台大公布第2屆「百大貢獻事跡」　健保、防疫、語音識別入列

▲台大校長陳文章（右四）公布台大第二屆「百大貢獻事蹟」，包括「全民健保制度的倡議與建制」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大今（7日）公布第二屆「百大貢獻事蹟」，包括全民健保的倡議與建制、引領台灣防疫新局等15件入列。台大校長陳文章表示，目前已號召335位「百歲推手」，每人捐百萬給台大，並規劃百歲校慶戶外歌舞劇、音樂會，以及百歲校友專訪等活動。校方也公布陳水扁、馬英九、蔡英文、賴清德等4位台大校友總統專訪，並分享在台大求學的點滴。

台大前身為1928年所成立的台北帝國大學，即將在2028年迎接百歲生日。台大繼去年公布24件「百大貢獻事蹟」，包括李遠哲以首位榮獲諾貝爾獎返國奉獻，今天舉辦第二屆「百大貢獻事蹟發布會」，再公布15件事蹟，未來將集結成冊，編成「百歲榮光」系列書籍，成為紀錄台大百年榮光的重要歷史文獻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大第二屆15件「百大貢獻事蹟」，包括已經實施30年的「全民健保制度的倡議與建制」、「推動感染控管，引領台灣防疫新局」、「創建台灣民主動態研究，對亞洲民主化研究具有重大貢獻」、「變分電磁學先驅研究」、「全球首套中文語音辨識系統」、「台灣原住民知識傳統的確立–從調查分類到夥伴關係」等。

在「全民健保制度的倡議與建制」部分，陳文章也提到台大公衛對政策的貢獻，先由當時公衛所所長陳拱北教授提出政策方向，並有楊志良、張博雅、陳建仁、葉金川等主要成員參與政策規劃、推動、研究，透過群體醫療執業中心示範計畫，提升衛生所醫療量能。而實施至今已經30年的全民健保，已成為台灣社會安全與醫療保障的重要基礎。



▲台大校長陳文章說明台大百歲校慶各項規劃進度。（圖／記者許敏溶攝）

陳文章也在簡報中說明台大百歲校慶各項規劃進度，各單位提出許多深具創意及意義活動規劃，例如藝文體育類有「台大百歲校慶戶外歌舞劇」、「國際橄欖球邀請賽」，展覽類則有「百年榮光百歲珍藏」、「創校百週年地景變遷展」，重要會議則有「未來高等教育人才培育議題高教論壇」，另記錄類則有「百歲校友專訪」等。

陳文章指出，台大成立「百歲基金」，號召1000位以上的社會人士捐贈100萬元以上，成為「百歲推手」，目前已有335位人士熱情響應，基金將用於「百歲紀念館」及其他校園硬體建設上。台大期盼募集到100個捐款1000萬元以上，成立「創校百歲基金」，用以攬才、留才、學生的獎學金及校園硬體建設上。他說，目前已有80位人士捐款，校友及社會人士們的熱心捐款將是支持台大大步向前的力量。

此外，中華民國總統開放直接民選以來，至今5位都是台大畢業，陳文章從去年起，陸續親自訪問前總統陳水扁、馬英九、蔡英文及現任總統賴清德，影片已經上傳網路。4人分別分享在台大求學的點點滴滴、對高教政策的看法，並勉勵學弟妹以及對母校的期盼。

有趣的是，陳文章專訪馬英九時，提及跟校友、前中華開發工業銀行董事長胡定吾每隔一陣子都會聯絡一次，馬英九開玩笑說：「不是打麻將吧？」讓陳文章急忙否認。