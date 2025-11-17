毒蛋引爆恐慌！彰化933蛋雞場大稽查　蛋、羽毛、飼料全都驗

記者唐詠絮／彰化報導

近期彰化縣文雅畜牧場檢出雞蛋芬普尼殘留陽性，為確保市售雞蛋安全無虞，並重建消費者信心，彰化縣長王惠美已立即指示農業處及動物防疫所，啟動全縣蛋雞場的「芬普尼全面採樣監測」專案。這項行動將從11月中旬持續到12月底目標是為全縣933家蛋雞場進行一次徹底的「健康檢查」，從源頭強化把關，要讓民眾吃得安心。

▲彰化全面稽查蛋雞場。（資料圖／彰化縣政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於全面檢驗經費龐大，若依正常招標程序恐耗時較久。為與時間賽跑，王惠美縣長特別指示採取「雙軌並行」策略：針對產量較大或潛在風險較高的蛋雞場，優先動用「小額採購」方式，以最快速度進行首批採檢。檢驗範圍不僅限於雞蛋，更擴大到飼養環境的「雞隻羽毛、飲水及飼料」等進行整體抽樣，務求找出任何可能的污染環節。

▲彰化全面稽查蛋雞場。（資料圖／彰化縣政府提供）

據農業處統計，彰化縣是全國最大的蛋雞產業基地，共有933場蛋雞場，超過2,081萬隻，雞蛋產量幾乎佔全台一半，地位舉足輕重。正因如此，縣府對此次食安事件高度重視。為了確保檢驗過程的公正與透明，本次及後續的所有抽檢工作，都將由「政風處」協同參與監督，用最嚴格的標準來執行公權力，讓數據說話，消除民眾疑慮。

縣府農業處強調，這次的全面監測專案，目的就是要強化從「畜牧場源頭」、「生產端」到「市售端」的每一道防線。專案將動員農業處畜產科、動物防疫所以及各鄉鎮市公所的獸醫師，逐場進行採樣，並送往合格檢驗機構分析。一旦發現有不符合規定的情形，將立即執行「移動管制」，防止問題蛋品流出，同時追查污染源並輔導業者改善。

農業處也呼籲消費者，在選購雞蛋時可以優先認明幾個安全標章：例如貼有「QR Code溯源標籤」、通過「彰化優鮮」認證、或者具有「CAS優良農產品」、「產銷履歷（TAP）」等驗證的蛋品。這些產品都經過完善的安全檢驗程序，品質更有保障。