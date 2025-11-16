才剛喊「暫勿前往日本」！中國《鬼滅之刃無限城》票房3天飆破3億人民幣

▲日本首相高市早苗與中國國家主席習近平。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

日本知名動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》近日在中國正式上映，旋即引爆觀影熱潮。截至2025年11月16日晚間，累計票房已突破3億人民幣大關，多項數據刷新影史紀錄。

根據票房統計，該片上映首日即斬獲1.37億人民幣，一舉打破日本電影在華首日票房紀錄，成為2025年首部首日票房破億的進口大片。其午夜場表現同樣亮眼，票房達1873萬人民幣，創下進口動畫午夜場歷史第二高，僅次於《灌籃高手》。

熱度延續至上映第三日（16日）票房走勢依然強勁。截至16日晚間，該片累計票房已突破3億人民幣大關。中國市場的爆發式增長也直接助推該片全球累計票房達到7.23億美元，使其躋身2025年全球票房年榜第五位。相比於其在日本本土371億日圓（約新台幣73億元）的影史第二成績，中國內地正成為該作海外最重要的票倉之一。

▲《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窝座再襲》在大陸票房突破三億人民幣。（圖／翻攝自微博）



然而，就在日本流行文化於中國影院大放異彩的同一天，現實中的中日關係卻傳出警訊。與銀幕內的熱烈追捧形成強烈反差，中國外交部與文化和旅遊部於16日針對日本發布了嚴肅的安全提醒。

中國外交部指出，近期日本發生多起針對中國公民的違法犯罪事件，且部分遇襲案件至今尚未破案，導致在日中國公民的安全風險不斷上升。外交部發言人更強調，近期日本政要公開發表涉台挑釁言論，此舉進一步破壞了中日之間正常的人員往來氛圍，並對在日中國公民的人身安全構成重大威脅。

鑑於上述風險，文化和旅遊部同日發布公告，呼籲中國公民近期「避免前往日本旅遊」。對於目前已身在日本的中國遊客，部門要求密切關注當地治安情況，提高警覺並加強自我防護。若遇突發狀況，應立即向警方報案並聯繫中國駐日本使領館尋求協助。