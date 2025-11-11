　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

替卓榮泰難過！賴士葆嘆遭王世堅吃豆腐　卓：我不是砲灰也不是豆腐

▲▼行政院長卓榮泰備詢。（圖／記者徐文彬攝）

▲行政院長卓榮泰（左）備詢。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨2026台北市長人選未定，傳出民進黨秘書長、選對會召集人徐國勇日前在選對會會議中稱，台北市一定有「大咖」帶動氣勢，綠委王世堅則點名，真正的大咖，要像是行政院院長卓榮泰、副院長鄭麗君。國民黨立委賴士葆今（11日）質詢時也指出，卓被王吃豆腐，因為王另一句話是95%蔣萬安連任，他都替卓難過，一個院長被吃豆腐。卓榮泰回應，他不是砲灰也不是豆腐。

王世堅9日在網路節目《下班瀚你聊》預估，台北市長蔣萬安在「天時、地利、人和」皆占上風，有95％機率成功連任，只是贏多、贏少的問題，並指真正的大咖，要像是行政院副院長鄭麗君，或是行政院長卓榮泰。卓榮泰今（11日）幽默回應，「我跟所有的國人一樣，每四年都會去選一次台北市長。」

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（11日）表示，王世堅委員一向語出驚人，也擅於創造奇蹟，儘管有5%，「我們也不會放棄」，歡迎王世堅委員共同努力。鍾佳濱認為，任何人都可能。

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

身為台北市立委的吳思瑤則說，蔣萬安坐擁全台灣最豐沛的行政資源，台北市的人力、物力真的讓其他縣市望塵莫及，但在歷次縣市長滿意度民調上，台北市都是末段班、吊車尾。「其實蔣萬安市長做得好不好，其實大家都有公評」。

吳思瑤認為，她反而督促蔣萬安應當多加把勁，否則空坐擁這麼好的資源，表現卻不如預期，「怎麼來說，台北市的表現都是難說到好的這一個階段」，尤其更多台灣人民常說，這幾年看到高雄的進步，台北真的要多加油。

吳思瑤表示，王世堅對於蔣萬安執政好壞的評論她予以尊重，但這跟一般民調滿意度呈現以及普遍市民觀察，光榮感、歸屬感，台北市確實有很大加強空間。

吳思瑤進一步指出，在台北市，選舉藍綠結構的板塊，對民進黨當然都是困境、較居劣勢，這是不爭的事實，「我們當然沒有樂觀的本錢，但真的也不需要過度的悲觀」。若說民進黨在台北市極盡全力拚搏還沒有5%的空間，有點言過其實。

不過，吳思瑤也說，王世堅應當是對黨內提出督促，希望民進黨要更加把勁，在後續整合作業、提名徵召，務必全黨團結。「所以誰最大咖？人民最大咖」，不管提名誰，務必把「人民最大咖」念茲在茲，且全黨團結，唯有團結，才能致勝。

至於卓榮泰被點名參戰台北市長，鍾佳濱認為，「我想在王委員心中，可能包括他自己也不排除吧」。吳思瑤則說，扯得有點遠，「沒有人會去想像現任的閣揆，他領導我們的國政」。現在有更多重要的中央事務，需要卓榮泰來推動。

吳思瑤認為，點名卓榮泰披戰袍參選北市，「我想這應當不是認真的」，卓榮泰今日也已回應，每4年都會投票選一次市長，「當然，我也是」。

▲▼民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

國民黨立委賴士葆質詢時也直言，卓榮泰被王世堅吃豆腐，王另一句話是95%蔣萬安連任，意思是支持鄭麗君、卓榮泰當砲灰。卓榮泰回應，「要問王委員本身意見，我怎麼知道？」

賴士葆追問，同不同意被吃豆腐？卓榮泰說，「王委員的意思要問他」，若問他，他不是砲灰也不是豆腐。賴士葆則說，他都替卓榮泰難過，一個院長被吃豆腐。「好啦！你不好回答就不要回答」。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天球員開酸球團直播瘋傳！　林泓育：冠軍都換總教練
快訊／天雨路滑！台東車禍1死1傷　車頭全毀
「新壽解約成本明細表」首曝　除草、圍籬調整都要北市還
明是否放颱風假　陳其邁：1400會議判斷
快訊／預謀藏匿「傅崐萁管家」！　名律師遭起訴
鳳凰暴風圈侵襲率「3縣市達99%」　最快明下午登陸
鳳凰越來越虛「2地區皮仍要繃緊」　粉專估：周四下莊
快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北北基市民咕嚕咕嚕…　吳思瑤批決策碎裂：一致性遭藍營市長推翻

