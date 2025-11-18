　
社會 社會焦點 保障人權

蛇蠍女逼死5人　洗錢設斷點手法曝

6月底王家姊妹急忙到當鋪，典當汽機車籌錢。（翻攝畫面）

▲6月底王家姊妹急忙到當鋪，典當汽機車籌錢。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

台中地檢署14日偵結震驚全台的豐原王家五口命案，綽號「李團長」的主嫌李惠雯，以「團購投資」與「黃金代購」為名吸金，再以恐嚇、威壓方式追討巨額款項，導致王家五口7月集體走上絕路，檢方依詐欺取財、違反《銀行法》、恐嚇取財未遂、重利、洗錢等罪將她起訴，並建請法院依殺人故意之犯意間接正犯概念，從重量處15年以上有期徒刑。

檢察官除將李惠雯偵結起訴，她的丈夫、女兒、王家大女兒同學張姓美容師，以及陳姓、顏姓、林姓、張姓4名當鋪業者共7人，因涉詐欺、重利、洗錢等罪嫌，另分案偵辦。

由於李惠雯多次以無摺存款方式將詐騙來的現金存入老公、女兒和未成年兒子帳戶，再指示老公轉入其他帳戶，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得，涉嫌洗錢的老公及女兒，被檢警列為下一波偵辦重點。

李惠雯誘騙投資人說，買入黃金再高價出售可以賺取差價。（示意圖）

▲李惠雯誘騙投資人說，買入黃金再高價出售可以賺取差價。（示意圖）

張姓美容師（圖）介紹王家大女兒給李惠雯認識。（翻攝臉書）

▲張姓美容師（圖）介紹王家大女兒給李惠雯認識。（翻攝臉書）

至於，張姓美容師雖自承被李惠雯詐騙黃金代購刷卡，但去年起她連續14個月均有收取李惠雯給予的每月2萬元利潤，且王家大女兒、周女等四人均為她介紹給李惠雯進行詐騙，媒體報導王家命案後，她還隨即發訊息要李惠雯還清其他投資人資金，並提供帳戶長期供李惠雯轉帳之用，涉嫌詐欺共犯、洗錢等罪嫌。

陳姓、顏姓、林姓、張姓四名當鋪業者，以高達8至30％不等月息，借貸給李惠雯和王父，是否涉嫌重利罪，也另案偵辦。


