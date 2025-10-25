小三控正宮「翻拍手機蒐證」沒隱私　告討55萬被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻因丈夫阿哲（化名）與女子小玲（化名）發生婚外情，於是翻拍阿哲手機裡的對話與資料，並對兩人提告，後來卻反遭小玲控告侵害隱私權。不過，台中地院法官日前審理之後，認為人妻並非自行破解密碼，取得的資料也僅用於提告，沒有外流，最終認定不構成違法，裁定駁回小玲的告訴。

▲小玲控告人妻擅自翻拍阿哲手機中的資料，侵害到她的隱私權。（示意圖／記者許力方攝，與本案當事人無關。）

小玲在判決書中主張，人妻在未經阿哲的同意之下，擅自在2023年9月破解阿哲的手機，翻拍阿哲與她的非公開對話紀錄，甚至還拍下她的出國預辦登記資料，顯然已經侵害到她的隱私權，因而決定提告向人妻求償55萬元。

人妻則辯稱，手機密碼是阿哲主動告知，相關對話及資料都是經過阿哲同意才拍攝的，況且她翻拍那些對話及資料，都只是用來作為訴訟上的證據，並未用在其他地方，應當屬於正當權利行使。

台中地院法官表示，現代手機具備相當程度的安全性，以常見的6位數字密碼為例，組合高達100萬種，若要逐一測試破解會耗費大量時間，人妻不具備破解手機密碼的專業能力，既然她能解鎖阿哲的手機，最有可能的方式就是由阿哲本人提供密碼。

法官提到，阿哲將手機密碼提供給妻子，應有同意妻子解鎖手機並瀏覽內容的意思，而小玲將個資傳送給阿哲時，本來就無法避免阿哲可能會把手機交給他人瀏覽，她也沒有要求阿哲不得公開，所以難認她對這些對話內容及資料有合理的隱私期待。

最終，法官沒有採信小玲的說詞，並裁定駁回她的告訴，全案仍可上訴。