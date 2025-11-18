館長開除3元老「離開公司，否則報警」！網見大師兄PO文笑：怕了

▲網友認為，館長不會讓3人回公司。（圖／翻攝自館長YT）



記者施怡妏／綜合報導

「館長」陳之漢連日來遭元老員工「大師兄」李慶元連環爆料，爭議持續延燒，不過有網友指出，現在風向變了，大師兄的態度似乎也放軟了，沒想到館長會說fire就fire，好奇館長這次會原諒3人嗎？對此，一票網友搖頭「回收不可能啦，最多就是凹到蛋捲店」、「來不及了，師傅生氣了」。

有網友在PTT發文，「大師兄軟了，館長會念舊回收嗎？」李慶元以為爆料之後，館長會因此「下去」，不過現在風向卻180度大轉變，沒想到館長這麼狠，說fire就fire，「李慶元態度好像放軟了，現在改走請、謝謝、對不起路線，館長會看在十幾年的交情，繼續讓他回來當副總嗎？有機會嗎？」

對此，網友認為不可能回去，「背叛只有0和無限多次」、「館長再用真的會被看不起」、「來不及囉，下個老闆可以試試」、「這種就是謝謝再聯絡，會背叛的就是會再背叛」、「頂多和解」、「如果話都講這麼難聽了還能回去，就只能說阿館沒腦袋了」、「連老闆老婆的事都拿出來，沒救了」。

館長在周日晚間直播提到，「你們三個人夠了沒有？我今天把這事情講出來，是因為你們要毀掉我，我養了你們12年，你們有做事嗎？捫心自問，摸摸良心，有嗎？居然連我老婆這種這麼下三濫的事情都敢造謠，我真的看破了。」

館長表示，「你們現在離開公司，不然我就報警抓人，直接開除掉！你有任何不滿，歡迎用法律來解決，大家都是社會文明人，無論是台灣、中國大陸都講法律。麻煩你去法院訴訟，我派律師去，大家來打律師費，我努力賺錢，你們三個什麼能力都沒有，大家慢慢來玩金錢大戰。」