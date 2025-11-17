　
大陸 大陸焦點 特派現場

中共軍艦驚現王世堅金句！2千官兵排字「從從容容」震撼曝光

記者閔文昱／綜合報導 

中共解放軍海軍989編隊15日自山東青島軍港啟航，展開新一輪遠海綜合實習，載著逾2100名軍校學員與官兵，將依序造訪越南、馬來西亞與印尼。令人意外的是，航行途中學員竟在綜合登陸艦「長白山艦」的飛行甲板上，以人形排出「從從容容」、「游刃有餘」等大字，來源竟是台灣民進黨立委王世堅的質詢金句。

王世堅這句「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」原是他質詢柯文哲時的重話，卻在中國意外爆紅，被音樂博主改編成歌曲《沒出息》，成為兩岸都熟知的迷因。如今甚至被搬上解放軍軍艦，連國台辦都曾引用該用語反嗆台灣產業，引發更多話題。

▲綠委王世堅的經典名言「從從容容」、「游刃有餘」登上中共軍艦。（圖／翻攝自微博）

▲綠委王世堅的經典名言「從從容容」、「游刃有餘」登上中共軍艦。（圖／翻攝自微博，下同）

根據《新華社》報導，軍校學員此行將進行地文航海、天文航海、艦艇共同課目等訓練，旨在強化任職能力、提升政治素養並拓展國際視野，還計畫在外國港口舉辦「中國傳統文化」甲板招待會。港媒也注意到，王世堅金句在中國的爆紅速度驚人，如今更成了解放軍展示士氣的特殊文化現象。

由於王世堅近期在台北市長選戰聲量飆高，中共軍艦出現他的金句，也讓外界聯想其政治熱度持續升溫。不過他仍強調自己不適合選市長；另一方面，民進黨內包括沈伯洋、吳怡農等人也被點名可能角逐台北市長，綠營北市布局成為焦點。

▲綠委王世堅的經典名言「從從容容」、「游刃有餘」登上中共軍艦。（圖／翻攝自微博）

11/15 全台詐欺最新數據

445 1 5968 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

解放軍王世堅遠海實習政治迷因台北選戰

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

