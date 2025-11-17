快訊／彰化毒蛋管制中竟流入市場　縣府認錯將懲處失職官員

▲彰化縣普芬尼蛋場稽查。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化「文雅畜牧場」的雞蛋被驗出含有違法殺蟲劑「芬普尼」，在政府宣布全面下架後，本應被嚴格管制的問題蛋，竟被發現持續流入市面。這起事件不僅引發民眾對食安的恐慌，更暴露出從牧場到市場的「把關機制」出現嚴重漏洞，目前檢方已積極介入偵辦，縣府將依相關規定或法規檢討並懲處有關違失人員 。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化縣文雅畜牧場。（圖／民眾提供）

彰化縣衛生局在11月5日下午接獲通報，指「文雅畜牧場」的雞蛋驗出芬普尼殘留。彰化縣動物防疫所隨即於隔天（6日）早上，對該牧場進行「移動管制」，並採集了10顆雞蛋樣本送驗。

然而，關鍵的轉折點發生在11月7日。動防所將樣本送交中央複檢後，得到的結果竟然是「未檢出」芬普尼。基於這份檢驗報告，動防所便依據《動物用藥品管理法》的規定，在11月8日下午正式解除了對該牧場的移動管制。這個為期僅約兩天的快速管制與解除，造成後續的問題蛋流出。

▲彰化縣文雅畜牧場雞蛋封存。（圖／縣府提供）

就在解除管制的第二天，也就是11月9日早上，牧場主人就將一批雞蛋售出。這批蛋後來流向了台中的「龍忠蛋行」。動防所對此表示，依據畜禽用藥監測陽性案件申請複驗規定，畜主需取得解除移動管制之證明書文件才可上市。至於畜主是否有違反移動管制相關規定，目前正由檢調偵辦釐清責任。

彰化縣農業處長郭至善表示，目前封存雞蛋已被列為證物，該批雞蛋業經檢察官同意可以進行銷毁工作，銷毁前須需進行採樣流程，每日採樣保存，以備日後查驗 。

▲彰化縣普芬尼蛋稽查時間序。（圖／縣府提供）

本府將於接獲銷毀公文後會立即進行約25萬顆封存蛋的銷毀工作；銷毁過程會有檢調及農政單位共同清點數量並押運監督銷毁。本次芬普尼蛋事件，有關抽驗流程、移動管制及解除移動管制相關行政程序執行未完備及疏失部分，將依相關規定或法規檢討並懲處有關違失人員。