生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

堰塞湖溢流重創明利村！縣府動員24重機具狂挖　一天清淤2000噸

▲▼ 縣長徐榛蔚邀水利署長林元鵬會勘 現地討論救災分工計劃 。（圖／翻攝花蓮縣政府）

▲堰塞湖溢流重創明利村，縣府動員24重機具狂挖，希望能盡快讓災民早日恢復正常生活。（圖／翻攝花蓮縣政府）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮縣府針對馬太鞍溪堰塞湖引發的洪災，集中力量進行災後復原，重點聚焦鳳林鎮及萬榮鄉明利村等重災區。環保局調度專業團隊及重型機具，單日清運泥沙和廢棄物達2200公噸，明利村清運量更高達2000公噸，展現快速復原的決心。

馬太鞍溪因鳳凰颱風外圍環流降雨形成新堰塞湖並發生溢流，導致明利村及鳳林鎮長橋里受災嚴重。花蓮縣環保局16日派出24人專業團隊和24台重型機具集中清理明利部落周邊道路及山區散戶，目前已完成650公噸淤泥開挖，並於縣道花45線清運1200公噸淤泥至臨時堆置場，另運送600公噸至聚會所周邊暫置場。

除此之外，環保局也協助鳳林鎮長橋里社區清理淤泥，總計清運200公噸淤泥至指定暫置場，並計劃投入更多抓斗車及挖土機，加速家戶廢棄物與淤泥清理作業，希望能盡快讓災民早日恢復正常生活。

這次災情也導致鳳林鎮長橋里排水中段野溪嚴重淤積，為降低淹水風險，花蓮縣農業處已啟動清疏搶險工程。農業處表示，工程範圍約200公尺，預計6天內完成，已要求承包商作業過程中注意工區安全及交通動線，確保居民生活不受影響。

11/14 全台詐欺最新數據

完成馬太鞍溪水防堵 「堰塞湖3」不再漫流明利村

完成馬太鞍溪水防堵 「堰塞湖3」不再漫流明利村

馬太鞍溪堰塞湖水位持續下降！根據林業及自然保育署花蓮分署空拍及監測顯示，堰塞湖面積約8公頃，蓄水量降至約33.7萬立方公尺，較11月10日的蓄水量減少131萬立方公尺；另13日新形成的「堰塞湖3」，目前僅剩15萬立方公尺。兩個堰塞湖量體皆已明顯縮小且持續溢流，溢流口及兩側邊坡無崩塌或堵塞情況，下游河道水位持續穩定下降。

花蓮縣議會檢討撤離疏失　徐榛蔚「爆氣關麥」坐下拒答

花蓮縣議會檢討撤離疏失　徐榛蔚「爆氣關麥」坐下拒答

堰塞湖溢流致道路中斷　多點交通管制

堰塞湖溢流致道路中斷　多點交通管制

堰塞湖一日不解，光復永無寧日　敬畏自然：中央與地方以科學防災守護家園

堰塞湖一日不解，光復永無寧日　敬畏自然：中央與地方以科學防災守護家園

花蓮光復、萬榮、鳳林14日停班停課

花蓮光復、萬榮、鳳林14日停班停課

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

