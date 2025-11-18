　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「決策最後拍板都是館長」　總監凌晨千字文吐心聲：很多辛酸

記者黃翊婷／綜合報導

網紅館長陳之漢遭「成吉思汗健身俱樂部」元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉，指控收受不明資金、職場性騷擾等不當行為，雙方隔空開戰。吳明鑒18日凌晨再度發文回應，表示高級主管的任命事務都必須經過館長下決策才能執行，他從未擋過其他員工的規劃，回想公司草創之初，原本有3位當時一起學習格鬥的師兄弟要合資，「可事與願違，最後只有我找資金與之配合至今，其中很多事超辛酸的難以言表。」

▲▼館長陳之漢。（圖／記者周宸亘攝）

▲館長近日陷入多項爭議之中。（資料照／記者周宸亘攝）

面對元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉的指控，館長陳之漢否認所有指控，還在直播中直言，「你們3個人夠了沒有？我今天把這事情講出來，是因為你們要毀掉我，我養了你們12年，你們有做事嗎？捫心自問，摸摸良心，有嗎？」、「這3個人1個人1個月在公司開銷差不多要100萬，薪水有4、50萬的，老婆小孩都來我家領薪水」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公司總監吳明鑒18日凌晨1時許在臉書PO出一篇千字文反擊，他表示，高級主管的任命事務都必須經過館長下決策才能執行，就算他同意，仍需再經過館長，這是所有員工都知道的事情，他沒有插手管其他員工的獎金，就連蘆洲館收益規劃也是館長不滿績效提升過慢才會喊卡，這些都有會議紀錄可以查。

吳明鑒指出，現在館長口中的現職員工、主管與離開的人請捫心自問，「從成立到現在，我最大的程度也只能幫你們的所有問題傳達給館長與之討論，最後拍板的還是館長，因為我不懂健身，所有公司的事只要他不同意，我說都沒用，誰能執行？」

吳明鑒提到，他不清楚其他員工之間的糾紛，因為創立初期他主要負責與房東協調、公司資金缺口和少部分會計業務，不參與人事決策，再後來，除了開設新館與各協力廠商聯繫之外，他是真的沒有什麼重要的事情做，直到2022年林口清潔問題發生，他才在館長的拜託之下出來管理。

然而，吳明鑒說，2024年3月在林口新辦主管會議上，館長叫他不用再管，當土地公就好，接著把分區經理改回原來的一級主管方式，這部分應該也是有會議紀錄可以查。吳明鑒感嘆，公司草創之初原本有3位當時一起學習格鬥的師兄弟要一起合資出金800萬元與館長合作，「我們出錢配合他說的理念與方式成立蘆洲起家店，可事與願違，最後只有我找資金與之配合至今，其中很多事超辛酸的難以言表。」

▼吳明鑒臉書全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／吳明鑒）

館長事件，總監吳明鑒凌晨千字文回應。（圖／翻攝自Facebook／吳明鑒）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決
結婚5年「僅7次性生活」人夫要離婚　法官引用禮記判決
台大電機系學長「砸3.5萬發雞排」！網湧入狂問是你嗎　本尊證
越晚越冷！　剩12℃時間曝
快訊／今晨16℃　北北基宜豪雨特報
美股收黑重挫逾550點！市場靜待輝達財報出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

