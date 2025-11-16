五月天跨年商機商家嘆「看到吃不到」　何欣純喊話盧秀燕補救拚經濟

▲民進黨立委、台中市長參選人何欣純。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

韓國超人氣女團TWICE將在22、23日於高雄國家體育場舉行世界巡迴演唱會＜THIS IS FOR＞高雄場，為「台灣之光」周子瑜出道10年來，首次回家演出，不只ONCE（官方粉絲名）火力全開，高雄市更在各大景點點起子瑜代表色的藍燈應援，高雄市長陳其邁也保證「處處有驚喜」。對此，民進黨立委、台中市長參選人何欣純認為，台中跨年將迎來天團五月天，但相對高雄，台中對追星商機「看到，但似乎吃不到」，期待台中市長盧秀燕與市府團隊藉天團能量，也幫台中相關產業推一把。

何欣純指出，TWICE下周來台，高雄藍燈應援， 高雄市長陳其邁還掛保證，只要下高鐵到高雄，一定處處有驚喜，拭目以待。上個月BLACKPINK「全城粉紅」，高雄陷入粉紅風潮，陳其邁「P」上粉紅頭髮，歌迷、媒體爭相踩點打卡，成功行銷高雄。

何欣純表示，台中跨年將迎來天團五月天，台中洲際棒球場6場15萬張門票瞬間秒殺。天團好不容易駕到，市民應該是很開心的，因為看到高雄經驗在前，歌迷、追星族透除了支持偶像，還將城市意象直效有力地噴發出去，市府還讓演唱會門票，串聯高雄在地商家折抵消費、促銷活動，這就是最夯的演唱會經濟。

何欣純指出，但台中的旅宿餐飲、觀光產業及夜市、小商家向她反映五月天這15萬追星貴客的商機「看到，但似乎吃不到」，如果市府能幫忙整合，業界一定全力配合，一起拚經濟，不知該有多好？

何欣純認為，尤其台中剛走過非洲豬瘟疫情，天團到台中表演，絕對能活絡經濟。「所以，我很期待盧市長與市府團隊，藉天團能量，也幫台中相關產業推一把！」離五月天跨年還有1個半月的時間可以規劃丶補救，希望台中可以更好，市府如能「借力使力」行銷台中，相信市民朋友一定全力贊成、支持。