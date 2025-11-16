台大大氣系放鳥！地理系「出手補償300杯飲料」時間曝　店家已拿錢

▲今上午，等著領免費雞排的民眾大排長龍。（圖／記者彭懷玉攝，下同）



網搜小組／劉維榛報導

日前一名自稱台大大氣系網友發下豪語，預測「台北至少放2天颱風假」，結果大翻車，事後承諾會準備雞排300份、珍奶100杯作為失準的祭品，今（16日）吸引400人等候領取，未料本尊根本沒出現。對此，地理系宣布出手補償，明天會發300杯飲料，地點則在丘森茶室北車店，先到可先兌換。

鳳凰颱風還沒來，就有一名自稱台大大氣系學生的網友在臉書《黑特帝大》發出「祭品文」，豪語預測「台北至少放2天颱風假」，若少放1天就請100份雞排與珍奶，3天都沒放就各請300份。

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果預測大翻車，他12日再度發文「大氣系願賭服輸」，宣布16日中午於傅鐘發放雞排、珍奶，不過因為「沒錢了」，雞排準備300份，但珍奶只有100杯。

然而，今早6點就有網友抵達現場等候，據警察表示，現場約有超過400人排隊。有專程從新店來的民眾說，8點半就到現場，已等了三個多小時還沒有拿到雞排，「但會給他面子再等到12點半。」結果《ETtoday新聞雲》記者在現場目擊，12時30分之後，不少人久等無果，開始有人陸續離開。

▲現場民眾全被放鴿子。（圖／記者彭懷玉攝）



面對大氣組不守信用，有網友霸氣在社團直呼，「作為原本都是同一家的地理系地學組（現地理環境資源學系）感到羞愧」，於是出手替同系解圍，承諾明（17日）中午12點，民眾可到丘森茶室北車店（北車微風廣場二樓西三門電扶梯上去），提供300杯手搖飲兌換（先到先兌換），並稱「大氣系祭品文，地理系出！」

底下網友質疑又怕再度被放鴿子，「小編有打算阻止這種唬爛風氣嗎？還是為了要鍛鍊詐騙島上的人民不要被詐騙，所以多讓大家發這種文QQ」、「真的嗎」、「這次再唬爛，下面爛掉」、「被整人大成功」、「所以要改名台大詐騙系」、「放鴿子根本小器系的」。

對此，店家已在留言串證實，「是真的！地理系學號b92學長已付清」。