大陸 大陸焦點 特派現場

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」　眾人急閃他超淡定

廣西南寧地鐵列車上驚見一名男子不顧滿車乘客、當眾脫褲自瀆，讓所有人嚇得急忙閃避。（翻攝自X）

▲廣西南寧地鐵列車上一名男子不顧滿車乘客、當眾脫褲自瀆，讓所有人嚇得急忙閃避。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

大陸廣西南寧地鐵站本月11日才剛傳出有人「當眾拉屎」，未料15日又發生一名男子在車廂上「公然自慰」的事件。根據網路流傳的影片，當時車廂內滿滿的乘客，這名男子卻直接在座位上脫下褲子、旁若無人開始套弄起自己的生殖器，嚇壞所有人。

近日網路流傳一段在廣西南寧地鐵車廂內拍攝的影片，網友轉發寫道：「南寧地鐵上一哥們表演打✈️」（打飛機，即打手槍）。畫面中的車廂剛有許多乘客上下車，車上人很多、許多人只能站著拉拉環，但突然所有人都往鏡頭所在的方向擠過去，似乎在閃避什麼，這時才拍到座位上有一名年輕男子，已經將褲子褪到膝下、內褲褪到大腿上，一手拿著手機、一手玩弄著自己的生殖器。

廣西南寧地鐵上驚見一名男子公然做出猥褻動作。（翻攝自X）

▲男子公然做出猥褻動作。（翻攝自X）

車廂內男女老少都有，大家似乎被這個場景嚇壞，紛紛閃避，而男子卻看起來超級冷靜，彷彿像在自家房間一樣，自顧自地做著自瀆的動作，與驚恐的眾人形成極大反差。

當時列車上有許多乘客，眾人驚慌逃避，自瀆的男子仍坐在椅子上態度相當淡定。（翻攝自X）

▲當時列車上有許多乘客，眾人驚慌逃避，自瀆的男子仍坐在椅子上態度相當淡定。（翻攝自X）

據南寧當地媒體報導，事發在15日晚上，有民眾報案稱一名男子疑似酒後行為脫序，在地鐵列車上裸露隱私部位。警方隨後到場將涉案男子帶回公安機關、接受調查並予以拘留。南寧地鐵也回應表示，當下就有工作人員上前勸阻，後續移交由公安處理。

事實上，廣西南寧地鐵11日才發生一起離譜的公然便溺事件。一名男子在人來人往的車站裡，隨機找到一個角落，不顧眾目睽睽直接脫下褲子、兩腿一蹲、就地解放，僅花半分鐘就完事，留下一坨排泄物，從從容容游刃有餘地離開，畫面曝光驚呆眾人。未料不到一個禮拜竟又發生有人在地鐵列車上公然自慰的事件，引發許多網友熱議。

廣西南寧地鐵11日才爆出有人在車站內公然便溺。（翻攝微博）

▲廣西南寧地鐵11日才爆出有人在車站內公然便溺。（翻攝微博）

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

衝待轉區釀1死8傷！73歲翁涉過失致死罪　移送步出警局全程不語

衝待轉區釀1死8傷！73歲翁涉過失致死罪　移送步出警局全程不語

