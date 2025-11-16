　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

正妹直播主遭廠商性侵！一審判無罪「二審大逆轉」

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲直播主遭到性侵，廠商一審被判無罪，二審改判有罪。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

台中一名年輕女直播主小琳（化名）在某棟大樓租住，與廠商阿勇（化名）是同棟但不同樓層的鄰居關係。怎料她準備退租時，阿勇竟假借續租的名義，上門動手性侵，氣得小琳報警提告。台中地院一審判阿勇無罪，案件經過上訴後迎來逆轉，台中高分院撤銷原判決，改判3年6個月有期徒刑。

根據判決書內容，小琳與阿勇是工作上的合作廠商，2人租住在同一棟大樓，不過並非同個樓層。2023年間小琳打算退租，阿勇得知消息以後，便提議由自己續租，同年6月間某天凌晨前往小琳的租屋處打掃、聊天。

沒想到當天凌晨5點左右，阿勇突然獸性大發，將小琳壓制在沙發上，逼迫發生性行為。小琳當下立即拒絕，推開對方以後，立即躲進房間，怎料阿勇仍舊尾隨上來，將她強壓在床上、強行脫去衣物性侵得逞。

小琳不甘受侮，選擇報警提告，阿勇則辯稱，2人的關係不錯，2022年間是朋友、固定砲友的關係，後來是因為小琳向他借錢，所以才比較沒有聯繫。

▲▼昏迷,性侵,昏倒。（示意圖／取自123RF）

▲直播主遭到性侵，廠商一審被判無罪，二審改判有罪。（示意圖／123RF）

阿勇聲稱，2023年5月間與小琳在電梯巧遇、6月間前往小琳的房間，打掃完環境後便開始聊天。由於聊天的過程談到性，於是便發生性行為，且完事後還一起洗澡。

不過又聊到搬離的原因，小琳稱要去經營美甲業，因此需要借12萬元。阿勇拒絕以後，遭到小琳辱罵髒話，接著又被嗆「走著瞧」，接著便收到警局的製作筆錄通知書。

台中地院法官在審理時，認為小琳證詞反覆，包含先稱2022年1月至2023年間曾遭性侵、猥褻5至6次，又改口為半推半就，最終又改口合意性交，證詞的憑信性自有疑慮，最終判阿勇無罪。

不過，根據《聯合新聞網》報導，案件經過上訴以後，台中高分院法官認為，小琳對於遭侵犯一事證述相符，且有驗傷單能夠佐證。雖然2人曾合意發生性行為，且確實有財物往來，但不能藉此推斷小琳的證詞有瑕疵，最終撤銷一審判決，改判3年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新店2死車禍！34歲男自行就醫仍亡　院方說明「短時間內突昏迷
注意！全台8縣市明天停水　時間區域一次看
直擊／SJ唱完直奔金豬！東海「護膝包腳」
Energy阿弟突當眾親密女星　老婆「爆氣反應」全放送
台女遊客在北海道機場遭「捏奶頭」　日本調查判決出爐
iPhone 17 Pro又傳災情　濕紙巾一擦「宇宙橙大掉漆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蒙古2女來台潛九份「當扒手」遭收押！見遊覽車起火看熱鬧

