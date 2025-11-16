堰塞湖溢流重創明利村！縣府動員24重機具狂挖　一天清淤2000噸

▲堰塞湖溢流重創明利村，縣府動員24重機具狂挖，希望能盡快讓災民早日恢復正常生活。（圖／翻攝花蓮縣政府）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮縣府針對馬太鞍溪堰塞湖引發的洪災，集中力量進行災後復原，重點聚焦鳳林鎮及萬榮鄉明利村等重災區。環保局調度專業團隊及重型機具，單日清運泥沙和廢棄物達2200公噸，明利村清運量更高達2000公噸，展現快速復原的決心。

馬太鞍溪因鳳凰颱風外圍環流降雨形成新堰塞湖並發生溢流，導致明利村及鳳林鎮長橋里受災嚴重。花蓮縣環保局16日派出24人專業團隊和24台重型機具集中清理明利部落周邊道路及山區散戶，目前已完成650公噸淤泥開挖，並於縣道花45線清運1200公噸淤泥至臨時堆置場，另運送600公噸至聚會所周邊暫置場。

除此之外，環保局也協助鳳林鎮長橋里社區清理淤泥，總計清運200公噸淤泥至指定暫置場，並計劃投入更多抓斗車及挖土機，加速家戶廢棄物與淤泥清理作業，希望能盡快讓災民早日恢復正常生活。

這次災情也導致鳳林鎮長橋里排水中段野溪嚴重淤積，為降低淹水風險，花蓮縣農業處已啟動清疏搶險工程。農業處表示，工程範圍約200公尺，預計6天內完成，已要求承包商作業過程中注意工區安全及交通動線，確保居民生活不受影響。