流量密碼！精誠中學女師化身埃及豔后登場 　網封：變裝女王

彰化精誠中學日前歡慶69週年校慶，今年以「國家」為主題的變裝進場秀精彩程度破表。師生巧妙運用回收物製作道具，帶領全場觀眾穿梭世界五大洲。其中黃琬瑜老師有彰化凱蒂·佩芮(美國歌手)稱號，今年化身「埃及豔后」，與學生霸氣登場，華麗造型瞬間引爆全場尖叫，進場畫面在網路傳開，已超過20萬人按讚，2萬多次分享，被網友封為「今年最強進場秀」。

精誠中學今年的校慶創意進場可說是亮點滿滿！學生們發揮巧思，將資源回收物料二次利用，真正實現「化腐朽為神奇」的環保理念。平凡的紙板在學生巧手下變成雄偉的金字塔，廢棄布料華麗變身為古埃及服飾，各種創意道具讓人目不暇給。從精心設計的道具到充滿活力的行進表演，處處展現精誠學子充沛的朝氣與無限創意。

各班導師更是全力相挺，與學生同樂變裝，化身為埃及豔后、埃及法老王、自由女神、維多利亞女皇、蒙那「李」莎等各國代表性人物。每次導師驚喜登場，都引起全場驚聲尖叫，將校慶歡樂氣氛一次次推向最高點。

全場最受矚目的焦點，黃琬瑜老師班級師生同心協力，打造出氣勢磅礴的古埃及場景，不僅用紙板製作金字塔和獅身人面像道具，更用白布精心製作出僕人衣裳。當隊伍伴隨著充滿埃及風情的音樂出場時，立即吸引全場目光。

黃琬瑜化身埃及豔后霸氣坐在椅子上，妖豔動人、氣場十足的模樣令人驚艷。學生們興奮地表示「老師的氣勢很漂亮，更是辣，真的是全場焦點」、「很驚艷有萬眾矚目的感覺，相當的棒」。

黃琬瑜老師在校慶時賣力為同學加油，甚至喊到隔天「燒聲」。她開心地分享「很開心能參與學生的重要時刻，當時坐在椅子上和學生進場時，很擔心學生撐不住。」她透露，由於今年學校主題是國家，埃及主題相當熱門，因此選擇了最具代表性的埃及豔后造型。

事實上，黃琬瑜自2016年以來，她每年帶領學生打造令人驚艷的變裝秀，從包租婆、PPAP大叔、庫伊拉與她的忠狗們、芭比、旋轉的壽司、回收女王到台灣特有花蝴蝶等主題，每次登場都令人印象深刻。她將資源回收物巧妙再利用的教學理念，讓校慶變裝秀成為一堂最好的生命教育課，使學生在歡樂中學習團隊合作與環保重要性。

今年除了埃及艷后主題獲得滿堂彩外，其他班級的創意表現同樣精彩。有班級重現韓國《魷魚遊戲》的刺激場景，展現團結與挑戰精神；也有班級打造英倫風情，在大笨鐘的背景下展現優雅風度；更有班級以義大利為主題，創意發想蒙娜「李」莎的趣味變裝，完美呈現各國文化特色。

精誠中學校長表示，每年的校慶創意進場不只是表演，更是重要的教育環節。透過主題式學習，學生們在準備過程中自然接觸各國文化，同時培養環保意識與團隊精神。特別是看到師生共同投入的熱情與創意，讓校慶成為所有參與者最難忘的回憶，更體現了現代教育中寓教於樂的重要價值。

