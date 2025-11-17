　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選縣長遭綠委批是拚做中共代理人　陳玉珍：金門本該跟大陸多交流

▲國民黨立委陳玉珍16日出席中國大陸茶博會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨立委陳玉珍16日出席中國大陸茶博會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委陳玉珍昨表示，大陸先前提出兩岸融合示範區對金門幫助很大，金門地理位置特殊，一定多多跟大陸來往，這會當作參選金門縣長的政策中心，但民進黨立委林楚茵今（17日）則質疑陳拚做「中共代理人」。對此，陳玉珍回應，她如果擔任金門縣長，目的就是要讓百姓生活更好，沒有戰爭可能發生的憂慮及心理陰影，所以站在金門的立場，本就應該跟大陸和平往來、多多交流，民進黨一味的只會用意識形態來看事情，真正忽略了以民為本。

陳玉珍昨出席中國大陸福建武夷山的第十七屆海峽兩岸茶業博覽會（茶博會）。陳玉珍說，金門的發展與大陸脫不了關係，大陸先前提出兩岸融合示範區、廈金同城等，這對金門的幫助是很大的，所以金門地理位置這麼特殊，一定跟大陸多多來往，她會將此當作參選金門縣長的政策中心，期待金酒多銷售大陸，也希望大陸各地想對台灣、對金門多了解的民眾，也可以到金門旅遊、促進金門的觀光發展。

但林楚茵17日在臉書表示，陳玉珍昨天跑去中國大陸，說出「金門與大陸脫離不了關係」，明明想選台灣地方首長，卻公開認同中國大陸的「融合示範區」政策，到底是要選「金門縣長」，還是拚做「中共代理人」？

林楚茵也提到陳玉珍去年10月提的《離島建設條例》修正草案爭議未歇，並匡列出該案所提「大陸地區人民、法人、團體、機構、資金、物品、商品、勞務或服務，進出離島自由貿易區」。林說，中國大陸近年推動「兩岸融合示範區」，對金馬一直虎視眈眈，陳玉珍先前還提案在離島設自貿區，疑似想幫中國大陸洗產地，而現在真相大白，不只想洗產地，更想用「自由貿易」之名，替中國大陸資金打開離島大門、推動「融合示範區」。

對此，陳玉珍回應，任何一個人不管擔任地方首長還是中央的首長，目的就應該是希望讓老百姓過更好的生活，而她如果擔任金門縣長，目的就是要讓百姓生活更好，沒有戰爭可能發生的憂慮及心理陰影。

陳玉珍指出，金門距離廈門1.6 公里，是台澎金馬地區，唯一跟中國大陸有實際陸地接戰過的地方，金門人上一代承受過太多炮火，不希望再有戰爭發生，所以她希望中國大陸各省各地的人都可以多到金門來參觀、交流、訪問，增進了解。

陳玉珍表示，「都說台澎金馬最美的風景是人，我們就是希望大陸人民看到金門人善良純樸的一面；也希望金門鄉親多多到去看看大陸，除了錦繡河山外還有大陸軟文化方面的實力以及現代AI智能科技在各方各面的運用」。

陳玉珍也說，中國大陸是世界上最大的白酒市場，一年的營業額是約8000億元人民幣，金門高粱酒在大陸只賣不到兩億元人民幣，也希望這麼好的酒，能讓大陸的人民多了解、多品嚐。

陳玉珍強調，所以，站在金門的立場，對金門人民、對金門發展好的方向，其實本來就應該跟大陸和平往來、多多交流，民進黨一味的只會用意識形態來看事情，真正忽略了以民為本，民生經濟優先才是從政的人最應該放在心裡的事情，「為了金門的未來，我們當然選擇正確的道路」。

11/15 全台詐欺最新數據

