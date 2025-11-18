大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決：這局不是你倒就是我倒

▲大師兄PO出昔日擂台對決照，喊話「這局，不是你倒就是我倒！」（圖／翻攝自臉書／李慶元）

記者柯沛辰／綜合報導

「館長」陳之漢連日來遭元老員工「大師兄」李慶元連環爆料，引發關注。李慶元17日晚間再出手，針對館長15日直播提出「7大反擊」，還喊話「直球對決」，要求與館長來場雙直播，「這局，不是你倒就是我倒！」

李慶元在臉書發文表示，他不像館長是位資深網紅，懂得操作手段、帶風向，也不像對方臉皮厚到去情勒大家，因為自己只會實話實說，讓大家看清館長的為人，反觀館長「滿嘴謊言，直播演戲流淚，演技真是厲害！」

李慶元砲轟，館長不配稱為網紅，更不配當一位公眾人物，「你這10幾年來所捐的錢，所做的善舉，大多數都是公司股東的錢，來塑造你這10幾年的假人設！」

針對館長15日直播中說的幾個問題，李慶元提出7大反擊：

一、你說我恐嚇，那你為什麼不敢提告？這不像你的行事作風。

二、你說蛋捲機器是你找的，你有什麼證明？

三、如果蛋捲配方是你的，你為何不接下來做？以你現在打出的悲情牌，生意一定嚇嚇叫。

四、你說大胖跟我不好，那為什麼大胖全家有時候都會來夜市找我聊天？

五、你說公司全員工都跟我不好，那為什麼還會有離職員工跟在職員工來夜市找我聊天？

六、你一個人有三台車耶！G63也是租賃的，也算是公司資產 為何最後變更為個人？

七、還是我們來場雙直播，直球對決？

▲「大師兄」李慶元（左）與「館長」陳之漢。（翻攝自李慶元臉書、館長YT）

李慶元重申，這件事情他本來就是協助排解而已，所以沒對館長錄音存證，但現在都無所謂了，「這局，不是你倒就是我倒」、「你不是台灣英雄，更不是台灣人的驕傲」、「請大力分享，叫陳先生直播解釋解釋」。

貼文一出，網友們反應兩極，有人留言叫好：「真男人，火球男來了」、「直球對決，加油」。不過，不少人也留言酸：「先打報表可以嗎？」、「有沒有整天玩天堂？」、「先還館長100萬啦」、「啊你就是尸位素餐啊，講這麼多，然後Word也不會打，真的很瞎」，甚至喊話別再歹戲拖棚，「時間不多了，出絕招！」。