暴衝修法如「失速列車」　綠黨團揭「亂台三部曲」

轟藍白暴衝修法如「失速列車」　綠黨團揭「亂台三部曲」

立法院14日三讀通過國民黨版本的《財政收支劃分法》部分條文修正案，讓立法院、行政院間的朝野攻防持續加劇，行政院長卓榮泰直言，內容將造成更大問題，且會比過去公式計算錯誤還大。對此，民進黨團今（18日）召開記者會，痛批藍白浮濫使用「逕付二讀」，搭配「過水式協商」與「黑箱版本」，重大法案跳過委員會的實質審查，嚴重破壞程序正義，使國會淪為一輛「暴衝的失速列車」。

若沈伯洋選台北市長　謝寒冰喊「發100份雞排、跪著直播」

若沈伯洋選台北市長　謝寒冰喊「發100份雞排、跪著直播」

選台北市長？　沈伯洋：戰士沒有選擇戰場的權利

選台北市長？　沈伯洋：戰士沒有選擇戰場的權利

周玉蔻：提名沈伯洋選台北市長展現氣勢　被打台獨、引戰者要先解套

周玉蔻：提名沈伯洋選台北市長展現氣勢　被打台獨、引戰者要先解套

快訊／賴清德回應韓國瑜：砍斷桌腳的是中國　別替侵略者找藉口

快訊／賴清德回應韓國瑜：砍斷桌腳的是中國　別替侵略者找藉口

關鍵字：

台北市長沈伯洋2026大選

讀者迴響

熱門新聞

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

記憶體股重挫！華邦電出關爆37萬張大量　3檔觸及跌停價

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲粉絲不爽在脆上炸鍋

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

電機系學長發雞排　網挖出他驚人背景

年薪700萬女副總　遭軍人老公背叛偷吃

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面