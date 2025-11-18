翻拍男友與前任性影像　女友放話「不是妳的別碰」慘賠30萬

記者黃翊婷／綜合報導

女子小美（化名）因發現男友A在交往期間仍持續與前女友B保持聯絡，甚至將過往的性愛影片、私密照片保存在手機中，她一時氣憤便翻拍這些影像，再傳訊息向B女表示「不是妳的東西不要碰，連想都不要」，結果反而害自己吃上官司。B女向小美提告求償200萬元，台中地院日前審理之後，裁定小美應賠償30萬元較為適當。

B女在判決書中主張，小美在未經A男的同意之下，擅自開啟手機翻拍、轉傳她與A男過去交往時所拍攝的性行為影像，以及裸露身體私密部位的照片，隨後在2024年7月間傳訊息給她，內容包含「我知道妳跟A男還有聯絡，我來是要跟妳勸一句，不是妳的東西不要碰，連想都不要，否則惹火上身妳滅不了」、「妳有些不堪的影片跟照片都流到我這裡了」，她自認性自主、意思決定自由及隱私權受到侵害，於是決定向小美提告求償200萬元。

小美則辯稱，事發當時她正在與A男交往，但A男卻持續與B女保持聯絡，她多次要求停止無果，加上發現A男手機中的性影像，一時氣憤才會翻拍並轉傳到自己的手機，目的只是希望兩人停止聯繫，並無散播性影像的意圖和行為；對於傳送訊息造成B女恐慌一事，她已經道歉，希望法官能酌情減少賠償金額。

台中地院法官認為，小美擅自重製上述性影像，甚至傳訊息要脅B女，縱然目前尚無證據可以證明影像外流，但她的行為不僅沒有尊重B女的隱私權及人格權，更讓B女活在時刻擔心影像外流的恐懼之中。

法官表示，不管小美是出於何種目的才這樣做，但她的行為確實已經讓B女在精神上承受相當的壓力和痛苦，考量到雙方身分、地位、資力等因素，最終判她應賠償B女30萬元較為適當，全案仍可上訴。

