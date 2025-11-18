「決策最後拍板都是館長」　總監凌晨千字文吐心聲：很多辛酸

記者黃翊婷／綜合報導

網紅館長陳之漢遭「成吉思汗健身俱樂部」元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉，指控收受不明資金、職場性騷擾等不當行為，雙方隔空開戰。吳明鑒18日凌晨再度發文回應，表示高級主管的任命事務都必須經過館長下決策才能執行，他從未擋過其他員工的規劃，回想公司草創之初，原本有3位當時一起學習格鬥的師兄弟要合資，「可事與願違，最後只有我找資金與之配合至今，其中很多事超辛酸的難以言表。」

▲館長近日陷入多項爭議之中。（資料照／記者周宸亘攝）

面對元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉的指控，館長陳之漢否認所有指控，還在直播中直言，「你們3個人夠了沒有？我今天把這事情講出來，是因為你們要毀掉我，我養了你們12年，你們有做事嗎？捫心自問，摸摸良心，有嗎？」、「這3個人1個人1個月在公司開銷差不多要100萬，薪水有4、50萬的，老婆小孩都來我家領薪水」。

公司總監吳明鑒18日凌晨1時許在臉書PO出一篇千字文反擊，他表示，高級主管的任命事務都必須經過館長下決策才能執行，就算他同意，仍需再經過館長，這是所有員工都知道的事情，他沒有插手管其他員工的獎金，就連蘆洲館收益規劃也是館長不滿績效提升過慢才會喊卡，這些都有會議紀錄可以查。

吳明鑒指出，現在館長口中的現職員工、主管與離開的人請捫心自問，「從成立到現在，我最大的程度也只能幫你們的所有問題傳達給館長與之討論，最後拍板的還是館長，因為我不懂健身，所有公司的事只要他不同意，我說都沒用，誰能執行？」

吳明鑒提到，他不清楚其他員工之間的糾紛，因為創立初期他主要負責與房東協調、公司資金缺口和少部分會計業務，不參與人事決策，再後來，除了開設新館與各協力廠商聯繫之外，他是真的沒有什麼重要的事情做，直到2022年林口清潔問題發生，他才在館長的拜託之下出來管理。

然而，吳明鑒說，2024年3月在林口新辦主管會議上，館長叫他不用再管，當土地公就好，接著把分區經理改回原來的一級主管方式，這部分應該也是有會議紀錄可以查。吳明鑒感嘆，公司草創之初原本有3位當時一起學習格鬥的師兄弟要一起合資出金800萬元與館長合作，「我們出錢配合他說的理念與方式成立蘆洲起家店，可事與願違，最後只有我找資金與之配合至今，其中很多事超辛酸的難以言表。」

▼吳明鑒臉書全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／吳明鑒）