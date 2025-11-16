　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大大氣系放鳥！地理系「出手補償300杯飲料」時間曝　店家已拿錢

▲▼等著領雞排的民眾大排長龍。（圖／記者彭懷玉攝）

▲今上午，等著領免費雞排的民眾大排長龍。（圖／記者彭懷玉攝，下同）

網搜小組／劉維榛報導

日前一名自稱台大大氣系網友發下豪語，預測「台北至少放2天颱風假」，結果大翻車，事後承諾會準備雞排300份、珍奶100杯作為失準的祭品，今（16日）吸引400人等候領取，未料本尊根本沒出現。對此，地理系宣布出手補償，明天會發300杯飲料，地點則在丘森茶室北車店，先到可先兌換。

鳳凰颱風還沒來，就有一名自稱台大大氣系學生的網友在臉書《黑特帝大》發出「祭品文」，豪語預測「台北至少放2天颱風假」，若少放1天就請100份雞排與珍奶，3天都沒放就各請300份。

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果預測大翻車，他12日再度發文「大氣系願賭服輸」，宣布16日中午於傅鐘發放雞排、珍奶，不過因為「沒錢了」，雞排準備300份，但珍奶只有100杯。

然而，今早6點就有網友抵達現場等候，據警察表示，現場約有超過400人排隊。有專程從新店來的民眾說，8點半就到現場，已等了三個多小時還沒有拿到雞排，「但會給他面子再等到12點半。」結果《ETtoday新聞雲》記者在現場目擊，12時30分之後，不少人久等無果，開始有人陸續離開。

▲▼等著領雞排的民眾大排長龍。（圖／記者彭懷玉攝）

▲現場民眾全被放鴿子。（圖／記者彭懷玉攝）

面對大氣組不守信用，有網友霸氣在社團直呼，「作為原本都是同一家的地理系地學組（現地理環境資源學系）感到羞愧」，於是出手替同系解圍，承諾明（17日）中午12點，民眾可到丘森茶室北車店（北車微風廣場二樓西三門電扶梯上去），提供300杯手搖飲兌換（先到先兌換），並稱「大氣系祭品文，地理系出！」

底下網友質疑又怕再度被放鴿子，「小編有打算阻止這種唬爛風氣嗎？還是為了要鍛鍊詐騙島上的人民不要被詐騙，所以多讓大家發這種文QQ」、「真的嗎」、「這次再唬爛，下面爛掉」、「被整人大成功」、「所以要改名台大詐騙系」、「放鴿子根本小器系的」。

對此，店家已在留言串證實，「是真的！地理系學號b92學長已付清」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／送雞排跳票害400人白等　台大發聲明
明天雨勢愈晚愈明顯　未來一周全台變天「下探15度」
海陸上兵絞殺女友！掛樓梯間偽裝上吊被判無期　聲請再審遭駁
飛柬埔寨找男友！陸美女網紅「橙子姐姐」下落不明
信義區套房「月租8800」含水電！網見純白格局傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

