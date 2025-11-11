控夫帶小三回家玩4小時　妻「太愛他心軟沒拍照」吞敗訴

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻聲稱親眼目睹丈夫阿強（化名）外遇越南籍女子珍珍（化名），甚至還把人帶回家玩了4個小時，但是她太愛丈夫了，所以心軟沒有拍照存證。台中地院法官日前審理之後，認為此案證據不足，裁定駁回，人妻敗訴。

▲人妻指控丈夫阿強外遇，卻因為「心軟」未留證據，被判敗訴。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和丈夫阿強結婚超過50年，夫妻倆長期一起打拚，沒想到丈夫竟然在去年9月至10月間與越南籍女子珍珍發生婚外情，不僅把人帶回家中玩了4個小時、撫摸私密部位，兩人還相約到台東旅遊3天，至今仍持續保持聯繫，讓她無法接受，憤而決定對丈夫提告求償80萬元。

阿強則堅稱自己沒有小三，也沒有晚上講電話的習慣，妻子所說的小三根本就是「幽靈」。

由於人妻提告後沒有檢附相關客觀證據，法院發函要求補正，她卻說，當時自己親眼看見丈夫外遇，只是因為太愛丈夫，心軟了沒有拍照或錄影，目前只有通聯紀錄可以當作證據，但就算如此，她仍決定要提告。

台中地院法官認為，人妻未能提出足夠的客觀事證來證明自己的主張，難認舉證充足，自然也無從認定阿強是否有侵害配偶權的事實存在，人妻提告求償實屬無據，最終裁定駁回，全案仍可上訴。