刮刮樂中1萬丟桌上！彩券行PO文找幸運兒　網讚「良心店家」

越晚越冷！　剩12℃時間曝

快訊／今晨16℃　北北基宜豪雨特報

「決策最後拍板都是館長」　總監凌晨千字文吐心聲：很多辛酸

苗栗竹南一夜2震「最大震度4級」　民驚喊以為爆炸

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決：這局不是你倒就是我倒

台大電機系學長「砸3.5萬發雞排」！網湧入狂問是你嗎　本尊證實

北部先變天！還會再降溫「全台有感」　一張圖看何時冷到最低點

汐止南港「大塞車」卡死一票人！警查出原因：派人疏導20:40恢復

快訊／冷空氣來了！4縣市「大雨夜襲」越晚越濕冷

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

衝待轉區釀1死8傷！73歲翁涉過失致死罪　移送步出警局全程不語

刮刮樂中1萬丟桌上！彩券行PO文找幸運兒　網讚「良心店家」

越晚越冷！　剩12℃時間曝

快訊／今晨16℃　北北基宜豪雨特報

「決策最後拍板都是館長」　總監凌晨千字文吐心聲：很多辛酸

苗栗竹南一夜2震「最大震度4級」　民驚喊以為爆炸

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決：這局不是你倒就是我倒

台大電機系學長「砸3.5萬發雞排」！網湧入狂問是你嗎　本尊證實

北部先變天！還會再降溫「全台有感」　一張圖看何時冷到最低點

汐止南港「大塞車」卡死一票人！警查出原因：派人疏導20:40恢復

快訊／冷空氣來了！4縣市「大雨夜襲」越晚越濕冷

黃國昌涉貪風暴擴大　凱思國際資金回流

日本駐中使館發「安全對策」　籲日籍公民結伴外出提高警覺

營造國共交流善意基礎　鄭麗文：兩岸不需劍拔弩張

翻拍男友與前任性影像　女友放話「不是妳的別碰」慘賠30萬

俄羅斯國防部：俄軍再奪烏東3座村莊

逾15年老舊船隻高達27%　大陸船公司大量訂造散裝船

刮刮樂中1萬丟桌上！彩券行PO文找幸運兒　網讚「良心店家」

年輕人大腸癌暴增　醫揭「45%患者首個症狀」

蛇蠍女逼死豐原五口！　內幕曝光

高慧君甲狀腺引發罕見眼疾！　「2個月動3次手術」恐失明

【我像第三者】貓貓窩爸懷裡撒嬌討摸　媽吃醋笑翻XD

生活熱門新聞

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

還會再降溫「全台有感」　圖看冷到最低點

即／汐止、南港塞爆！駕駛卡地下道2小時

默默陪伴館長10年　PTT狂讚特助小宇「忠心又盡責」

電機系學長發雞排　網挖出他驚人背景

「成吉思汗前主管」挺館長：對員工好、薪資大方

即／毒蛋流向35家下游名單曝　4.8星鴨肉羹也中了

即／濕冷空氣來了！4縣市大雨夜襲

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

館長便當Cheap認證真的頂　但1缺點很鳥

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

「決策都是館長」　總監千字文曝辛酸

越晚越冷！　剩12℃時間曝

苗栗竹南一夜2震「最大震度4級」　民驚喊以為爆炸

更多熱門

相關新聞

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

「館長」陳之漢連日來遭元老員工「大師兄」李慶元連環爆料，引發關注。李慶元17日晚間再出手，針對館長15日直播提出「7大反擊」，還喊話「直球對決」，要求與館長來場雙直播，「這局，不是你倒就是我倒！」

館長便當Cheap認證真的頂　但1缺點很鳥

館長便當Cheap認證真的頂　但1缺點很鳥

月花百萬養「啥都不會」3元老？他反酸館長

月花百萬養「啥都不會」3元老？他反酸館長

館長直播3天「共收27萬抖內」！

館長直播3天「共收27萬抖內」！

陳沂：館長「要面子愛膨風」救了自己

陳沂：館長「要面子愛膨風」救了自己

關鍵字：

館長吳明鑒

讀者迴響

熱門新聞

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

年薪700萬女副總　遭軍人老公背叛偷吃

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

還會再降溫「全台有感」　圖看冷到最低點

即／汐止、南港塞爆！駕駛卡地下道2小時

默默陪伴館長10年　PTT狂讚特助小宇「忠心又盡責」

揭曉今年全球軍力排行　台灣也上榜！

收養小貓半年都沒長大　獸醫發現「迷你真相」

新北2女互毆「安全帽猛敲」　她還無照酒駕遭警罰

即／毒蛋流向35家下游名單曝　4.8星鴨肉羹也中了

「成吉思汗前主管」挺館長：對員工好、薪資大方

6家虛幣公司慘了！踩洗錢防治等紅線　金管會共開罰702萬

即／濕冷空氣來了！4縣市大雨夜襲

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

衝待轉區釀1死8傷！73歲翁涉過失致死罪　移送步出警局全程不語

衝待轉區釀1死8傷！73歲翁涉過失致死罪　移送步出警局全程不語

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面