社會 社會焦點 保障人權

人妻殯儀館上廁所驚見「平板塞門縫」　偷拍男下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）去年4月間在中部某殯儀館的女廁外徘徊，見女子A進入廁所後，竟尾隨使用平板電腦偷拍，結果當場被抓包。刑事部分阿強被判處有期徒刑4個月；民事部分，台中地院簡易庭法官則判處他應賠償A女10萬元較為適當。

▲▼廁所,公廁,衛浴。（圖／CFP）

▲阿強躲在殯儀館廁所偷拍。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強去年4月間在某殯儀館女廁外面徘徊，等待下手對象，接著他看見A女進入廁所，竟尾隨進入，再將平板電腦的鏡頭部分塞進底下門縫，打算偷拍，結果當場被A女抓包。

A女見狀立刻大喊求救，所幸她的丈夫就在附近，聽到求救聲之後立刻上前將阿強制伏並報警。事後，A女向阿強提起刑事、民事訴訟，刑事部分阿強被法官依犯無故攝錄他人性影像未遂罪，判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

民事部分，A女求償20萬元。阿強經法院合法通知並未於最後言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

台中地院簡易庭法官認為，阿強的偷拍行為讓A女感受到驚嚇、恐懼及不安，精神上受有相當程度的痛苦，A女依法請求精神慰撫金，自屬有據，考量到雙方的身分、資力等因素，最終判他應賠償A女10萬元較為適當，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。
(三) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。
(四) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(五) 拒絕性騷擾，請撥打110、113。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

