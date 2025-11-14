740萬奧迪自撞竟詐保140萬！4連霸林智勇判囚4年6月定讞...立即解職

▲宜蘭市民代表會主席林智勇，涉嫌詐領市代會補助，遭判刑定讞。（圖／翻攝自Facebook／林智勇）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭市民代表會主席林智勇，2021年間駕駛自有的740萬元奧迪RS7，自撞電線杆，需高額維修費。林智勇竟以市代會配車製造假車禍，企圖領出140萬元保險給付，遭檢方識破提起公訴。林智勇一二審均遭判刑4年6月、褫奪公權3年，全案再上訴，最高法院14日駁回上訴定讞。因褫奪公權於定讞時生效，林智勇立時解職。

現年51歲的林智勇，為宜蘭市五連霸市民代表，自2010年當選後，又被選為市民代表會主席，主席也連任四屆，在地方上頗有勢力。但他除了本案以外，後續也爆發借牌投標宜蘭市公所標案，以及賄選等相關弊案，案件陸續由法院審理中。

至於本案判決指出，林智勇2021年6月17日16時許，駕駛自己價值740萬元的奧迪RS7進口車，行經宜蘭縣宜蘭市大福路時，不慎自撞路旁電線桿、水泥護欄，導致豪車車身嚴重毀損。由於豪車僅投保丙式車體損失險，自撞並非理賠範圍，林智勇看到維修費用高達140萬餘元，竟把歪腦筋動到有保甲式汽車車體損失險市代會的主席公務車上。

他在晚間20點左右，先將自撞的豪車開回事發地點，而後指揮公務車陳姓駕駛與鄧姓助理，將市代會車輛自後方撞上自家豪車，製造假車禍的假象，企圖向兩車的保險公司請領給付。保險公司察覺有異，雖然林智勇確認事發地點並無公家監視器，但保險公司人員到實地訪查，向附近私人住家調取監視器畫面後，查出林智勇的惡行。全案報請宜蘭地檢署偵辦，檢方依照《貪污治罪條例》「利用職務機會詐取財物未遂」等罪提起公訴。

法院審理時，林智勇否認犯罪，但法院查證屬實，一二審均將他判處有期徒刑4年6月、褫奪公權3年。全案再上訴最高法院，最高法院14日駁回上訴定讞；由於褫奪公權立時生效，林智勇市民代表、市代會主席身分均即刻解職，他也必須要入獄服刑。此外，檢方另外起訴他借牌投標、賄選等案件，一審宜蘭地院8月間認定有罪，總計判刑28年1月，目前上訴二審審理中。