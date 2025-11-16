台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

▲等著領雞排的民眾大排長龍。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

日前一名自稱台大大氣系網友在臉書「黑特帝大」發出豪言，預測台北市11月12日至14日會因鳳凰颱風放假兩天，若失準會在今（16日）中午在台大傅鐘發放300份雞排、100份珍奶。然而，今早6點就有網友抵達現場等候，據警察表示，現場約有超過400人排隊，不過截至出稿時間，該網友遲未出現，民眾直呼「被騙了」，人潮12點半以後才逐漸散去。

一名蘇姓網友搶得頭香，在今早6點6分抵達台大椰林大道中心的傅鐘等候。蘇姓網友說他從新北花了10多元搭車過來，「我還蠻閒，可以再等一下，希望這位大氣系學生有說到做到的Guts！」。他表示，若這名學生真的來發雞排，將加碼各25份雞排和啤酒。

有專程從新店來的民眾說，8點半就到現場，已等了三個多小時還沒有拿到雞排，「但會給他面子再等到12點半。媒體追問，等這麼久沒吃到，會不會自己去買來吃？他直白說：「不會，因為免費的最好吃」。

至於放颱風假和雞排會選哪個？許多民眾表示「肯定選放颱風假」；台大農業化學系朱同學則說，從匿名板開始發現此事，經媒體炒作後，到了現場發現竟然有一大串人，因為很久沒放颱風假，入學以來沒看過那麼多人，但對被放鳥感到失望。

有住在附近的民眾表示告訴《ETtoday新聞雲》記者，有詢問過附近賣雞排的店家，今天連50份的訂單都沒有，更別說是300份的大單。

記者現場目擊，12時30分之後，不少人久等無果，開始有人陸續離開。