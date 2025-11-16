　
台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

▲▼等著領雞排的民眾大排長龍。（圖／記者彭懷玉攝）

▲等著領雞排的民眾大排長龍。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

日前一名自稱台大大氣系網友在臉書「黑特帝大」發出豪言，預測台北市11月12日至14日會因鳳凰颱風放假兩天，若失準會在今（16日）中午在台大傅鐘發放300份雞排、100份珍奶。然而，今早6點就有網友抵達現場等候，據警察表示，現場約有超過400人排隊，不過截至出稿時間，該網友遲未出現，民眾直呼「被騙了」，人潮12點半以後才逐漸散去。

▲▼等著領雞排的民眾大排長龍。（圖／記者彭懷玉攝）

▲據警察表示，現場約有超過400人排隊。（圖／記者彭懷玉攝）

一名蘇姓網友搶得頭香，在今早6點6分抵達台大椰林大道中心的傅鐘等候。蘇姓網友說他從新北花了10多元搭車過來，「我還蠻閒，可以再等一下，希望這位大氣系學生有說到做到的Guts！」。他表示，若這名學生真的來發雞排，將加碼各25份雞排和啤酒。

▲▼等著領雞排的民眾大排長龍。（圖／記者彭懷玉攝）

▲一名蘇姓網友搶得頭香，今早6點6分抵達台大椰林大道中心的傅鐘等候。（圖／記者彭懷玉攝）

有專程從新店來的民眾說，8點半就到現場，已等了三個多小時還沒有拿到雞排，「但會給他面子再等到12點半。媒體追問，等這麼久沒吃到，會不會自己去買來吃？他直白說：「不會，因為免費的最好吃」。

▲▼自稱台大大氣系學生承諾發雞排，但當事人未出現，現場排隊民眾仍未散去。（圖／記者呂佳賢攝）

▲自稱台大大氣系學生承諾中午發雞排，但當事人未出現，現場排隊民眾到12點半陸續散去。（圖／記者呂佳賢攝）

至於放颱風假和雞排會選哪個？許多民眾表示「肯定選放颱風假」；台大農業化學系朱同學則說，從匿名板開始發現此事，經媒體炒作後，到了現場發現竟然有一大串人，因為很久沒放颱風假，入學以來沒看過那麼多人，但對被放鳥感到失望。

▲▼自稱台大大氣系學生承諾發雞排，但當事人未出現，現場排隊民眾仍未散去。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼現場排隊民眾。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼自稱台大大氣系學生承諾發雞排，但當事人未出現，現場排隊民眾仍未散去。（圖／記者呂佳賢攝）

有住在附近的民眾表示告訴《ETtoday新聞雲》記者，有詢問過附近賣雞排的店家，今天連50份的訂單都沒有，更別說是300份的大單。

記者現場目擊，12時30分之後，不少人久等無果，開始有人陸續離開。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

大學憂「發展AI太耗電」被追回補助款　教育部：可申請扣除

大學憂「發展AI太耗電」被追回補助款　教育部：可申請扣除

教育部正研擬「大專校院電費分級補助方案」，根據各校節電成果給予不同獎勵或追回部分補助款。大專校院雖肯定教育部立意良善，但學校只要有新建築或宿舍落成，電費就會暴增，尤其目前正夯的AI更是吃電怪獸，擔憂此舉對頂大不公平。教育部則表示，學校若因新增或擴建校舍等因素導致用電增加，可提出資料申請扣除，重新計算節電成效。

「台大男神」東區夜店狂歡駕1500法拉利離開

「台大男神」東區夜店狂歡駕1500法拉利離開

不滿發雞排活動　男揚言帶槍掃射乞丐 

不滿發雞排活動　男揚言帶槍掃射乞丐 

「賭上台大大氣系招牌」翻車了！學生會切割

「賭上台大大氣系招牌」翻車了！學生會切割

台大公布第2屆「百大貢獻事跡」　健保、防疫、語音識別入列

台大公布第2屆「百大貢獻事跡」　健保、防疫、語音識別入列

