社會 社會焦點 保障人權

快訊／桃市府對面辦公大樓爆墜樓！男搶救無效亡　身分仍在查證中

▲▼桃園市政府對面大樓傳出墜樓案。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲桃園市政府對面大樓發生墜樓事件。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊熾興、戴若涵／桃園報導

桃園市府對面一處辦公大樓17日下午2時許發生墜樓事件！一名年約40歲的男子因不明原因從高處墜落，當場失去生命跡象，警消獲報到場，趕緊將人送醫搶救，但男子仍因傷勢過重宣告不治。由於警方在男子身上並未找到證件，經詢問發現辦公大樓內也無人認識該男，其身分仍有待進一步調查釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

