轟藍白強推「中配6改4」　林楚茵：急著擴大健保破口

實習記者石嘉豪／台北報導

衛福部日前研議要對股利、利息、租金年結滿2萬者，增繳補充保費，不料卻引發輿論反彈，急踩煞車。對此，民進黨立委林楚茵今（7日）直指，國民黨與民眾黨聯手強推「中配6改4」，急著擴大健保破口，進一步讓那些「高齡、高醫療需求」的中國籍父母，「提早兩年」就取得排隊納保的資格。

林楚茵表示，衛福部原本研議修改補充保費徵收條件，引發民眾「相對剝奪感」，雖然「開源」是好事，但是藍白正忙著擴大的中配父母納保條件，正是無法節流的原因之一。

林楚茵指出，馬英九時代，早已先為中國籍配偶開後門，讓中國籍配偶原先居留6年才能納保，變成居留6個月就能納保，又為「中國籍配偶的父母」開了後門，讓中配原先要8年才能申請來台定居用健保，改成6年，這已是其他所有外配父母都沒有的特殊待遇。

然而林楚茵痛批，現在國民黨與民眾黨還聯手強推「中配6改4」，欲修改兩岸條例第17條，讓中國籍配偶提早2年取得中華民國身分證，這也進一步讓那些「高齡、高醫療需求」的中國籍父母，「提早兩年」就取得排隊納保的資格。

最後，林楚茵感慨，在野一邊喊健保沒錢，一邊急著開門擴大破口，請藍白放棄「中配6改4」，行政院也應該審慎評估、凝聚共識，守住國人使用健保的權利，而不是倉促修改徵收補充保費的條件。