送雞排跳票害400人白等　台大：反對未申請的群聚活動

▲超過400人中午在台大傅鐘附近排隊等領雞排。（圖／記者呂佳賢攝）



生活中心／台北報導

一名自稱台大大氣系的學生預測鳳凰颱風來襲台北市將停班課兩天，更承諾翻車就送300份雞排，原訂今天中午發放卻食言，當事人也沒有出面。台灣大學下午聲明指出，無從確認發文者身分，應避免將匿名貼文等同台大師生，校方也不支持任何未申請且可能吸引大量校內外人潮聚集的活動。

鳳凰颱風來襲前，名自稱台大大氣系學生的網友在臉書《黑特帝大》發出「祭品文」，豪語預測「台北至少放2天颱風假」，若少放1天就請100份雞排與珍奶，3天都沒放就各請300份。不過今天PO文者未依約現身，現場聚集400多人全失望而歸。

下午，台大發布聲明，呼籲各界認清網路謠言匿名與假訊息充斥特質，避免將匿名貼文直接等同於台大師生或特定學系。

此外，校園空間主要用途在於教學與研究，任何可能吸引大量校內外人潮聚集的活動，均應事前依規定向相關單位申請與審核，此事件未依正式程序申請，不符合台大對公共空間合理使用與維護秩序的原則。台大不鼓勵、亦不支持此類未經核准的活動，必要時將依相關規定予以勸導或制止。

台大聲明如下：

一、關於發言者身分與代表性

相關貼文是透過匿名平台發布，臺大無從確認發文者身分，遑論是否為臺大學生，發文者應審慎考量資訊正確性與可能影響，自負法律責任。臺大呼籲媒體與大眾，在報導與轉載時，應認清網路謠言匿名與假訊息充斥的特質，避免將匿名貼文直接等同於臺大師生或特定學系，以免誤導社會。

二、關於校園活動與人潮聚集

校園空間主要用途在於教學與研究，任何可能吸引大量校內外人潮聚集的活動，均應事前依規定向相關單位申請與審核，妥善評估對校園安全、秩序等影響。此事件未依正式程序申請，卻引發大量人士聚集校內，不符合臺大對公共空間合理使用與維護秩序的原則。臺大不鼓勵、亦不支持此類未經核准的活動，必要時將依相關規定予以勸導或制止。

臺大呼籲，全體師生與社會各界應理性明辨網路訊息，避免因匿名發言或網路謠言造成不必要的誤解、風險與社會成本；另有吸引大型人潮活動擬於臺大校園舉辦，請依規定向主管單位提出申請，共同維護安全、友善的校園環境。