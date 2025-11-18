　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌涉貪風暴擴大　凱思國際資金回流

凱思國際資金、人事與狗仔跟拍行動皆與黃國昌（圖）有關，部分資金竟回流到他私人口袋，讓涉貪風暴持續擴大。（鏡報李智為）

▲凱思國際資金、人事與狗仔跟拍行動皆與黃國昌（圖）有關，部分資金竟回流到他私人口袋，讓涉貪風暴持續擴大。（鏡報李智為）

圖文／鏡週刊

民眾黨主席黃國昌深陷聘雇狗仔集團跟監政敵醜聞，逐漸確定走向黃自毀的貪汙風暴，本刊掌握，黃實質指揮的狗仔基地大本營凱思國際，竟有資金回流他私人口袋，公司人頭負責人李麗娟不但形同白手套幫忙洗錢，曾任職凱思的人士透露，遭檢調約談的狗仔陸續交出手機資料後，相關對話截圖證明偷拍最終指揮官就是黃國昌。

此外，凱思公司帳戶出現的挹注資金，包括臺雅集團旗下寀奕公司、金主陳建平、黃安捷等人，恰巧都是黃國昌在國會公開質詢的案件對象，進一步印證黃拿錢辦事的行徑，整起貪汙風暴也隨著金流浮現持續擴大。

凱思國際（圖）全盛時期狗仔多達十人，已有人向檢調指出，接受黃國昌指示跟拍特定政治人物。（鏡報李智為）

▲凱思國際（圖）全盛時期狗仔多達十人，已有人向檢調指出，接受黃國昌指示跟拍特定政治人物。（鏡報李智為）

最啟人疑竇的是凱思國際大帳房李光昕。凱思國際成立近5年來，李光昕除了幫旗下狗仔成員投保勞健保，還有租車供狗仔跟拍，與支付薪水及水電費等基本支出，不少資金進出都是直接匯款，帳面上至今都留有紀錄。

▲凱斯國際逾3000萬金流曝光。（點圖可放大）

據悉檢調已全面掌握金流，專案小組依據員工資料，除了找到跟拍綠營立委王義川獲不起訴的4名狗仔，包括其他未曝光狗仔也被約談多次，有人更提到最早在黃國昌成立的揭弊者協會任職，後來也去當狗仔埋伏跟監，直到凱思國際成立後，才改換地點上班及領薪水。雖然狗仔領薪的單位不同，但跟拍或撰稿的工作內容都一樣，而且發號施令的首腦就是黃國昌。

凱思國際帳房李光昕（右）是張晉源女密友，與黃國昌（左）也有好交情，出境至今逾月，行蹤成謎。（翻攝台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會臉書）

▲凱思國際帳房李光昕（右）是張晉源女密友，與黃國昌（左）也有好交情，出境至今逾月，行蹤成謎。（翻攝台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會臉書）

由於李光昕在本案中扮演如此重要角色，卻在事發後立即出境至今逾月，行蹤成謎，帳房角色如同柯文哲弊案中的「橘子」許芷瑜一樣，李光昕深受黃國昌信賴，尤其她神隱出境消息遭本刊揭露，黃從未要求她盡速返國說明，反而脫口用李光昕的英文名字Cindy稱呼她，顯見2人相當熟識。

此外，黃國昌不但曾替李開直播抱不平，認為她在永豐金遭公司打壓，甚至連本刊直擊已婚的張晉源光天化日摟著李光昕的腰過馬路，黃國昌竟稱2人不是公眾人物，3度用「缺德」2字批評本刊報導，卻隻字不提他派狗仔無差別跟監攻敵，兩相對照，更看出李在黃國昌心目中的地位。


凱思錢進黃國昌1／狗仔2度應訊咬出下令藏鏡人　黃國昌代誌大條了
凱思錢進黃國昌2／一張圖破解凱思金流　黃國昌立院質詢完織衣大廠錢就入帳

黃國昌

