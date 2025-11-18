　
黑料連環爆「館長抖內卻狂漲」成最大贏家！他驚：粉絲黏著度很高

▲▼ 館長、北京 。（圖／記者任以芳攝）

▲館長近日遭到元老級員工爆料。（圖／記者任以芳攝）

記者施怡妏／綜合報導

館長和幾位元老級員工的糾紛越燒越烈，這週末館長連續三天開直播，吸引滿滿目光，三天的抖內金額超過27萬元，且一天比一天還要高。對此，桃園市議員「村長」詹江村表示，從直播就可以看出來，爆料曝光後，反而大筆大筆的抖內「館粉的黏著度，不是你們想的那麼簡單！」

詹江村在臉書發文，儘管爭議持續延燒，但館粉支持度絲毫未受影響，反而因此出現大量抖內支持，「大筆大筆的抖內，如雪花般飛進館長口袋！」證明館長的流量與影響力依舊強勁，「爆館長料的人會吐血，浴火鳳凰展翅高飛，吃瓜的民進黨你們失望了。」

詹江村坦言，館長就是台灣人所說的「盤仔假流氓」，認為做事業沒必要把公司弄得跟堂口一樣，「找了三個89職稱副總，一個月給那麼多薪水，還配給名車，再配一個買檳榔的小弟」，還好現在3位員工離ㄎ公司了，也勸館長不要再找89撐場面，「這樣不會比較威風，真的。」

貼文曝光，底下網友紛紛表示，「這種老員工真的要不得」、「找了三個水蛭在身邊吸血」、「館長也夠衰小，這些89是沒什麼義氣的」、「這個前副總，館長說他Word報表都不會打」、「一切都是錢啦，三個要不到錢就錄音爆料，真讓人看不起」、「因為爆料，剛訂了館長便當...用料很頂的便當」、「他真的需要經營管理的專業人士輔佐」、「阿館已經屌打一堆在台灣的慣老闆」。

11/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

館長曬離職員工私訊　控被小偉、總監霸凌致鬱

館長曬離職員工私訊　控被小偉、總監霸凌致鬱

近日館長和幾位兄弟的糾紛延燒，面對面對元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉的指控，館長17日在直播中展示離職員工「於叡（Ray）」的爆料。Ray指控公司內部管理混亂，他回任時被吳明鑒「凹8萬元」、被小偉霸凌，造成憂鬱、兩度離職。吳明鑒18日則發長文逐點反擊，強調許多指控「不是我做的，不要塞到我身上。」

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

「決策都是館長」　總監千字文曝辛酸

「決策都是館長」　總監千字文曝辛酸

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

館長便當Cheap認證真的頂　但1缺點很鳥

館長便當Cheap認證真的頂　但1缺點很鳥

館長直播抖內員工爆料粉絲支持

