黑料連環爆「館長抖內卻狂漲」成最大贏家！他驚：粉絲黏著度很高

▲館長近日遭到元老級員工爆料。（圖／記者任以芳攝）



記者施怡妏／綜合報導

館長和幾位元老級員工的糾紛越燒越烈，這週末館長連續三天開直播，吸引滿滿目光，三天的抖內金額超過27萬元，且一天比一天還要高。對此，桃園市議員「村長」詹江村表示，從直播就可以看出來，爆料曝光後，反而大筆大筆的抖內「館粉的黏著度，不是你們想的那麼簡單！」

詹江村在臉書發文，儘管爭議持續延燒，但館粉支持度絲毫未受影響，反而因此出現大量抖內支持，「大筆大筆的抖內，如雪花般飛進館長口袋！」證明館長的流量與影響力依舊強勁，「爆館長料的人會吐血，浴火鳳凰展翅高飛，吃瓜的民進黨你們失望了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

詹江村坦言，館長就是台灣人所說的「盤仔假流氓」，認為做事業沒必要把公司弄得跟堂口一樣，「找了三個89職稱副總，一個月給那麼多薪水，還配給名車，再配一個買檳榔的小弟」，還好現在3位員工離ㄎ公司了，也勸館長不要再找89撐場面，「這樣不會比較威風，真的。」

貼文曝光，底下網友紛紛表示，「這種老員工真的要不得」、「找了三個水蛭在身邊吸血」、「館長也夠衰小，這些89是沒什麼義氣的」、「這個前副總，館長說他Word報表都不會打」、「一切都是錢啦，三個要不到錢就錄音爆料，真讓人看不起」、「因為爆料，剛訂了館長便當...用料很頂的便當」、「他真的需要經營管理的專業人士輔佐」、「阿館已經屌打一堆在台灣的慣老闆」。