曝民調最慘時僅領先柯志恩5%　賴瑞隆：若柯挺鄭麗文路線人民不會接受

追芬普尼毒雞蛋來源　陳駿季：今明應該會有結果

替卓榮泰難過！賴士葆嘆遭王世堅吃豆腐　卓：我不是砲灰也不是豆腐

黃國昌騎自行車完成北高360　四叉貓揪疑點：沒活動識別號碼牌？

王世堅點名選台北戰蔣萬安　卓榮泰妙答：每4年都會去選一次

颱風襲台光復鄉再警戒　卓榮泰籲：地方依中央訊息統一規劃

卓榮泰感慨：蕭美琴站上國際舞台　國民黨卻是站上國共舞台

AI詐欺持續升溫！電商平台面臨史上最難防的「假人潮」

明是否放颱風假北北基桃今還討論？　蔣萬安：一樣依照慣例

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

天竺鼠梳毛滿臉享受 爽到伸脖子還要繼續

北北基市民咕嚕咕嚕…　吳思瑤批決策碎裂：一致性遭藍營市長推翻

曝民調最慘時僅領先柯志恩5%　賴瑞隆：若柯挺鄭麗文路線人民不會接受

追芬普尼毒雞蛋來源　陳駿季：今明應該會有結果

替卓榮泰難過！賴士葆嘆遭王世堅吃豆腐　卓：我不是砲灰也不是豆腐

黃國昌騎自行車完成北高360　四叉貓揪疑點：沒活動識別號碼牌？

王世堅點名選台北戰蔣萬安　卓榮泰妙答：每4年都會去選一次

颱風襲台光復鄉再警戒　卓榮泰籲：地方依中央訊息統一規劃

卓榮泰感慨：蕭美琴站上國際舞台　國民黨卻是站上國共舞台

AI詐欺持續升溫！電商平台面臨史上最難防的「假人潮」

明是否放颱風假北北基桃今還討論？　蔣萬安：一樣依照慣例

高雄通緝犯裝可憐　誆阿婆「缺醫藥費」騙走1.2萬！被逮已花光

寵物送洗變送命！員工偷懶沒吹乾毛髮　羊駝凍一夜失溫冷死

北北基市民咕嚕咕嚕…　吳思瑤批決策碎裂：一致性遭藍營市長推翻

鳳凰來襲！半個台灣紫爆「結界再次展開」　萬人洗版：神秘三角洲

張善政宣布桃園放颱風假引熱議　幕僚曝「理工男的正常發揮」

三星睡眠呼吸中止檢測功能正式開放　２晚８小時主動偵病兆

鳳凰逼近！東部雨量「一片紫爆」　天氣粉專：現在是最瘋狂的時候

中國古陶瓷鑒定第一人　北京故宮研究泰斗耿寶昌離世！享耆壽103歲

F1賽場邊「辣妹淚崩」竟是郭書瑤！飛新加坡…從豪經艙降廉航原因曝

塗潤滑液侵犯人妻！變態整脊師噁回：這麼敏感　判4年8月

【戲精兒子】好啦～原諒你啦XD

政治熱門新聞

停班課「北北基桃」不同調　新北市府：依科學數據做出決策

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風相挺

陸全球通緝沈伯洋　總統府：粗暴行為！中國對台灣沒有任何管轄權

北北基桃颱風假不同調　侯友宜曝原因

黃國昌爆只顧「4大金釵」　白營基層怨：淡水河以南沒在管

鳳凰颱風撲台　蔣萬安令：停止上班課「及早評估」

快訊／北市士林北投這「12里」停止上班上課

快訊／鳳凰颱風進逼　新北僅烏來、瑞芳等7區停班停課

陳昭姿助台灣成IPAC會員國　蕭美琴手寫感謝信曝光

侯友宜揭新北今風雨最強　郊區陣風達8級以上、北海岸估4米大浪

王世堅稱「95％會連任」　蔣萬安1句話回應

傳谷立言將與鄭麗文會談　AIT低調回應

游淑慧首曝「新壽解約成本明細表」　除草、圍籬調整都要北市還

中國以為軍演讓台灣人恐懼麻木　蔡英文：恰恰相反！鍛鍊更強韌性

更多熱門

相關新聞

王世堅點名選台北戰蔣萬安　卓榮泰妙答：每4年都會去選一次

王世堅點名選台北戰蔣萬安　卓榮泰妙答：每4年都會去選一次

隨著2026腳步接近，民進黨進來陸續完成九合一選舉部分縣市的選舉規劃。至於台北市部分，目前僅有吳怡農遞交參選意願書，立委王世堅說，蔣萬安很大機率會成功連任，民進黨若推出行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君等「才是真大咖」。對此，卓榮泰今（18日）幽默回應，「他跟所有國人一樣，每4年都會去選（意指投票）一次台北市長」。

批卓榮泰惱羞成怒　黃國昌：總預算任何僵局、責任都在他身上

批卓榮泰惱羞成怒　黃國昌：總預算任何僵局、責任都在他身上

AIT本周見鄭麗文？　民進黨團曝目的

AIT本周見鄭麗文？　民進黨團曝目的

王世堅稱「95％會連任」　蔣萬安1句話回應

王世堅稱「95％會連任」　蔣萬安1句話回應

綠營將有「更大咖」挑戰蔣萬安　王世堅點名2人

綠營將有「更大咖」挑戰蔣萬安　王世堅點名2人

關鍵字：

王世堅卓榮泰吳思瑤鍾佳濱賴士葆

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

更／鳳凰今晨登陸！全台停班課一覽

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

快訊／鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

劉真離世5年辛龍被爆國外結婚親自出面回應

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面