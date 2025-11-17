　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

館長被爆「便當用料高級」業績飆3倍！Cheap認證真的頂　但1缺點很鳥

▲▼ 館長,陳之漢,脆皮燒肉便當,脆皮燒肉, 。（圖／翻攝自館長FB）

▲館長被員工毀滅式爆料，結果便當店近期業績大漲。（圖／翻攝自館長FB）

記者趙蔡州／綜合報導

館長陳之漢遭員工「毀滅式爆料」，元老級員工李慶元抱怨，館長便當店「豬肉堅持用溫體、食材要用最頂，還遵守勞基法」，導致便當店經營困難，甚至勸館長不要守法，消息一出立刻引發網友熱議，直呼這個爆料根本是「幫宣傳」，網紅Cheap也表示，館長的便當他吃過，「便當是很頂，但店本身很鳥」。

Cheap在臉書表示，館長前幾天被3個元老級手下毀滅式爆料，指控館長有NTR癖好，且便當店用料高級，肉都要用溫體的、便當盒要用最好的，什麼都要用最好的，害便當店賺不到錢，「以前以為只是館長嘴砲，沒想到是真的，結果館長說這幾天便當店業績成長三倍，這個爆料是業配？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

Cheap也分享，館長的便當他吃過，份量真的很大，燒肉給很多，味道確實不錯，售價200元在這個年代算合理，只是地點真的太鳥了，只有林口有賣，唯一的優點是離館長家近。

Cheap說，「外觀來說，我是覺得它根本不是在做餐飲，是在做密室逃脫，整面橘色大門像是防空洞入口，不仔細看根本不知道這是便當店，沒有透明玻璃、沒有燈光、沒有開放式廚房秀給你看最頂的食材，沒有內用區，只有取餐窗，不說我還以為是叫號領護照，給人的感覺不是歡迎你來吃，是我們盡可能讓你不要進來」。

Cheap感嘆，館長便當店能活到現在，完全就是靠館長的魅力續命，沒有館長早就倒了吧，建議館長到台北，中山、西門、南京復興、忠孝復興、科技大樓隨便一個地方都比現在好，店面再重新設計一下，內用區、外帶區、快閃拍照牆等，生意會好很多，且內部員工也該整頓一下了，「總結，便當是很頂，但店本身很鳥」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／《英雄聯盟》T1宣布冠軍射手Gumayusi離隊
總價598→628萬！　凶宅開賣4個月突加價
中共軍艦驚現王世堅金句！2千官兵排字「從從容容」
TWICE將來台「高雄全市應援」！7地標看燈光文字秀
月花百萬養「啥都不會」3元老？他酸館長：得罪人都李慶元處理
黃明志捲命案「工作被砍光」！失業慘況曝
飛車搶劫糗了！反遭金髮妹「抓狂死命拽下車」　狼狽畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

館長被爆「便當用料高級」業績飆3倍！Cheap認證真的頂　但1缺點很鳥

快訊／汐止、南港塞爆！駕駛「困停車場2小時」：從沒遇過這種狀況

北東濕涼「後天下探13度」　東北季風影響到周五

《斯卡羅》原作陳耀昌醫師辭世　文化部將呈請總統明令褒揚

月花百萬養「啥都不會」3元老？他酸館長：得罪人都李慶元處理

默默陪伴館長10年　PTT狂讚特助小宇「忠心又盡責」：錯怪他了

描手掌腦袋立刻安靜！專家大推「五指呼吸法」舒壓效果超有感

今晚來看戲吧！臺北市歌仔戲觀摩匯演　14天免費好戲2地輪番登場

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

館長直播3天「五被恐嚇、六說造謠、日反擊」　共收27萬抖內！

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

日本鹿兒島櫻島火山「連續噴發」！噴煙衝飛4400公尺

館長被爆「便當用料高級」業績飆3倍！Cheap認證真的頂　但1缺點很鳥

快訊／汐止、南港塞爆！駕駛「困停車場2小時」：從沒遇過這種狀況

北東濕涼「後天下探13度」　東北季風影響到周五

《斯卡羅》原作陳耀昌醫師辭世　文化部將呈請總統明令褒揚

月花百萬養「啥都不會」3元老？他酸館長：得罪人都李慶元處理

默默陪伴館長10年　PTT狂讚特助小宇「忠心又盡責」：錯怪他了

描手掌腦袋立刻安靜！專家大推「五指呼吸法」舒壓效果超有感

今晚來看戲吧！臺北市歌仔戲觀摩匯演　14天免費好戲2地輪番登場

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

館長直播3天「五被恐嚇、六說造謠、日反擊」　共收27萬抖內！

快訊/《英雄聯盟》T1宣布冠軍射手Gumayusi離隊

林哲熹《驅魔男神》恥力全開！ 「手拿透抽」尬寶萊塢舞　雷嘉汭美成印度公主

館長被爆「便當用料高級」業績飆3倍！Cheap認證真的頂　但1缺點很鳥

快訊／汐止、南港塞爆！駕駛「困停車場2小時」：從沒遇過這種狀況

《歌劇魅影》第五度登台！40週年版「連開64場」　打破百老匯全本紀錄

中共軍艦驚現王世堅金句！2千官兵排字「從從容容」震撼曝光

仁愛鄉精英牙醫醫療站啟用！就診省1小時車程...12／2起可預約

4千雙名牌鞋助弱勢更生人走正路　朱學恒表現良好將出獄領不到

國中軟聯向上國中隊史首冠　田沅羲MVP個人獎出爐

TWICE將來台「高雄全市應援」！7地標看燈光文字秀　還有主題號誌

劉嘉玲淪陷梁朝偉的眼神 放閃「是心目中最帥的男人」

生活熱門新聞

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

即／毒蛋流向35家下游名單曝　4.8星鴨肉羹也中了

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

「成吉思汗前主管」挺館長：對員工好、薪資大方

更多熱門

相關新聞

月花百萬養「啥都不會」3元老？他反酸館長

月花百萬養「啥都不會」3元老？他反酸館長

成吉思汗健身俱樂部前元老級員工「大師兄」李慶元與館長之間的紛爭持續延燒，格鬥選手「金鋼刀」（張景雄）就酸館長，「月花百萬養3個元老」有荒謬之處。他質疑，有人現在罵李慶元沒用、什麼都不會，但過去館長一路把八方得罪光、四處開戰時，「不是都李慶元出面處理的嗎？」

默默陪伴館長10年　PTT狂讚特助小宇「忠心又盡責」

默默陪伴館長10年　PTT狂讚特助小宇「忠心又盡責」

館長直播3天「共收27萬抖內」！

館長直播3天「共收27萬抖內」！

錄音流出！館長「我拿生命做事」公司虧破億

錄音流出！館長「我拿生命做事」公司虧破億

陳沂：館長「要面子愛膨風」救了自己

陳沂：館長「要面子愛膨風」救了自己

關鍵字：

館長借錢成吉思汗便當

讀者迴響

熱門新聞

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

即／毒蛋流向35家下游名單曝　4.8星鴨肉羹也中了

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

更多

最夯影音

更多
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面