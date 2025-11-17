　
毒蛋引爆恐慌！彰化933蛋雞場大稽查　蛋、羽毛、飼料全都驗

記者唐詠絮／彰化報導

近期彰化縣文雅畜牧場檢出雞蛋芬普尼殘留陽性，為確保市售雞蛋安全無虞，並重建消費者信心，彰化縣長王惠美已立即指示農業處及動物防疫所，啟動全縣蛋雞場的「芬普尼全面採樣監測」專案。這項行動將從11月中旬持續到12月底目標是為全縣933家蛋雞場進行一次徹底的「健康檢查」，從源頭強化把關，要讓民眾吃得安心。

▲彰化全面稽查蛋雞場。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲彰化全面稽查蛋雞場。（資料圖／彰化縣政府提供）

由於全面檢驗經費龐大，若依正常招標程序恐耗時較久。為與時間賽跑，王惠美縣長特別指示採取「雙軌並行」策略：針對產量較大或潛在風險較高的蛋雞場，優先動用「小額採購」方式，以最快速度進行首批採檢。檢驗範圍不僅限於雞蛋，更擴大到飼養環境的「雞隻羽毛、飲水及飼料」等進行整體抽樣，務求找出任何可能的污染環節。

▲彰化全面稽查蛋雞場。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲彰化全面稽查蛋雞場。（資料圖／彰化縣政府提供）

據農業處統計，彰化縣是全國最大的蛋雞產業基地，共有933場蛋雞場，超過2,081萬隻，雞蛋產量幾乎佔全台一半，地位舉足輕重。正因如此，縣府對此次食安事件高度重視。為了確保檢驗過程的公正與透明，本次及後續的所有抽檢工作，都將由「政風處」協同參與監督，用最嚴格的標準來執行公權力，讓數據說話，消除民眾疑慮。

縣府農業處強調，這次的全面監測專案，目的就是要強化從「畜牧場源頭」、「生產端」到「市售端」的每一道防線。專案將動員農業處畜產科、動物防疫所以及各鄉鎮市公所的獸醫師，逐場進行採樣，並送往合格檢驗機構分析。一旦發現有不符合規定的情形，將立即執行「移動管制」，防止問題蛋品流出，同時追查污染源並輔導業者改善。

農業處也呼籲消費者，在選購雞蛋時可以優先認明幾個安全標章：例如貼有「QR Code溯源標籤」、通過「彰化優鮮」認證、或者具有「CAS優良農產品」、「產銷履歷（TAP）」等驗證的蛋品。這些產品都經過完善的安全檢驗程序，品質更有保障。

3顆芭樂600元原因曝　產量銳減逾1/3害價格狂飆

3顆芭樂600元原因曝　產量銳減逾1/3害價格狂飆

近日北市天母一間水果行因「3顆芭樂600元」的價格引爆全網熱議，不少網友驚呼「一顆200元的芭樂到底在吃什麼？」引發議論，作為全台芭樂主要產地的彰化社頭鄉，因7月颱風與豪雨接連重創，導致全國產量銳減超過三分之一，使得台北果菜批發市場在11月創下每公斤94.9元的歷史同期新高，讓不少家庭主婦「喊貴」卻步。

龍忠蛋行今開門　老闆親回：想換、退都接受

龍忠蛋行今開門　老闆親回：想換、退都接受

精誠中學女師化身埃及豔后登場 　網封：變裝女王

精誠中學女師化身埃及豔后登場 　網封：變裝女王

即／毒蛋管制竟流入市場　彰縣府將懲處失職官員

即／毒蛋管制竟流入市場　彰縣府將懲處失職官員

本周開始擴大抽驗雞蛋　石崇良：以籠飼蛋為主

本周開始擴大抽驗雞蛋　石崇良：以籠飼蛋為主

彰化芬普尼蛋雞農業處動物防疫所文雅畜牧場

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

