生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

注意！全台8縣市明天停水　時間區域一次看

▲高雄停水,停水,水龍頭 。（圖／記者許宥孺攝）

▲全台8個縣市17日進行停水作業，提醒民眾提早儲水備用。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者曾羿翔／綜合報導

根據自來水公司官網公告，明（17）日全台將有8個縣市進行停水作業，範圍涵蓋桃園、新竹、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東及澎湖，多數地區停水時間超過8小時。自來水公司提醒民眾提早儲水備用，並於停水期間關閉抽水機電源，以避免火警或汙水倒灌至供水管網，確保用水安全。以下為各地詳細停水資訊：

桃園市

停水時間：10:30－17:30

地區：龜山區長慶一街、長慶二街

原因：辦理用戶新舊管線接連工程

新竹縣

停水時間：13:00－16:00

地區：竹北市新國里、新崙里、新社里、竹義里等4里

原因：新光街226巷進行新裝斷管連絡施工

雲林縣

停水時間：08:00－18:00

地區：北港鎮光明路

原因：辦理光明路段汰換管線工程

嘉義縣

停水時間：08:00－17:00

地區：民雄鄉豐收村好收1之5號至148之6號，豐收牌樓以北，警察局北側水利橋以南，悅氏礦泉水以西，好收72之18號以東，範圍巷弄

原因：豐收村汰換管線施工，部分末端地區水壓回穩將延後約1小時，遇雨順延

台南市

停水時間與地區：

08:00－18:00：安南區北安路、長和路、安和路及其巷弄

09:00－17:00：學甲區中洲里、北門區文山里

08:00－17:00：佳里區中興街、佳南路、鎮山街

09:00－17:00：鹽水區中正路、康樂路部分門牌

09:00－17:00：永康區大橋一街、二街部分區段

原因：進行多項管線汰換與配合污水下水道工程施工

高雄市

停水時間與地區：

08:00－16:00：林園區中正路、力行路、北汕二路、北汕路、占岸路、東汕路、西汕路

08:30－17:30：橋頭區瑞祥一至五街

原因：汰換老舊管線工程，橋頭區為期兩個月，停水範圍每日滾動式調整

屏東縣

停水時間與地區：

08:30－17:00：屏東縣枋寮鄉人和村、地利村、天時村/中華路以南/臨海路以東/中正大路以北/沿山路一段以西。

08:30－16:00：屏東縣枋寮鄉、內寮村/中正大路以北、北勢溪以南。

原因：辦理分區計量建置工程埋設水量計，遇豪雨或颱風假順延

澎湖縣

停水時間：09:30－16:30

地區：馬公市中正路、中華路、介壽路、信義路、光復路、北辰街、大智街、忠孝路、文光路、文化路、文康街、新村路、明遠路、樹德路、民族路、水源路、治平路。

原因：進行「民生路等汰換管線工程」斷管連接作業

11/14 全台詐欺最新數據

