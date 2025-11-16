兩岸茶葉產業交流　茶博會於武夷山登場

▲第十七屆茶博會開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／福建武夷山報導

第十七屆海峽兩岸茶業博覽會（茶博會）今（16）日於福建武夷山開幕，國民黨立委陳玉珍認為，藉由兩岸互相交流學習，對兩岸的茶市場與茶農都是好事。南平市委書記袁超洪提到，南平以茶為媒，持續深化南台茶業交流合作。

本屆茶博會於16日至20日舉辦，以「『三茶』統籌・融合發展」為主題，設立「茶和天下」館、茶創意館、茶旅融合館及茗茶館等四大主題展館。其中，台灣館展位數量達200個，較上屆成長14.3％。

開館式16日上午在武夷會展中心舉行，南平市長林建、南平市委書記袁超洪、海峽兩岸茶業交流協會會長林鐘樂、海協會常務副會長龍明彪等出席；與會的台灣人士有國民黨立委陳玉珍、廖先翔，金門縣議長洪允典等。

▲南平市委書記袁超洪。（圖／記者陳冠宇攝）

袁超洪致辭表示，兩岸茶同根、種同源、藝同師、技同門，早在清咸豐年間，武夷茶苗便渡海東去，在台灣南投鹿谷山上落地生根，「從此凍頂烏龍的清香裡，始終流淌著武夷山的基因」。

袁超洪還提到，「如今，我們以茶為媒，持續深化南台茶業交流合作，定期舉辦茶文化交流活動，聯合開發『兩岸同根茶』系列產品，共建『同心茶園』，推動武夷山與阿里山長達二十年的穩定合作」。

▲海協會常務副會長龍明彪。（圖／記者陳冠宇攝）

龍明彪致辭指出，兩岸同胞從來都是一家人，多年來，大陸始終把台灣同胞的福祉和台資農業企業的發展放在心上，秉持兩岸一家親理念，為台胞台農謀利造福。他舉例，大陸建設台灣農民創業園、海峽兩岸鄉村融合發展試驗區等園區，為兩岸農業領域合作發展搭建平台。

龍明彪強調，堅持一個中國原則有利於兩岸關係改善發展，增進台灣同胞福祉，背離一個中國原則，就會導致兩岸關係緊張動蕩，損害台灣同胞的利益。他還提到，希望廣大台灣同胞、台商堅守民族大義，築牢中華民族共同體意識，堅定維護一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉。

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者陳冠宇攝）

陳玉珍致辭時提到，茶是連結兩岸的緣分，當然金門高粱酒也是，茶博會則是兩岸交流文化、共創商機的重要平台。她還說，今年恰逢武夷山與阿里山合作20周年，這是一個美好的起點，希望以本屆茶博會為契機，兩岸能在更寬廣的領域中，更深層地展開交流合作，共同促進兩岸關係的和平與穩定。

陳玉珍另於場邊受訪時表示，大陸的市場廣大，也有許多人才，台灣則擁有很高的製茶品質，以及台灣人很仔細的功夫，她認為藉由兩岸的交流、互相學習，實際上對兩岸的茶市場都是非常正面的，對茶農也是非常好的事情。