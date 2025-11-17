館長被爆「便當用料高級」業績飆3倍！Cheap認證真的頂　但1缺點很鳥

▲館長被員工毀滅式爆料，結果便當店近期業績大漲。（圖／翻攝自館長FB）

記者趙蔡州／綜合報導

館長陳之漢遭員工「毀滅式爆料」，元老級員工李慶元抱怨，館長便當店「豬肉堅持用溫體、食材要用最頂，還遵守勞基法」，導致便當店經營困難，甚至勸館長不要守法，消息一出立刻引發網友熱議，直呼這個爆料根本是「幫宣傳」，網紅Cheap也表示，館長的便當他吃過，「便當是很頂，但店本身很鳥」。

Cheap在臉書表示，館長前幾天被3個元老級手下毀滅式爆料，指控館長有NTR癖好，且便當店用料高級，肉都要用溫體的、便當盒要用最好的，什麼都要用最好的，害便當店賺不到錢，「以前以為只是館長嘴砲，沒想到是真的，結果館長說這幾天便當店業績成長三倍，這個爆料是業配？」

Cheap也分享，館長的便當他吃過，份量真的很大，燒肉給很多，味道確實不錯，售價200元在這個年代算合理，只是地點真的太鳥了，只有林口有賣，唯一的優點是離館長家近。

Cheap說，「外觀來說，我是覺得它根本不是在做餐飲，是在做密室逃脫，整面橘色大門像是防空洞入口，不仔細看根本不知道這是便當店，沒有透明玻璃、沒有燈光、沒有開放式廚房秀給你看最頂的食材，沒有內用區，只有取餐窗，不說我還以為是叫號領護照，給人的感覺不是歡迎你來吃，是我們盡可能讓你不要進來」。

Cheap感嘆，館長便當店能活到現在，完全就是靠館長的魅力續命，沒有館長早就倒了吧，建議館長到台北，中山、西門、南京復興、忠孝復興、科技大樓隨便一個地方都比現在好，店面再重新設計一下，內用區、外帶區、快閃拍照牆等，生意會好很多，且內部員工也該整頓一下了，「總結，便當是很頂，但店本身很鳥」。