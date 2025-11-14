千噸水肥「憑空消失」疑倒下水道沖走　父子媳3人拒吐下落遭聲押

▲北檢為追查水肥清運公司把穢物偷倒去哪裡，指揮保七總隊拘提並將業者一家3人聲押禁見。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

從事水肥清運的陳世富與兒子陳彥彰、媳婦游瑛桂，與知名貨運公司簽約代運水肥，近3年賺進上百萬元，但累計千噸水肥都未依規定投入指定地點，恐嚴重汙染地方環境，台北地檢署13日指揮保七總隊展開搜索，發現陳家另外承攬數十家企業水肥清運工作，但陳家3人到案都拒絕供出水肥下落，檢察官依違反《廢棄物清理法》等罪嫌將3人聲押禁見。

根據法規，各縣市政府須指定地點，統一處理轄區內水肥，清運業者不得跨區載送，且水肥車輛也一律登記列管，但是新北市環保局日前稽查發現，大江衛生工程公司承攬位於新北市的台北港某貨運公司水肥，相對應的新北市投入站卻沒有收到相對應的水肥量。

案經衛生單位提出告發，檢警調查發現，大江衛生以每噸上千元代價清運水肥，疑似為了節省成本，另外提出造假的台北市迪化投入站收據，藉此向貨運業者收取清運費用，懷疑幾年來有近千噸的水肥，被非法倒入下水道。

台北地檢署檢察官鄭東峯13日指揮保七總隊會同新北市環保局，搜索位於萬華區的大江衛生等3處地點，從帳冊中發現，他們另外受託為數十家業者清運的水肥，可能都被違法亂倒，陳世富、陳彥彰、游瑛桂3人因涉嫌違反《廢棄物清理法》、《刑法》加重詐欺與業務侵占等罪，且有勾串、滅證及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。