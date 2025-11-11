替卓榮泰難過！賴士葆嘆遭王世堅吃豆腐　卓：我不是砲灰也不是豆腐

▲行政院長卓榮泰（左）備詢。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨2026台北市長人選未定，傳出民進黨秘書長、選對會召集人徐國勇日前在選對會會議中稱，台北市一定有「大咖」帶動氣勢，綠委王世堅則點名，真正的大咖，要像是行政院院長卓榮泰、副院長鄭麗君。國民黨立委賴士葆今（11日）質詢時也指出，卓被王吃豆腐，因為王另一句話是95%蔣萬安連任，他都替卓難過，一個院長被吃豆腐。卓榮泰回應，他不是砲灰也不是豆腐。

王世堅9日在網路節目《下班瀚你聊》預估，台北市長蔣萬安在「天時、地利、人和」皆占上風，有95％機率成功連任，只是贏多、贏少的問題，並指真正的大咖，要像是行政院副院長鄭麗君，或是行政院長卓榮泰。卓榮泰今（11日）幽默回應，「我跟所有的國人一樣，每四年都會去選一次台北市長。」

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（11日）表示，王世堅委員一向語出驚人，也擅於創造奇蹟，儘管有5%，「我們也不會放棄」，歡迎王世堅委員共同努力。鍾佳濱認為，任何人都可能。

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

身為台北市立委的吳思瑤則說，蔣萬安坐擁全台灣最豐沛的行政資源，台北市的人力、物力真的讓其他縣市望塵莫及，但在歷次縣市長滿意度民調上，台北市都是末段班、吊車尾。「其實蔣萬安市長做得好不好，其實大家都有公評」。

吳思瑤認為，她反而督促蔣萬安應當多加把勁，否則空坐擁這麼好的資源，表現卻不如預期，「怎麼來說，台北市的表現都是難說到好的這一個階段」，尤其更多台灣人民常說，這幾年看到高雄的進步，台北真的要多加油。

吳思瑤表示，王世堅對於蔣萬安執政好壞的評論她予以尊重，但這跟一般民調滿意度呈現以及普遍市民觀察，光榮感、歸屬感，台北市確實有很大加強空間。

吳思瑤進一步指出，在台北市，選舉藍綠結構的板塊，對民進黨當然都是困境、較居劣勢，這是不爭的事實，「我們當然沒有樂觀的本錢，但真的也不需要過度的悲觀」。若說民進黨在台北市極盡全力拚搏還沒有5%的空間，有點言過其實。

不過，吳思瑤也說，王世堅應當是對黨內提出督促，希望民進黨要更加把勁，在後續整合作業、提名徵召，務必全黨團結。「所以誰最大咖？人民最大咖」，不管提名誰，務必把「人民最大咖」念茲在茲，且全黨團結，唯有團結，才能致勝。

至於卓榮泰被點名參戰台北市長，鍾佳濱認為，「我想在王委員心中，可能包括他自己也不排除吧」。吳思瑤則說，扯得有點遠，「沒有人會去想像現任的閣揆，他領導我們的國政」。現在有更多重要的中央事務，需要卓榮泰來推動。

吳思瑤認為，點名卓榮泰披戰袍參選北市，「我想這應當不是認真的」，卓榮泰今日也已回應，每4年都會投票選一次市長，「當然，我也是」。

▲民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

國民黨立委賴士葆質詢時也直言，卓榮泰被王世堅吃豆腐，王另一句話是95%蔣萬安連任，意思是支持鄭麗君、卓榮泰當砲灰。卓榮泰回應，「要問王委員本身意見，我怎麼知道？」

賴士葆追問，同不同意被吃豆腐？卓榮泰說，「王委員的意思要問他」，若問他，他不是砲灰也不是豆腐。賴士葆則說，他都替卓榮泰難過，一個院長被吃豆腐。「好啦！你不好回答就不要回答」。