生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快儲水！北部3縣市「大範圍停水」23小時　貢寮、雙溪全區停止

▲▼快儲水！北部3縣市「大範圍停水」23小時　貢寮、雙溪全區停止。（圖／台水）

▲受此次工程影響的停水區域。（圖／台水）

記者柯沛辰／綜合報導

台水公告，基隆市、新北市、宜蘭縣3縣市部分區域將於18日（二）上午9時起至19日（三）上午8時停水23小時，提醒民眾及早儲水備用。

台水為辦理貢雙所年度高低壓檢測暨900mm超音波式水量計汰換工程，3縣市部分區域將停水23小時：

基隆市：中正區／中正里、中濱里、中砂里、八斗里、和憲里、平寮里、建國里、新富里、新豐里、正濱里、正砂里、海濱里、真砂里、砂子里、砂灣里、碧砂里、社寮里、長潭里。信義區／孝岡里、孝德里、孝忠里、孝深里、孝賢里、東安里、東明里、仁壽里、仁義里、義昭里。

新北市：貢寮區全區、雙溪區全區，瑞芳區／鼻頭里、濂新里、濂洞里、南雅里、海濱里、瑞濱里、深澳里、龍山里。

宜蘭縣：頭城鎮／濱海路七段、石城路、蓬萊街。


為此，台水也在停水區域設置加水站：

一、新北貢寮區設置加水站2處：貢寮淨水場（下雙溪街20號）及龍洞龍興廟（龍洞街41號）

二、新北瑞芳區設置加水站2處：瑞濱里活動中心（建基一路4-2號）及深澳里活動中心（深澳路67-1號）

三、基隆市設置加水站2處：孝德里民會堂（東峰街154號）、孝忠里民會堂（深溪路8號），其餘如觀海街、山海關社區及深溪路36巷102弄部分樓棟需水車機動支援送水，將另外安排水車前往。

自來水公司提醒，停水時間，請慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞，期間若需查詢相關資訊，可洽客服專線或至官網查詢最新公告，施工期間若提前完工將立即恢復供水。

11/15 全台詐欺最新數據

