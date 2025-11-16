　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸男模「腳踏2富婆」　46歲阿姨「以為遇真愛」傻借3800萬元

▲▼陸男模「腳踏2富婆」　46歲阿姨「以為遇真愛」傻借3800萬元。（圖／翻攝央視）

▲富婆在夜店認識小她近20歲的鮮肉男模，很快墜入情網。（圖／翻攝央視）

文／香港01

夜店找真愛？近日，央視《一線》節目曝光了一起詐騙案件，涉及上海某夜店的銷售主管韓星（化名），他憑藉俊朗外形，先後與兩位富婆交往，並成功騙取了她們近千萬元人民幣的財物。

報導指，46歲的許知夏（化名）是一名建築項目承包商，積累了可觀的財富。她與比自己小近20歲的韓星在夜店相識，二人一見如故，迅速互留聯繫方式。儘管許知夏起初對年齡和職業差距有所顧慮，但很快便被韓星的外形和談吐吸引。
隨著交往的深入，許知夏對韓星產生了同情，覺得他生活拮据，經常衣衫不整，便經常為他提供生活上的支持，甚至與朋友借貸幫助他。

在交往一個月後，韓星以其母親生病為由向許知夏借錢，最終借到了不小的金額。韓星也在後來以銀行卡凍結、涉嫌犯罪等理由向她借貸，令許知夏陷入深重的情感綁架，借款總額達到900萬元人民幣（約3800萬元新台幣）。儘管朋友們勸告她停止支持韓星，她卻依然聽不進去。

▼富婆以為遇到真愛，傻傻借了對方大筆款項。（圖／翻攝央視）

▲▼陸男模「腳踏2富婆」　46歲阿姨「以為遇真愛」傻借3800萬元。（圖／翻攝央視）

此外，韓星不僅向許知夏借款，還與另一名已婚的富婆陸小檸（化名）交往。陸小檸生活在新加坡，經常前往上海。在夜店中，韓星巧妙地向她借款，並假裝還債，最終從陸小檸那裡獲得了數百萬元。

許知夏對兩人之間的互動有所察覺，但韓星稱陸小檸只是顧客，並維持著她的信任。不久，陸小檸發現韓星的各種借款理由與承諾不斷失約，決定報警。

警方最終於2024年12月將韓星逮捕。韓星供述，騙取的錢大部分用於償還其高額的賭債。韓星在大學時期就接觸上了網絡賭博，最終家庭關係因賭債而緊張，他退學從事夜店工作，並在短期內升至銷售主管。

令人唏噓的是，許知夏仍相信韓星對她真心付出，即使依然背負著巨額債務。現時，她決心向前看，並透過副業償還欠朋友的巨款。而韓星母親患有腦梗和乙肝，其健康問題令她心生憐憫，她也因此為韓星提供了諒解書。

最終，韓星被上海市普陀區人民法院判處有期徒刑12年及罰金20萬元。中國人民公安大學的楊教授指出，諒解書不會改變案件性質，但可作為量刑的依據。

▲▼陸男模「腳踏2富婆」　46歲阿姨「以為遇真愛」傻借3800萬元。（圖／翻攝央視）

【本文獲《香港01》授權轉載。】

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