新店2死車禍！34歲男自行就醫仍亡　院方說明「短時間內突昏迷」

男子過馬路遭女駕駛撞飛昏迷　重傷送醫

正妹直播主遭廠商性侵！一審判無罪「二審大逆轉」

快訊／楠梓國小暴衝車禍9傷！73歲翁撞翻待轉區1人傷重不治

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

快訊／1111水災「首例死亡」！蘇澳78歲獨居婦家中溺斃身亡

通緝犯開車抽喪屍煙彈拒檢落跑　警火速包圍逮人扣煙彈+折疊刀

誤信「黃仁勳送書」！8旬婦險砸200萬投資　銀樓老闆一句話救回

訓練比特犬試試有多兇！無良主人放任無差別攻擊　黑浪慘被咬爆

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

劉嘉玲直言「男演員不用化妝」！　曝梁朝偉「典禮都素顏」：化了很油

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

花蓮縣議會檢討撤離疏失！　徐榛蔚「怒關麥克風」坐下拒答

短裙女保險員等紅綠燈被偷拍！他：不小心按到　相機找到20張

蒙古2女來台潛九份「當扒手」遭收押！見遊覽車起火看熱鬧

新店2死車禍！34歲男自行就醫仍亡　院方說明「短時間內突昏迷」

男子過馬路遭女駕駛撞飛昏迷　重傷送醫

正妹直播主遭廠商性侵！一審判無罪「二審大逆轉」

快訊／楠梓國小暴衝車禍9傷！73歲翁撞翻待轉區1人傷重不治

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

快訊／1111水災「首例死亡」！蘇澳78歲獨居婦家中溺斃身亡

通緝犯開車抽喪屍煙彈拒檢落跑　警火速包圍逮人扣煙彈+折疊刀

誤信「黃仁勳送書」！8旬婦險砸200萬投資　銀樓老闆一句話救回

訓練比特犬試試有多兇！無良主人放任無差別攻擊　黑浪慘被咬爆

韓國最大輪胎廠「韓泰在台發表6款新品」！性能＆休旅＆卡車通通有

追星樂此不疲！「迷妹體質」星座排行Top 3　雙魚一入坑不見底

蒙古2女來台潛九份「當扒手」遭收押！見遊覽車起火看熱鬧

新店2死車禍！34歲男自行就醫仍亡　院方說明「短時間內突昏迷」

對戰11連勝飛了！9局金周元夯追平轟　日韓交流賽雙方7比7和局收場

快訊／國道3號屏東車禍　鬼切車道撞上2人送醫

台灣國際滑輪溜冰公開賽　「滑輪女王」楊合貞領潛培代表隊展佳績

男子過馬路遭女駕駛撞飛昏迷　重傷送醫

直擊／SJ唱完大巨蛋直奔金豬！東海「護膝包腳」吃慶功　舊傷惹心疼

注意！全台8縣市明天停水　時間區域一次看

【奇幻漂流】洪水沖走電信行70支手機　蘇澳老闆發愛心餐意外尋回

社會熱門新聞

快訊／國1今晨事故　全線封閉

即／轎車衝撞「待轉區」！7機被撞飛8傷送醫

34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

龍山寺旁普發千元真相曝　警打臉做公益拘2男

即／大原木變索命符　吊車翻覆當場壓死一人

即／高雄32歲女墜路中亡　父驚見慘劇心碎痛哭

台中62歲男仰躺超商騎樓　成冰冷遺體！身分曝光

快訊／台南善化2機車碰撞　女騎士無心跳搶救中

即／高雄男暴衝車禍！1人傷重不治

差10公尺！她目睹母被輾　痛哭奔回頭

已知18藝人涉閃兵　王大陸涉偽造文書求刑1年

即／龍井圖書館眼鏡蛇出沒　文青女被咬傷驚叫送醫

國道雲林段3車追撞翻覆　19歲乘客拋飛當場不治

「台大男神」東區夜店狂歡駕1500法拉利離開

更多熱門

相關新聞

台中女騎士連撞賓士、瑪莎拉蒂　

台中女騎士連撞賓士、瑪莎拉蒂　

台中市西區今天（15日）上午發生一起交通事故，1名梁姓女子騎機車行經五權西五街，疑未注意路口車況，先遭右側1輛白色賓士碰撞，機車失控後又撞上對向車道另1輛黑色瑪莎拉蒂，造成梁女受傷、車輛碰損。警方查，梁女及2輛轎車駕駛均無酒駕，詳細車禍原因及肇責將進一步釐清。

潛店老闆性侵女學員！趁她裸睡強闖逞慾

潛店老闆性侵女學員！趁她裸睡強闖逞慾

5連霸林智勇詐保！判囚4年6月定讞...立即解職

5連霸林智勇詐保！判囚4年6月定讞...立即解職

即／掏空遠航35億　張綱維二審仍重判15年

即／掏空遠航35億　張綱維二審仍重判15年

台中男控「病沒治好」怒砸澄清醫院大門

台中男控「病沒治好」怒砸澄清醫院大門

關鍵字：

標籤:台中性侵案直播主判決逆轉法律

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！基隆男挨告結果曝

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

義大利「1人可吃完整個披薩」　當地人：真的不應該

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

台灣阿姨日本刷卡碎念「選啥幣別」　全店齊喊1句

熊闖入AEON！　顧客、員工疏散

走鐘獎完整得獎名單曝光

韓男星拍攝到一半突然昏倒！救護隊緊急CPR

快訊／國1今晨事故　全線封閉

健身房5400萬合資契約曝　「館長只出300萬」還用借的

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

更多

最夯影音

更多
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面