　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

五月天跨年商機商家嘆「看到吃不到」　何欣純喊話盧秀燕補救拚經濟

▲▼民進黨於中執會後召開台東、宜蘭、嘉義、台中縣市長提名記者會，由主席賴清德正式提名陳瑩為台東縣長候選人，林國漳為宜蘭縣長候選人，王美惠為嘉義市長候選人，何欣純為台中市長候選人。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委、台中市長參選人何欣純。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

韓國超人氣女團TWICE將在22、23日於高雄國家體育場舉行世界巡迴演唱會＜THIS IS FOR＞高雄場，為「台灣之光」周子瑜出道10年來，首次回家演出，不只ONCE（官方粉絲名）火力全開，高雄市更在各大景點點起子瑜代表色的藍燈應援，高雄市長陳其邁也保證「處處有驚喜」。對此，民進黨立委、台中市長參選人何欣純認為，台中跨年將迎來天團五月天，但相對高雄，台中對追星商機「看到，但似乎吃不到」，期待台中市長盧秀燕與市府團隊藉天團能量，也幫台中相關產業推一把。

何欣純指出，TWICE下周來台，高雄藍燈應援， 高雄市長陳其邁還掛保證，只要下高鐵到高雄，一定處處有驚喜，拭目以待。上個月BLACKPINK「全城粉紅」，高雄陷入粉紅風潮，陳其邁「P」上粉紅頭髮，歌迷、媒體爭相踩點打卡，成功行銷高雄。

何欣純表示，台中跨年將迎來天團五月天，台中洲際棒球場6場15萬張門票瞬間秒殺。天團好不容易駕到，市民應該是很開心的，因為看到高雄經驗在前，歌迷、追星族透除了支持偶像，還將城市意象直效有力地噴發出去，市府還讓演唱會門票，串聯高雄在地商家折抵消費、促銷活動，這就是最夯的演唱會經濟。

何欣純指出，但台中的旅宿餐飲、觀光產業及夜市、小商家向她反映五月天這15萬追星貴客的商機「看到，但似乎吃不到」，如果市府能幫忙整合，業界一定全力配合，一起拚經濟，不知該有多好？

何欣純認為，尤其台中剛走過非洲豬瘟疫情，天團到台中表演，絕對能活絡經濟。「所以，我很期待盧市長與市府團隊，藉天團能量，也幫台中相關產業推一把！」離五月天跨年還有1個半月的時間可以規劃丶補救，希望台中可以更好，市府如能「借力使力」行銷台中，相信市民朋友一定全力贊成、支持。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《星光》女星遭家暴「在車上大哭」！近況照曝：不知該怎麼過
快訊／謝侑芯遺體今火化　骨灰將運回台灣
新北離奇車禍！　2人雙亡
17歲巨乳少女變身「普丁情婦」！多次進出官邸　拿到豪宅當分手
官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應
逛日本藥妝店！台灣阿姨刷卡碎念「選啥幣別」　全店齊喊1句

