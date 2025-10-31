快儲水！高雄3地區規模停水11hrs...醫院也在內　3.8萬戶受影響

民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職29日晚間突一同發文表態力挺派系綠委林岱樺參選高雄市長。對此，媒體人尚毅夫今（31日）表示，現在正國會要大家支持，但罵高虹安不也是貪污治罪條例？柯文哲有認罪嗎？這些人沒事就拿著起訴書說騎飛輪、收300萬都講得很高興，那林岱樺起訴書怎麼不講？這就是選擇性標準，要支持就支持，到最後誰受傷等著看吧，看別的黨、看自己的黨、看自己派系標準都可以不一樣？正國會自求多福吧。