政治 政治焦點 國會直播 專題報導

營造國共交流善意基礎　鄭麗文：兩岸不需劍拔弩張

鄭麗文自評從政以來「做什麼像什麼」，擔任黨魁將以更高格局思考問題。

▲鄭麗文自評從政以來「做什麼像什麼」，擔任黨魁將以更高格局思考問題。

圖文／鏡週刊

國民黨新任主席鄭麗文剛上任，國際關注藍營兩岸主張如何調整，鄭14日在國民黨中央黨部接受本刊專訪透露，各國代表多數關心兩岸議題，不希望台海發生戰爭衝突，這和國民黨「不搞台獨、不刻意製造兩岸對立」的主張契合，她多次重申，要回到九二共識基礎重建互信，探詢如何深化與對岸交流，以緩和目前兩岸劍拔弩張局勢。她也強調，國民黨不會放棄台灣民主自由，國共交流不會為做而做、為辦而辦，會以務實態度且貼合當下需要逐步執行。

「台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持，唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。」鄭麗文12日與美國在台協會（AIT）處長谷立言會面，並在會後於臉書發文，表示將持續與美方保持溝通；AIT也證實，雙方討論台海穩定相關議題，谷並重申應以和平、無脅迫方式處理兩岸分歧，雙方都強調應避免任何單方面改變現狀的行為。

共軍近日以聯合戰備警巡名義擾台，國軍以即時備戰操演因應威脅。（國防部提供）

▲共軍近日以聯合戰備警巡名義擾台，國軍以即時備戰操演因應威脅。（國防部提供）

「現在的兩岸關係不再是蔡英文總統那時的已讀不回，而是跌入冰點。」鄭麗文接受本刊專訪示警，兩岸一旦爆發軍事衝突，影響更甚烏俄戰爭，國際社會相當焦慮，為此國民黨思索怎麼透過政治努力，讓兩岸能和緩地對話交流，希望證明給台灣人民乃至整個國際社會看，兩岸根本不需要劍拔弩張。

鄭麗文專訪／營造國共交流善意基礎　鄭麗文：兩岸不需要劍拔弩張

▲川習會月初展開，美國總統川普（左）受訪透露，2人未觸及台灣話題。右為中國國家主席習近平。（翻攝白宮flickr）

不過，她坦言，藍營目前在野，能做的至多是民間層次交流，「（簽署）具體協議要等國民黨重返執政時才會討論。」現階段僅能透過非政治層次的交流，如縣市政府、議會聚焦民生議題，或是藉由社會團體、農漁會等不同領域與對岸交流，讓大家看見兩岸可以不用兵戎相見。

鄭麗文有信心帶領國民黨走出新局。

▲鄭麗文有信心帶領國民黨走出新局。

鄭認為，縱使民進黨不斷無限上綱，百般刁難正常或不具政治意涵的兩岸文化、體育、教育等交流，甚至是栽贓、抹紅，「我們不能變成第2個烏克蘭。」國民黨堅持嘗試找出路。 「時代在變、潮流在變，民眾與國際社會期盼兩岸和平。」鄭麗文也說，民進黨推動反中、仇中牌邊際效應不僅遞減，甚至出現反效果，所以大罷免全面失靈，如今唯一效用是讓綠營拿來顧基本盤，國民黨對兩岸議題沒道理畏首畏尾，只要讓人民有信心、感受到兩岸交流對台灣未來有正向發展，自然會有選票的支持，否則藍營也不會走這條路。


鏡週刊國民黨鄭麗文

