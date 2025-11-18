蛇蠍女逼死豐原五口！　內幕曝光

▲李惠雯多次透過LINE恐嚇王家大女兒，致王家人不堪壓力，共赴黃泉。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）



台中豐原王家5口命案震驚全台，遺書透露一家人遭詐後還借高利貸，最後遭逼到絕境的悔恨心境，主嫌李惠雯以「團購刷卡投資黃金」為名，利用龐氏騙局包裝成穩賺不賠的高報酬項目，王家人前後共投資752萬元，但得知遭詐想停止投資拿回本金時，李惠雯竟使出恐嚇戲碼，強調沒事前告知就停止投資已屬違約，強索530萬元，還連續傳「有精神病的人殺人也不會有罪」、「我真的很可怕」等簡訊威嚇，甚至傳割腕血照製造恐懼，逼得王父抵押房產籌款，背負8%月息。

檢調形容李惠雯的手法已非單純詐欺，而是連續性精神虐待與逼債，最終將一家5口推上絕路。由於李惠雯把騙來資金匯入老公及小孩帳戶，隱匿犯罪所得涉嫌洗錢，檢警已把她老公、小孩在內的7人列為被告，擴大偵辦中。

檢方揭露，李惠雯將「刷卡買黃金、每筆利潤最高八千元」包裝成零風險高報酬，王家五口被她以「無成本、現刷現賺」話術推入陷阱，短短數月共刷五十三筆、達六三九萬元。其中，王母被要求以自身名義刷了二十七筆、四八二萬元為最多，其次為二女兒、大女兒、王父與小兒子。

檢調指出，王家與李惠雯去年6月接觸後，便被其宣稱「每月固定10％報酬」的投資團購吸引，逐步加入騙局。後續在李惠雯黃金代買話術引誘下，一家五口逐筆刷卡投入金額愈來愈高。王家原以為能靠「刷卡買黃金」賺取每月8％報酬，未料等待他們的竟是無止盡的索討、恐嚇與精神壓迫，王家大女兒生前留下「我們笨、被騙，用死亡面對」的遺言，跟家人集體走上絕路。

李惠雯的所作所為並非偶然。根據檢方的深入調查，李惠雯的過往充滿了財務危機與違約記錄。她的債務問題早在十年前便已浮現，當時她以借錢來應對日益嚴重的債務壓力。而這些貸款主要來自高利貸和當鋪，利息高得驚人，有的月息甚至高達30％。隨著時間推移，前債未清加上不斷滾大的後債利息，李惠雯的財務情況越發惡化，她開始以詐騙手段，來尋求資金流動。

檢方發現，李惠雯2019年曾向當鋪及市場攤販借款，甚至以黃金作為抵押，試圖維持生計，但還是未能按時償還借款，於是她開始尋找新的投資者來「彌補」過去的債務，這樣的金錢操作最終成為她發動詐騙的根基。

李惠雯的所作所為不僅摧毀了自己，也奪走了無辜的王家五口生命。她以詐騙手段迫使一個家庭走向自我毀滅，最終使五條生命無法復返，儘管檢方已經對她提起公訴，並要求法院處以最重的刑罰，但這一切都無法挽回逝去的生命。

