戰士無法選戰場被解讀鬆口選台北　沈伯洋澄清：選舉不在規劃內

2026台北市長選戰，民進黨出戰人選未定，目前僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記，聯電創辦人曹興誠則力推民進黨立委沈伯洋。沈伯洋昨說，戰士很難選擇自己的戰場，看黨中央怎麼做，他就怎麼做，被外界解讀為鬆口選台北市長。對此，沈伯洋今（18日）澄清，選舉目前不在他規劃內，比他適合的人真的非常多。

民進黨團書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副幹事長沈伯洋、副書記長陳培瑜以及民進黨政策會執行長吳思瑤上午召開「藍白又爆衝修法 程序正義全崩壞」記者會，並於會後回應輿情。

媒體詢問，沈伯洋昨在節目專訪提到「戰士沒有辦法選戰場」，被解讀鬆口選台北市，目前新北有蘇巧慧，大家就很好奇，會不會想跟蘇巧慧一起「戰雙北」，從飯友變戰友？

沈伯洋回應，當時講這句話第一個原句是，戰士沒有選擇戰場的權利，就像他不能夠選擇中國要不要通緝他，其實最主要是在講這一個。裡面他也有提到，人民交付的任務才是最重要的，「這個我在政黨票的時候，人民交付給我的任務就是要守護國安、拚外交、守護國防」，這才是他現在最重要的工作，就像民進黨團現在坐在這邊，大家是幹部，這個會期還有幹部工作，「所以我應該還是會專心致力我現在的工作」。

至於聯電創辦人曹興誠在臉書提到，沈伯洋留在立法院是無意義的被糟蹋、被折損，因此推薦沈伯洋選台北市長，沈伯洋重申，現在的工作就是在立法院，「這個工作還是很有意義，就像我們今天開記者會讓國人知道這個財劃法失速的情形」，以及為花蓮地方鄉親爭取更多建設，這都是非常重要的事。

沈伯洋指出，民進黨團常講，表決不會贏，但論述要贏，不管怎樣，都必須讓大家知道民進黨的價值、主張是什麼，這是非常重要的事情。至於選舉相關的，目前不在他規劃內，比他適合的人真的非常多。