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

周倪安：馬英九站在要侵略台灣那一邊　馬家卻幾乎都在美國享受

資安風險！國安局測5款中製AI語言模型　「通義千問」過半不合格

羅智強嗆打壓中配自作自受　沈伯洋3點反擊：水準史無前例的低

吳釗燮模仿中國外交部發文批霸權　署名酸「中共垃圾話發言人」

館長被爆性騷、涉中國投資問題　黃國昌：不太適合多做評論

日相「台灣有事論」馬英九、洪秀柱氣跳腳　吳沛憶嗆：完全沒國際常識

藍白合提名不會拖到明年3月？　黃國昌：雙方同態度能推進時程

五月天跨年商機商家嘆「看到吃不到」　何欣純喊話盧秀燕補救拚經濟

「吸票機」高嘉瑜回歸選議員衝擊誰？　綠議員：大魚入池掀大浪

快訊／曝下周將正式與鄭麗文會面　黃國昌：基本上全程公開

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

劉嘉玲直言「男演員不用化妝」！　曝梁朝偉「典禮都素顏」：化了很油

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

花蓮縣議會檢討撤離疏失！　徐榛蔚「怒關麥克風」坐下拒答

短裙女保險員等紅綠燈被偷拍！他：不小心按到　相機找到20張

周倪安：馬英九站在要侵略台灣那一邊　馬家卻幾乎都在美國享受

資安風險！國安局測5款中製AI語言模型　「通義千問」過半不合格

羅智強嗆打壓中配自作自受　沈伯洋3點反擊：水準史無前例的低

吳釗燮模仿中國外交部發文批霸權　署名酸「中共垃圾話發言人」

館長被爆性騷、涉中國投資問題　黃國昌：不太適合多做評論

日相「台灣有事論」馬英九、洪秀柱氣跳腳　吳沛憶嗆：完全沒國際常識

藍白合提名不會拖到明年3月？　黃國昌：雙方同態度能推進時程

五月天跨年商機商家嘆「看到吃不到」　何欣純喊話盧秀燕補救拚經濟

「吸票機」高嘉瑜回歸選議員衝擊誰？　綠議員：大魚入池掀大浪

快訊／曝下周將正式與鄭麗文會面　黃國昌：基本上全程公開

周倪安：馬英九站在要侵略台灣那一邊　馬家卻幾乎都在美國享受

記得要儲水！　高雄「這區」連2日停水8小時

無照幫女客人「冷凍減脂」害大腿挫傷　醫美店長遭罰30萬+判刑

《星光2》女星遭家暴「在車上大哭」！近況照曝：太多恐懼，不知該怎麼過

臺灣管樂團feat.王裕文薩克斯風奏天籟　明潭花火嘉年華圓滿落幕

館長認誤判形勢　到對岸找機會「表現好中國才給錢」！錄音檔曝

兩岸茶博會開幕　台灣館展位數成長14.3％

更愛5000消費券！妹子曝關鍵差異「普發1萬很無感」　全場吵翻

烏克蘭炸毀西伯利亞鐵路　阻斷北韓武器供應俄羅斯

《上古卷軸6》玩家苦等「七年無期」　總監突爆：可能驚喜登場

【奇幻漂流】洪水沖走電信行70支手機　蘇澳老闆發愛心餐意外尋回

政治熱門新聞

開嗆高市早苗　洪秀柱：台海問題是內政

他：高市早苗不知自衛隊遇解放軍如雞蛋碰石頭　3航母還用不上

張善政：我嚇得戰戰兢兢

快訊／曝下周將正式與鄭麗文會面　黃國昌：基本上全程公開

17架共機越中線　侵擾台灣周邊海空域

ET專訪／陳亭妃自許總統2028連任底氣　當桶箍勝出馬上拜訪林俊憲

假低收住豪宅還領百萬！王世堅轟衛福部放水

民進黨2026初選登記截止　「8人參戰」高雄4搶1、台南妃憲對決

陸配村長遭解職打贏訴願撤銷原處分　內政部重申：依法應解職

台灣民意民調／四成九國人贊成超高國防預算　連藍白支持者都力挺

沈伯洋選台北市長支持者憂被糟蹋　曹興誠：怕對手不敢選才是丟臉

日相「台灣有事論」馬英九、洪秀柱氣跳腳　吳沛憶嗆沒常識

吸票機高嘉瑜回歸選議員　綠小雞說話了

陳建仁也被點名選台北市長　綠委：候選人必須能大於民進黨

更多熱門

相關新聞

81歲嬤遭水泥車「吸入」輾斃　女兒10m外目擊崩潰

81歲嬤遭水泥車「吸入」輾斃　女兒10m外目擊崩潰

高雄市大寮區在15日上午發生一起奪命事故。25歲林姓男子駕駛預拌混凝土車準備轉入鳳林四路旁加油站時，疑因車頭右側 A 柱遮蔽視線，加上預拌車特有的「吸入效應」，未注意到正通過入口的81歲陳姓老婦人，車頭先擦撞到她，下一秒婦人整個人被吸入右前輪死角，慘遭輾斃，現場血跡斑斑，送醫不治。

TWICE 10周年高雄場「全市應援」紅回韓網

TWICE 10周年高雄場「全市應援」紅回韓網

差10公尺！她目睹母被輾　痛哭奔回頭

差10公尺！她目睹母被輾　痛哭奔回頭

台中62歲男仰躺超商騎樓　成冰冷遺體！身分曝光

台中62歲男仰躺超商騎樓　成冰冷遺體！身分曝光

即／台中14歲少年墜樓身亡

即／台中14歲少年墜樓身亡

關鍵字：

TWICEONCE子瑜陳其邁高雄何欣純台中盧秀燕五月天

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！基隆男挨告結果曝

快訊／國1今晨事故　全線封閉

走鐘獎完整得獎名單曝光

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

大師兄揭館長黑料反波及家人　嗆「有不爽針對我就好」否則提告

館長認了「以前手機有影片」：他們急了！就是要錢

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

快訊／抱妻哭！館長忍淚心疼家人被利用

控館長為維持人設反咬他恐嚇！大師兄：心寒

遭爆找員工睡館嫂！館長昔護妻PO爆乳照被挖

家寧現身走鐘獎？　Andy遭調侃「奶奶過世反被要25萬」台下反應曝光

成年人交友法則其實很簡單

更多

最夯影音

更多
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面