送雞排跳票害400人白等　台大：反對未申請的群聚活動

大師兄爆料館長8大惡行「過1天風向竟變了！」　PTT揭敗筆：豬隊友

30年情誼不告別！黃意會《三毛與我的台灣印記》葫蘆墩開展

明天雨勢愈晚愈明顯　未來一周全台變天「下探15度」

台大大氣系放鳥！地理系「出手補償300杯飲料」時間曝　店家已拿錢

生日驚喜竟是鹽酥雞！2倍薪男友：妳跟親友吃過大餐了...她果斷分手

16人點5披薩！她曝歐洲文化「台灣遊客錯在1事」：難怪老闆會生氣

台中蛋行賣芬普尼蛋…老闆稱「畜牧場說合格」　顧客想退蛋撲空

薑母鴨、羊肉爐滾久一點「酒精會揮發？」蘇怡寧：恐殘留到75%

健身房5400萬「館長只出300萬」合資契約曝！總監：300萬我借他的

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

劉嘉玲直言「男演員不用化妝」！　曝梁朝偉「典禮都素顏」：化了很油

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

花蓮縣議會檢討撤離疏失！　徐榛蔚「怒關麥克風」坐下拒答

短裙女保險員等紅綠燈被偷拍！他：不小心按到　相機找到20張

送雞排跳票害400人白等　台大：反對未申請的群聚活動

大師兄爆料館長8大惡行「過1天風向竟變了！」　PTT揭敗筆：豬隊友

30年情誼不告別！黃意會《三毛與我的台灣印記》葫蘆墩開展

明天雨勢愈晚愈明顯　未來一周全台變天「下探15度」

台大大氣系放鳥！地理系「出手補償300杯飲料」時間曝　店家已拿錢

生日驚喜竟是鹽酥雞！2倍薪男友：妳跟親友吃過大餐了...她果斷分手

16人點5披薩！她曝歐洲文化「台灣遊客錯在1事」：難怪老闆會生氣

台中蛋行賣芬普尼蛋…老闆稱「畜牧場說合格」　顧客想退蛋撲空

薑母鴨、羊肉爐滾久一點「酒精會揮發？」蘇怡寧：恐殘留到75%

健身房5400萬「館長只出300萬」合資契約曝！總監：300萬我借他的

印尼峇里島包車「過彎失控」暴衝山谷　陸客團5死8傷

2021曾以自培選手加入統一！　獅隊回應網羅曾仁和可能

出租房屋「遭追繳稅」！高雄男忘「還在管制期」GG了

Marz23揪辣妻「裸身鴛鴦浴」！　破尺度性感畫面外流

送雞排跳票害400人白等　台大：反對未申請的群聚活動

大師兄爆料館長8大惡行「過1天風向竟變了！」　PTT揭敗筆：豬隊友

南投伯公照護評核績優單位　草屯南埔社區、埔基長照分獲第一

推翻委內瑞拉？美官員討論「馬杜洛倒台」下場：流放或美國受審

想60歲退休月領5萬！專家精算：做到「勞退自提」1招達標

香港更新對日本旅遊警示：中國公民遇襲事件漸增

【生日最強驚喜】串通集體回家過夜！阿嬤見孫子陸續回來超開心

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

義大利「1人可吃完整個披薩」　當地人：真的不應該

台灣阿姨日本刷卡碎念「選啥幣別」　全店齊喊1句

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

大師兄揭館長黑料反波及家人　嗆「有不爽針對我就好」否則提告

館長認了「以前手機有影片」：他們急了！就是要錢

館長認「表現好中國才會給錢」！錄音檔流出

遭爆找員工睡館嫂！館長昔護妻PO爆乳照被挖

2026馬年「4生肖犯太歲」！屬兔當心大破財

阿伯賣過期品「被檢舉罰12萬」　金主普發1萬買爆

控館長為維持人設反咬他恐嚇！大師兄：心寒

更多熱門

相關新聞

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

日前一名自稱台大大氣系網友在臉書「黑特帝大」發出豪言，預測台北市11月12日至14日會因鳳凰颱風放假兩天，若失準會在今（16日）中午在台大傅鐘發放300份雞排、100份珍奶。然而，今早6點就有網友抵達現場等候，據警察表示，現場約有超過400人排隊，不過截至出稿時間，該網友遲未出現，民眾直呼「被騙了」，人潮直到12點半才逐漸散去。

大學憂「發展AI太耗電」被追回補助款　教育部：方案徵詢中

大學憂「發展AI太耗電」被追回補助款　教育部：方案徵詢中

「台大男神」東區夜店狂歡駕1500法拉利離開

「台大男神」東區夜店狂歡駕1500法拉利離開

不滿發雞排活動　男揚言帶槍掃射乞丐 

不滿發雞排活動　男揚言帶槍掃射乞丐 

「泉月樓行館」遭爆違建　縣府證實農地非農用曾罰30萬

「泉月樓行館」遭爆違建　縣府證實農地非農用曾罰30萬

關鍵字：

台大地理系鳳凰颱風大氣系雞排放鴿子北車補償

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！基隆男挨告結果曝

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

義大利「1人可吃完整個披薩」　當地人：真的不應該

台灣阿姨日本刷卡碎念「選啥幣別」　全店齊喊1句

快訊／國1今晨事故　全線封閉

走鐘獎完整得獎名單曝光

韓男星拍攝到一半突然昏倒！救護隊緊急CPR

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

熊闖入AEON！　顧客、員工疏散

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

大師兄揭館長黑料反波及家人　嗆「有不爽針對我就好」否則提告

館長認了「以前手機有影片」：他們急了！就是要錢

更多

最夯影音

更多
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面