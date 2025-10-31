　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快儲水！高雄3地區規模停水11hrs...醫院也在內　3.8萬戶受影響

▲▼高屏溪。（圖／翻攝google maps）

▲自來水公司第七區管理處公布，高雄部分區域在11月6日將進行停水。（圖／翻攝google maps）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市民注意！台水公司第七區管理處宣布，為配合「翁公園淨水場」進行高、低壓電氣設備年度檢驗及同步辦理4項停水施工工程，將於11月6日上午9點起至晚間8點止進行為期11小時的停水作業，預估停水戶數約3.3萬戶、壓降戶數約0.5萬戶，合計影響達3.8萬戶。

根據台水說明，本次檢驗係依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定辦理，每年須停電檢驗一次，同步進行的工程項目包括：「清水池配電設備增設發電機AT連接」、「大寮橋管線修漏」、「清水池出水管新設閥門」及「清水池馬達出水端管線修漏」等四案。台水強調，此次採同步施工方式，能有效縮短停水時間，降低民眾不便。

▲11月6日停水區域一覽表 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲11月6日停水區域一覽表 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

受影響區域廣泛，包括：

大寮區：山頂里、永芳里、光武里、會社里、三隆里、上寮里、中興里、江山里、忠義里、琉球里、翁園里、溪寮里、義和里。

鳳山區：東門里、鳳東里、誠德里、誠信里、誠智里。

大樹區：瓦厝街小型工業區一帶、九曲里。

工業區：和發工業區（含和春基地）、萬大工業區。

此外，大寮區前庄里與中庄里將出現水壓降低的情形；局部高地如凱旋醫院大寮百合園區、大寮區清潔隊、山頂國小、進學路（衛生所以上高地區）、正氣路、中山工商一帶，可能出現局部停水或水壓不足。

台水提醒，民眾應於停水前6小時完成儲水作業，停水期間務必關閉抽水機電源，避免空轉損壞。恢復供水初期，末端及地勢較高地區水壓恢復可能略有延遲。

台水也呼籲，為確保施工安全，工地周邊將實施交通管制，請用路人配合改道並注意安全。若因天候或工程困難導致延後施工，將另行發布新聞稿通知。相關停復水資訊，可上自來水公司官網查詢。

10/29 全台詐欺最新數據

