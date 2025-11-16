正妹直播主遭廠商性侵！一審判無罪「二審大逆轉」

▲直播主遭到性侵，廠商一審被判無罪，二審改判有罪。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

台中一名年輕女直播主小琳（化名）在某棟大樓租住，與廠商阿勇（化名）是同棟但不同樓層的鄰居關係。怎料她準備退租時，阿勇竟假借續租的名義，上門動手性侵，氣得小琳報警提告。台中地院一審判阿勇無罪，案件經過上訴後迎來逆轉，台中高分院撤銷原判決，改判3年6個月有期徒刑。

根據判決書內容，小琳與阿勇是工作上的合作廠商，2人租住在同一棟大樓，不過並非同個樓層。2023年間小琳打算退租，阿勇得知消息以後，便提議由自己續租，同年6月間某天凌晨前往小琳的租屋處打掃、聊天。

沒想到當天凌晨5點左右，阿勇突然獸性大發，將小琳壓制在沙發上，逼迫發生性行為。小琳當下立即拒絕，推開對方以後，立即躲進房間，怎料阿勇仍舊尾隨上來，將她強壓在床上、強行脫去衣物性侵得逞。

小琳不甘受侮，選擇報警提告，阿勇則辯稱，2人的關係不錯，2022年間是朋友、固定砲友的關係，後來是因為小琳向他借錢，所以才比較沒有聯繫。

▲直播主遭到性侵，廠商一審被判無罪，二審改判有罪。（示意圖／123RF）



阿勇聲稱，2023年5月間與小琳在電梯巧遇、6月間前往小琳的房間，打掃完環境後便開始聊天。由於聊天的過程談到性，於是便發生性行為，且完事後還一起洗澡。

不過又聊到搬離的原因，小琳稱要去經營美甲業，因此需要借12萬元。阿勇拒絕以後，遭到小琳辱罵髒話，接著又被嗆「走著瞧」，接著便收到警局的製作筆錄通知書。

台中地院法官在審理時，認為小琳證詞反覆，包含先稱2022年1月至2023年間曾遭性侵、猥褻5至6次，又改口為半推半就，最終又改口合意性交，證詞的憑信性自有疑慮，最終判阿勇無罪。

不過，根據《聯合新聞網》報導，案件經過上訴以後，台中高分院法官認為，小琳對於遭侵犯一事證述相符，且有驗傷單能夠佐證。雖然2人曾合意發生性行為，且確實有財物往來，但不能藉此推斷小琳的證詞有瑕疵，最終撤銷一審判決，改判3年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。