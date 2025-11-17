SJ東海許願「想看杜拜水舞秀」　20年E.L.F.綠委：陳其邁收到了

▲SUPER JUNIOR連在大巨蛋舉辦3場演唱會。（資料照／讀者提供）

記者詹詠淇／台北報導

韓流帝王SUPER JUNIOR最新巡演＜SUPER SHOW 10＞連續3天在台北大巨蛋舉辦，昨晚台灣E.L.F.（官方粉絲名）更派出10位專業攝影師操作的60台無人機當「結婚禮物」，讓成員們相當感動，東海更許下新願望，「下次可以做杜拜那種水舞嗎？我想要水舞」。對此，身為20年E.L.F.的民進黨立委林楚茵今（17日）表示，上午已主動聯絡高雄市長陳其邁團隊，「欸噗們的熱情留言邁邁市長有收到，高雄團隊非常樂意協助」。

SUPER JUNIOR最新巡演＜SUPER SHOW 10＞14日至16日在台北大巨蛋舉辦，3天門票均完售，除了成員們賣力表演，台灣E.L.F.們也全力準備應援，甚至3天應援內容都不同，可說是雙向奔赴。先前成員東海曾許願想在演唱會看到煙火、無人機，而在巡演最後一天，E.L.F.們先是舉起排字應援「台灣E.L.F.買房子給你」、「一輩子在台灣活動吧」，還派出10位專業攝影師飛60台無人機，場面感動，成員在台上哭成一片。

▼台灣E.L.F.們應援無極限，派出10位專業攝影師飛60台無人機。（圖／讀者@im_wu00_o提供）

東海更許下新願望，「下次可以做杜拜那種水舞嗎？我想要水舞」，被一旁的隊友希澈制止，笑翻現場E.L.F.們。由於SUPER JUNIOR將在明年1月24、25日在高雄巨蛋舉行連續2場＜SUPER SHOW 10＞高雄場，台北場結束後，E.L.F.們也身體力行，紛紛在各大社群上標記高雄市長陳其邁許願。

對此，首日14日也有去看＜SUPER SHOW 10＞的20年資深E.L.F.林楚茵表示，深陷SJ魅力走不出大巨蛋的欸噗們，今天上班還好嗎？昨晚欸噗們用力敲碗高雄市長陳其邁，希望協助高雄場應援，上午她已主動聯絡陳其邁團隊，「欸噗們的熱情留言邁邁市長有收到，高雄團隊非常樂意協助台灣欸噗應援明年一月Super Show 10高雄場喔！」

林楚茵說，期待全球最強應援的「台灣欸噗」搭配應援服務最到位的「高雄市政府」的強強聯手。

▼SUPER JUNIOR成員東海。（資料照／記者李毓康攝）